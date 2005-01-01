Данные о личности одного из подозреваемых в «отравлении» Сергея и Юлии Скрипалей, известного как Александр Петров, будут обнародованы в ближайшие семь-десять дней, сообщает британская газета The Times со ссылкой на анонимные источники.

«Группа, которая раскрыла личность полковника Чепиги, уверена, что знает настоящее имя его младшего коллеги, который использовал псевдоним Александр Петров, и планируют обнародовать его через 7-10 дней», – передает ТАСС текст статьи издания.

Напомним, ранее британская газета Daily Telegraph заявила, что «настоящее» имя якобы виновного в отравлении Скрипалей Руслана Боширова – Анатолий Владимирович Чепига. Информацию о том, что 39-летний Чепига скрывается под именем Руслан Боширов, раскрыли сотрудники группы Bellingcat, расследования которой Москва ранее не раз критиковала за недостоверность.

В Кремле подчеркнули, что Петров и Боширов – гражданские лица, а расследование британских СМИ является неформальным.

Бывший командир Чепиги Александр Боржко заявил, что сообщения о том, что за псевдонимом «Руслан Боширов» якобы скрывается известный ему курсант Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), «попахивают легкой шизофренией».