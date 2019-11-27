«Шпионы ГРУ» шатают Европу методами Джеймса Бонда

На днях Запад поразил очередной острый приступ шпиономании – на этот раз Испанию. Теперь к числу подвигов страшного ГРУ (оно же Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ), помимо избрания президента США и руководителей других западных стран, кражи американских ракетных технологий и секретов ОЗХО, хакерских атак, эвакуации опальных президентов и попыток покушений на перебежчиков, торговцев оружием и прочих не слишком высокоморальных элементов, причисляют и организацию каталонской борьбы за независимость.

Причем оформлены новые обвинения в адрес России в лучших традициях западного «хайли лайкли» – испанская газета El País, сославшись на источники в полицейских и судебных органах, заявила о начале в стране секретного расследования причастности российской разведки к событиям в Каталонии. Секретное расследование, источники – неправда ли, информация сразу начинает внушать доверие?

Тут стоит пояснить, что запустила дело, как утверждается, Национальная ассамблея (или Национальный суд). Это не Верховный суд, как ошибочно пишут большинство российских СМИ, а инстанция следующего уровня значимости. Она прославилась тем, что неоднократно инициировала откровенно дурацкие процессы в отношении иностранных политических деятелей. Например, ее судьи выписывали ордер на арест бывшего председателя КНР Цзян Цзэминя, некоторых израильских министров и советников президента США, пытались вызвать на допрос экс-госсекретаря Генри Киссинджера – в общем, развлекались, как могли, чем доставляли кучу проблем собственным же властям. Последние даже немного ограничили полномочия испанских судов, что, однако, полностью проблемы не решило.

Так что вряд ли стоит сомневаться, что столь задорная судебная инстанция способна инициировать и дело о российских шпионах в Каталонии. И оно, судя по всему, не менее дурацкое, чем вышеперечисленные. Так, например, все та же El País со своими источниками утверждает, что «вмешательство» – дело рук пресловутой в/ч 29155, которую западные СМИ с подачи американской The New York Times не так давно окрестили «подразделением ГРУ по дестабилизации Европы». Причем занимается оно, по их мнению, и кибератаками, и хакерством, и разведкой, и диверсиями, и даже ликвидациями. Просто на все руки мастера.

Вот только на самом деле это не более, чем выдумки, весьма далекие от реалий спецслужб. В/ч 29155 – это лишь один из учебных центров разведки, да и то переживающий не лучшие свои времена. Если же говорить об особо засекреченных подразделениях, то вы никогда не сможете найти ни названий таких групп, ни обозначений, ни уж тем более каких-либо номеров войсковых частей. Большинство их сотрудников не знают своих коллег в лицо, не говоря уже об именах, да и числиться они могут в совершенно разных в/ч. Кроме того, никто не станет формировать подразделение по принципу «для дестабилизации Европы», «для дестабилизации Америки» и т. д. Во-первых, подобных задач в принципе перед российской разведкой не стоит. Во-вторых, чаще всего в спецслужбах (не только российских) каждое подразделение отвечает за конкретный вид деятельности – разведку, мероприятия влияния, спецоперации на территории других стран, аналитику, решение задач в киберпространстве и т. д. Причем друг друга в свои дела эти группы стараются посвящать по минимуму. Обосновывается это удобством управления и координации, а также зашифровки. Так что подразделений, занимающихся всем сразу – просто не существует.

Сам сюжет того, как осуществлялись «манипуляции по дестабилизации, связанные с Каталонией», El País рисует поистине фантастический: оказывается, до испанской автономии добрались «солсберецкие» любители шпилей. Так, испанские журналисты вспоминают, что «расследователи» из британского интернет-издания Bellingcat, пользующегося весьма сомнительной репутацией, нашли, помимо уже набивших оскомину Петрова и Боширова, еще и третьего «отравителя» перебежчика Сергея Скрипаля – Сергея Федотова, под именем которого якобы скрывался некий генерал-майор Денис Сергеев. Он, как утверждают испанцы, оказывается, приезжал в Барселону сначала в ноябре 2016 года на шесть дней, а потом еще почти на две недели 29 октября 2017 года, всего за два дня до признанного неконституционным каталонского референдума о независимости.

