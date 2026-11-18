Кабмин удвоил выплаты по программам «Земский доктор» в приграничных регионах

Tекст: Тимур Шайдуллин

С 2027 года размер компенсаций в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в этих трех регионах возрастет. Решение принято по поручению президента, сообщается на сайте правительства России.

Для врачей сумма поддержки увеличится до 2 млн рублей, а для фельдшеров, акушерок и медсестер – до 1 млн рублей. Аналогичные суммы получают специалисты, переехавшие на работу в сельские населенные пункты Дальнего Востока, Крайнего Севера, Арктической зоны и новых регионов.

Отмечается, что для получения выплаты переезд в сельскую местность не является обязательным условием. На государственную помощь могут рассчитывать выпускники медицинских учебных заведений, вернувшиеся работать по месту регистрации.

Медработники обязаны заключить договор с лечебным учреждением и отработать там минимум пять лет. При этом допускается однократная смена места работы в пределах сельской местности или малых городов одного региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Минздрав предложил увеличить компенсационные выплаты медицинским работникам в приграничных регионах до 2 млн рублей.

Весной размер выплат для участников программы «Земский учитель» в Белгородской, Брянской и Курской областях решили поднять до аналогичной суммы.

Ранее президент России Владимир Путин поручил увеличить компенсации специалистам по «земским» программам.