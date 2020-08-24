Дипломатический скандал между Россией и Австрией похож на дань моде

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24 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 20:52  |  vz.ru
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Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Турция мечтает добывать собственный газ Zuma/ТАСС
Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Они обходятся Анкаре в десятки миллиардов долларов ежегодно. Эрдоган назвал это событие историческим и объявил, что рассчитывает на такой же успех и в Средиземном море. Что в этом случае ждет российский газ? Подробности...
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США предлагают России вместо СНВ-3 принципиально новый договор

Договор СНВ-3 до сих пор помогал России и США контролировать ядерные арсеналы друг друга af.mil
Москва и Вашингтон могут договориться о контроле за стратегическими вооружениями. США, по сообщениям СМИ, теперь согласны продлить договор СНВ-3, сняв свое требование включить в него и Китай. Но взамен в обновленный документ Америка хочет добавить российский «гиперзвук» и в целом сделать СНВ-4 более «гибким». Что это означает? Подробности...
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Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

Численность военного контингента РФ в Белоруссии оценивается в 800 человек, службу они несут на 43-м узле связи ВМФ России и на РЛС «Волга» mil.ru
В воскресенье в Минске запланированы очередные акции оппозиции. Ранее некоторые члены координационного совета Светланы Тихановской выступили за закрытие российских военных баз, расположенных на территории Белоруссии, и выход страны из ОДКБ. Сейчас в республике функционируют два военных объекта РФ, и оба имеют для Минобороны определенную ценность. Как повлияет их возможная утрата на обороноспособность России? Подробности...
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Белорусский социализм готовится к смерти

Долгие годы белорусская экономика балансировала между социалистической и рыночной моделью Наталия Федосенко/ТАСС
Александр Лукашенко пригрозил закрыть все бастующие предприятия Белоруссии, причем замки на заводские ворота предполагается вешать уже с понедельника. Другое дело, что белорусы к такому уже привыкли: местная разновидность социализма давно себя исчерпала и грозит ввергнуть страну в хронический кризис. Как спасти Белоруссию? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Как Запад взламывает олигархические экономики

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Центры жизненных интересов всех без исключения украинских долларовых миллиардеров находится на Западе. И эти люди сделают все что угодно для сохранения своих денег. Скажут развалить собственную страну – так и сделают. Совсем другая история с Белоруссией. Подробности...

Что общего у Лукашенко и Альенде

Михаил Мошкин, журналист
К сентябрю 1973 года вокруг президента Альенде были сплошные измена, трусость и обман. Президент Лукашенко жестко контролирует военно-административную иерархию, замкнутую лично на него. Подробности...
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Лукашенко – это сам двадцатый век

Дмитрий Ольшанский, публицист
Сдавайся! – кричит толпа из двадцать первого века. – Сдавайся, дед, прошло твое время. Твой автомат не стреляет, твой трактор – ржавый, а мы зато смотри какие модные и веселые. Вали отсюда по-хорошему, дед. А он не сдается. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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Лукашенко не случайно вооружился автоматом

Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Приведут ли протесты в Белоруссии к силовому противостоянию?
  • Да, оппозиция перейдет к уличным столкновениям

  • Нет, оппозиция продолжит мирные протесты
Провальные спецоперации Украины в России и Белоруссии являются:
  • Самодеятельностью СБУ

  • Спланированными и согласованными с Зеленским операциями

  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
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  • Да

  • Нет
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    Дипломатический скандал между Россией и Австрией похож на дань моде

    Самое интересное в этой шпионской истории – молниеносный ответ Москвы    24 августа 2020, 20:15
    Фото: REUTERS/Benoit Tessier
    Текст: Евгений Крутиков

    Россия объявила персоной нон грата австрийского дипломата в качестве ответной меры на аналогичный шаг Вены. Этот скандал развивался стремительно, что нетипично с точки зрения стандартных действий разведки и контрразведки. Что это означает и не приведет ли взаимная высылка к ухудшению отношений между Москвой и Веной, которые обычно оценивают как хорошие?

    События развивались следующим образом. Утром 24 августа венская газета Kronen Zeitung анонсировала высылку из Австрии российского дипломата. Некоторое время назад в австрийскую полицию якобы обратился некий местный гражданин, работавший на предприятии, связанном с высокими технологиями. Он сообщил, что российский дипломат склонял его к передаче ему промышленных данных – и склонил.

    Продажа информации продолжалась годами. Но гражданин пришел с повинной, ему скидка вышла, суд уже прошел. А теперь австрийское правительство решило российского дипломата выслать.

    Сами австрийцы называют происшедшее «промышленным шпионажем». Однако не ясно, нанесла эта история ущерб национальным интересам Австрии или же это проблема какой-то частной компании.

