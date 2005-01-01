Односельчане рассказали о «настоящем» Боширове

Российские журналисты пообщались с жителями села Березовка, в котором долгое время жил Анатолий Чепига – это, по утверждению британской стороны, «настоящее» имя Руслана Боширова, объявленного Лондоном «подозреваемым» в отравлении Скрипалей.

Газета «Коммерсант» спросила у жителей села, похож ли их знакомый Анатолий Чепига (который, как утверждают британские СМИ, якобы является полковником ГРУ и Героем России) на Руслана Боширова. Мнения сельчан разделились.

Собеседники газеты, просившие не разглашать их имена, рассказали, что видели Анатолия Чепигу давно, около 10 лет назад.

«Это он, Толя. Сто процентов он. Глаза черные почти, и голос его», – приводит издание слова землячки Чепиги, с которой он близко общался в школьные годы. «В 1996 году он окончил Березовскую школу и поступил в ДВОКУ (Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского – прим. ВЗГЛЯД). Очень умный, хороший парень, сообразительный, язык подвязан, учился хорошо. Все о нем могут сказать только положительное. Не пил, не курил, ни в каких плохих компаниях никогда замешан не был. Точно помню, день рождения у него был в начале апреля», – рассказала собеседница «Коммерсанта».

Сельчане рассказывают, что несколько лет назад семья Чепига переехала в Благовещенск, а сам Анатолий после окончания военного вуза уехал по распределению. По их словам, Анатолий Чепига женат, у него двое детей.

«То, что он на секретной службе в горячих точках, мы знали. Его мама плакала: даже семья не была в курсе, где именно он находится», – приводит газета слова жительницы Березовки. «Жена в Хабаровске жила, ждала», – добавила она.

«Он был уже почти лысым, не очень похож на это фото, у него открытый взгляд был, а тут как исподлобья. Хотя глаза карие», – добавила собеседница издания.

Напомним, ранее британская газета Daily Telegraph заявила, что «настоящее» имя якобы виновного в отравлении Скрипалей Руслана Боширова – Анатолий Владимирович Чепига. Информацию о том, что 39-летний Чепига скрывается под именем Руслан Боширов раскрыли сотрудники группы Bellingcat, расследования которой Москва ранее не раз критиковала за недостоверность.

Журналист Владимир Соловьев скептически отнесся к технологиям, якобы разоблачившим Руслана Боширова, и привел несколько убедительных аргументов.