Обвинения в адрес России по делу Скрипалей и сказки про Петровых–Бошировых развенчивали уже столько раз, что даже не стоит на этом отдельно останавливаться. Тут интереснее другое. Вот представим себе, что некая разведка решила установить контакт с каталонскими сепаратистами, чтобы подтолкнуть их к объявлению независимости. Зачем командировать в страну на неделю целого генерала, когда для этого вполне достаточно было бы сил легальных и нелегальных резидентур в самой Испании и соседних государствах? Да и такие дела за шесть дней не делаются, это длительный, кропотливый и весьма деликатный процесс. Причем в следующий раз генерал в Каталонии появляется аж через год (как среднестатистический обыватель, раз в год летающий в отпуск за границу), в течение которого работа то ли не велась вообще, то ли ей занимался кто-то другой. Но тогда зачем нужно снова присылать этого гастролера, да еще и прямо накануне референдума? Вручную контролировать процесс? Это бред, все ведь уже и так организовано. Да и какие-либо встречи уже проводить опасно – можно лишь засветиться и все провалить. Это не работа спецслужб, а Бондиана из кино. Ни одна разведка в здравом уме подобных глупостей делать не стала бы.

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Есть у El País и еще один довод – она утверждает, что бывший помощник Карлеса Пучдемона (экс-председателя правительства Каталонии) Виктор Терраделльяс уже после проведения референдума, но до объявления независимости написал своему боссу в WhatsApp, что, если власти Каталонии провозгласят суверенитет, то смогут рассчитывать на поддержку «эмиссара президента России Владимира Путина». Позднее он добавил, что им гарантировали в таком случае одобрительное заявление со стороны первого президента СССР Михаила Горбачева.

Если подобные сообщения и были, то это ничто иное, как инсценировка западных спецслужб. Во-первых, данного рода информация никогда не передается через электронные устройства связи, а уж тем более через мессенджер, принадлежащий Facebook. Во-вторых, разведка не стала бы давать такие гарантии со ссылкой на президента или его окружение. Не говоря уже о том, что никакой поддержки в итоге высказано не было. Более того, Владимир Путин и вовсе отмечает, что Россия является сторонником территориальной целостности и стабильности Испании.

И вот здесь еще один ключевой момент, о котором не думают испанские СМИ, когда обвиняют Россию во «вмешательстве» в каталонские дела. У Москвы просто отсутствуют мотивы, чтобы поддерживать сепаратистов автономии. Физическая расправа местному населению не угрожает, преследованию оно не подвергается, даже права его не сказать, чтобы ущемлялись, так что в спасении и защите оно не нуждается. Экономических выгод независимая Каталония для РФ также никаких не создаст. Равно как и политических – новое Косово или Ичкерия российскому руководству могут привидеться только в страшном сне, а именно с ними тут следует проводить параллели.

Что же касается «дестабилизации Европы», о которой так любят шуметь западные СМИ, так от нее для России тоже никакой пользы. Это только в головах обывателей существует мысль, что проблемы отвлекут ЕС от антироссийской политики и дадут Москве какие-то мифические преимущества. На деле же это означает создание очага нестабильности не слишком далеко от наших границ, которая вполне способна перекинуться и в их пределы. Все это никак не способствует укреплению российской безопасности. Кроме того, Евросоюз, несмотря на санкции, остается важным торговым партнером России, да и в политической сфере сотрудничество куда более выгодно, что не раз подчеркивало руководство РФ.

Реальные же причины очередной сказки о «российском вмешательстве» ровно такие же, как и во всех предыдущих случаях. И это даже не столько создание общего антироссийского фона и взращивание образа очередной «империи зла», сколько чистая внутренняя политика. За последние годы Россия успела превратиться на Западе в инструмент политтехнологий, своего рода дубину, которой можно огреть оппонента, если нет других средств бороться с ним, или же оправдаться перед гражданами за провальный курс страны.

Ведь весь всплеск сепаратизма начался с того, что в 2006 году тогда еще оппозиционная Народная партия подала в Конституционный суд заявление против нового автономного статута Каталонии (уже одобренного правительством), после чего часть его статей были признаны неконституционными и подверглись правке. Уже во главе правительства в 2012 году «народники» отказались пойти навстречу Барселоне и расширить ее финансовую и налоговую автономию, что повысило популярность сторонников «развода», которые с тех пор начали предпринимать попытки провести референдум. Мадрид же предпочитал просто абстрагироваться от ситуации и, с одной стороны, не предпринимать жестких мер, с другой – не идти на переговоры. Социалисты, вернувшиеся к власти в 2018 году, поначалу пытались начать диалог с каталонцами, но потом им стало не до того – они с апреля 2019-го пытаются сформировать правительство по итогам уже двух парламентских выборов. На этом фоне каталонская проблема в сентябре вспыхнула с новой силой, прокатившись волной беспорядков. И что же, испанские элиты признали собственные ошибки? Нет, ведь куда проще свалить все на страшных российских шпионов.