    Через пару часов после публикации австрийский МИД информацию газеты по факту подтвердил. «Будет выслан российский дипломат. Его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях», – сообщил РИА «Новости» представитель австрийского внешнеполитического ведомства.

    «Дальнейшие детали мы не комментируем», – добавили в ведомстве. Но известно, что россиянин должен покинуть Вену до 1 сентября.

    В посольстве России в Австрии сообщили тому же агентству, что возмущены безосновательным решением австрийских властей, назвав его ущербным для конструктивных российско-австрийских отношений. Зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать, добавили в миссии.

    Примерно так же выразился и пресс-секретарь президента России. «Будет ответ», – подчеркнул Дмитрий Песков.

    Уже в середине дня была обнародована информация, что Россия объявляет персоной нон грата некоего австрийского дипломата в Москве. Это практически беспрецедентный случай: обычно «ответка» не прилетает столь быстро. Как правило, проходит несколько дней, поскольку различные ведомства должны скоординироваться и определить, кого конкретно надо выслать в ответ.

    Таким образом, можно предположить, что к ответу в Москве были готовы заранее. Ситуацию в Вене почти наверняка отслеживали, знали, что суд над австрийским гражданином закончился, что приговор вынесен, что подсудимый назвал российского дипломата своим «куратором», следовательно, что-то неприятное должно было произойти.

    Высылки российских дипломатов в последнее время стали событием рутинным. Что странно, поскольку это крайняя, чрезвычайная мера ­– в традициях мировой разведки и контрразведки спускать подобные дела на тормозах.

    Во-первых, у дипломатов есть срок работы в стране пребывания, рано или поздно они ее покинут.

    Второй аргумент против немедленной высылки: идентификация сотрудников спецслужб, работающих под дипломатическим прикрытием. Куда лучше точно знать, что этот человек действует в интересах разведки, чем вычислять вновь приехавших.

    В крупных посольствах это вообще проблема, потому что некоторые сотрудники разведки могут довольно долго ничего не делать вообще, чтобы затем совершить разовую, но важную операцию. А полностью идентифицировать всех разведчиков, работающих под прикрытием, практически невозможно или требует колоссальных ресурсов.

    В таком контексте логичней не высылать человека, а, наоборот, усилить над ним наблюдение.

    Сейчас трудно понять, почему в Вене пошли именно на высылку. Недавно там побывал госсекретарь США Майк Помпео, но это, скорее всего, совпадение и конспирология.

    Конечно, это еще и модный тренд. Не так давно российских дипломатов высылала Словакия (с ее стороны это был выстрел себе в ногу, поскольку разбираться ей нужно было скорее с сотрудниками собственного МИДа, чем с россиянами) и Норвегия. В Норвегии схема была ровно та же, что сейчас в Австрии.

    Но одного следования моде мало. Создается впечатление, что общемировая напряженность ломает людям нервы.

    Совершаются действия, которые при прочих равных (в том числе и описанных выше) в прежние времена никто бы не совершил.

    При этом Россия, как особо пострадавшая от всего этого страна, научилась реагировать на происходящее со спокойствием средневекового мореплавателя. Выслали – и ладно. Мы тоже вышлем в ответ.

    Это, конечно, удивительно, но теперь такие высылки перестали всерьез портить дипломатические отношения. Но стоит повторить: подобное неправильно, лучше играть по старым правилам, а не доводить до нервного срыва.

    Вообще «старые правила», они же традиции – это всегда хорошо. Люди их вырабатывали не случайно. А регулярные высылки опустят разведывательную сферу до уровня фильмов о Бонде и Борне, то есть агенты будут гоняться друг за другом по крышам с пистолетами, что красиво, но непрактично. Всеобщая нервозность наносит обоюдоострый вред.

    В конце концов, человек ведь не мобилизационный план Австрии на третью мировую войну добыл, если подобные события вообще происходили в реальности.

    Австрия по каким-то психологическим причинам считается чуть ли не дружественной или хотя бы лояльной к России страной. Это не совсем так, но кому-то так хочется думать. Да, позиции Вены по ряду важных пунктов повестки дня сходны с российскими, но не более того.

    Так что не стоит переживать из-за того, что кого-то там вероломно выслали. Поступок странный, но он укладывается в общий тренд и в эту самую проклятую нервозность.

    Скорее всего, российско-австрийские отношения от всего этого не пострадают. Тенденция с бесконечными высылками, конечно, настораживает, но не более того. Если в новую эпоху это стало модным и чуть ли не рутинным событием, то из этой новой реальности и следует исходить.


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