Соавтор «расследования» дела Скрипалей заявил о связи Боширова с Януковичем

Бывший журналист «Центра управления расследованиями» Сергей Канев, участвовавший в «расследовании» The Insider и Bellingcat по делу Скрипалей, заявил о якобы существующей связи Руслана Боширова с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

«Чепига-Боширов участвовал в эвакуации Януковича в Россию. По крайней мере, об этом свидетельствуют мои источники. Он со своим подразделением спецназа прибыл в резиденцию Януковича – Межигорье. Находился там, охранял его. Оттуда они транспортировали его в Крым», – утверждает Канев в интервью «Громадьске».

По его словам, за эту операцию Чепига якобы получил звание «Героя России». Канев уверяет, что такую же награду за эвакуацию Януковича получил экс-охранник российского президента, губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«Также мне известно, что за эвакуацию Януковича получили награду люди, которые в дальнейшем составили костяк ЧВК «Вагнера», – добавил Канев.

В конце сентября Канев, проводивший «расследование» о личностях Александра Петрова и Руслана Боширова, решил уехать из России.

В середине сентября портал Bellingcat опубликовал расследование с утверждением о том, что подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов якобы «действительно являются сотрудниками российских спецслужб».