Кремль озвучил позицию по «разоблачению» Боширова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль исходит из того, что подозреваемые Британией по делу Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов являются гражданскими лицами.

«У нас нет каких-то других данных», – ответил Песков на вопрос журналистов, считают ли в Кремле, что Боширов – гражданское лицо.

По его словам, информация британской газеты Daily Telegraph является неформальным расследованием. «Мы не знаем, насколько оно соответствует, соответствует ли оно действительности», – подчеркнул Песков, передает ТАСС.

Кремль «исходит пока из тех данных, которые были озвучены самими этими гражданами», добавил пресс-секретарь.

Также Песков пообещал проверить информацию о личности Боширова.

«Безусловно, мы проверим информацию насчет этого военнослужащего, мы проверим списки награжденных», – сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что не знает, есть ли в российской армии «полковник ГРУ Анатолий Чепига». Он посоветовал задавать вопросы о военнослужащих российскому Минобороны. «Что касается офицеров армии, что касается граждан, которые являются военнослужащими, то вопросы нужно адресовать в Министерство обороны, а не к нам», – пояснил пресс-секретарь.

Он также заявил, что есть много людей, похожих друг на друга. «Но кто этот гражданин, который указывается в этом расследовании, я вам сказать не могу, потому что не располагаю такой информацией», – подчеркнул Песков, передает РИА «Новости».

Напомним, ранее британская газета Daily Telegraph заявила, что «настоящее» имя подозреваемого в отравлении Скрипалей Руслана Боширова – Анатолий Владимирович Чепига. Информацию о том, что 39-летний Чепига скрывается под именем Руслан Боширов раскрыли сотрудники группы Bellingcat, расследования которой Москва ранее не раз критиковала за недостоверность.