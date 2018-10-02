Охранник Януковича собрался рассказать о роли Боширова в бегстве президента Украины

Бывший руководитель Службы безопасности президента Украины Константин Кобзарь попросил допросить его в украинском суде о якобы участии Руслана Боширова, обвиняемого Лондоном в отравлении Скрипалей, в сопровождении президента Виктора Януковича в Крым в 2014 году.

«Кобзарь просит Оболонский райсуд обеспечить его дополнительный допрос относительно распространенной в СМИ информации об участи гражданина России Боширова в охране и сопровождении Виктора Януковича в АР Крым в феврале 2014 года», – написал в своем Facebook адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Накануне бывший журналист «Центра управления расследованиями» Сергей Канев заявил, что якобы существует некая связь между Бошировым и Януковичем.

Напомним, британская газета Daily Telegraph опубликовала информацию о том, что «настоящее» имя подозреваемого в отравлении Скрипалей Руслана Боширова якобы Анатолий Владимирович Чепига.