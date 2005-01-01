Бывший командир Чепиги прокомментировал данные о «настоящем» Боширове

Сведения о том, что за псевдонимом «Руслан Боширов» якобы скрывается курсант Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) Анатолий Чепига, «попахивают легкой шизофренией», сказал бывший командир Чепиги Александр Боржко.

«В 2001 году я выпускал курсанта по фамилии Чепига. Я сам военный и могу сказать, что информация в СМИ о его якобы причастности к истории со Скрипалями попахивает легкой шизофренией», – цитирует РИА «Новости» Боржко, который сейчас возглавляет региональное отделение ДОСААФ в Амурской области.

Он отметил, что в ДВОКУ готовили войсковых офицеров, и Чепига реально воевал в Чечне. «Но его не готовили для агентурных мероприятий», – отметил он.

Боржко пошутил, что теперь британская разведка внесет его в «списки», и ему придется «делать пластическую операцию».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл неформальным расследованием информацию британской газеты Daily Telegraph о том, что «настоящее» имя подозреваемого в отравлении Скрипалей Руслана Боширова – Анатолий Владимирович Чепига. Песков отметил, что информация об этом военнослужащем будет проверена.

Жители села Березовка рассказали об односельчанине Анатолии Чепиге.

В русскоязычной «Википедии» появилась статья о Чепиге с фотографией Боширова. В материалах указана информация, ранее распространенная западными СМИ, а также порталом Bellingcat и изданием The Insider.