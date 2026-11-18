Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?5 комментариев
Москвич получил 20 лет колонии за изнасилование дочерей сожительницы
СК: Москвич получил 20 лет колонии за изнасилование дочерей сожительницы
Суд в Москве приговорил уроженца Ярославской области к 20 годам лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности трех несовершеннолетних дочерей своей сожительницы, сообщило Главное следственное управление СК по городу.
Мужчина признан виновным в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и развратных действиях, указало ведомство в Max.
Как установили следствие и суд, фигурант совершал преступления в период с 2012 по 2022 год в квартире жилого дома на Рязанском проспекте.
Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце столичный суд заключил под стражу обвиняемого в нападении на несовершеннолетнюю в пункте выдачи заказов на востоке Москвы.
Ранее суд приговорил к 29 годам лишения свободы мужчину за преступления против половой неприкосновенности детей из мест лишения свободы.
Летом житель Тюмени получил 13 лет колонии строгого режима за надругательство над девочкой в подъезде.