Соавтор «расследования» о Петрове и Боширове уехал из России

Бывший журналист проекта Михаила Ходорковского «Центр управления расследованиями» Сергей Канев, проводивший «расследование» о личностях Александра Петрова и Руслана Боширова, решил уехать из России.

Канев сейчас находится в Прибалтике. Он уехал из-за опасений, что в отношении него может быть возбуждено уголовное дело, сообщает портал «Проект» со ссылкой на источники.

Журналиста якобы собираются обвинить в попытке выяснить маршрут передвижения кортежа президента Владимира Путина.

В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал главреду портала The Insider, опубликовавшему информацию о данных Александра Петрова и Руслана Боширова, обратиться в правоохранительные органы, если он боится за себя.

Британская газета The Times сообщала, что данные о личности Александра Петрова будут обнародованы в ближайшие семь-десять дней.

Ранее появились сведения о том, что под псевдонимом «Руслан Боширов» якобы скрывается курсант Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) Анатолий Чепига. Бывший командир Чепиги это опроверг.

В середине сентября портал Bellingcat опубликовал расследование с утверждением о том, что подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов якобы «действительно являются сотрудниками российских спецслужб».