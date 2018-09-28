В Кремле дали совет главреду Insider после статьи о Петрове и Боширове

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что главреду портала The Insider, опубликовавшему информацию о данных Александра Петрова и Руслана Боширова, стоит обратиться в правоохранительные органы, если он боится за себя.

«Я не знаю, от чьего преследования существуют опасения, поэтому если есть опасения, человек, гражданин России волен обратиться в правоохранительные органы. Тем более это не является темой для дискуссии в администрации президента, в Кремле», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее главный редактор сайта The Insider Роман Доброхотов в интервью The Times сказал, что российские власти ему вряд ли причинят вред, но он ожидает задержания. Журналист считает, что его могут обвинить в шпионаже в пользу иностранного государства из-за раскрытия информации о якобы отравителях Скрипалей.

Напомним, портал Bellingcat совместно с The Insider опубликовал новые сведения о подозреваемых в отравлении Скрипалей Александре Петрове и Руслане Боширове.