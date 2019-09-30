Канцлер Курц возродился после «русского скандала»

Не прошло и полгода после громкой отставки самого молодого в истории канцлера Австрии Себастьяна Курца, как тому удалось привести свою партию к уверенной победе на выборах. Чтобы вернуть утраченный из-за «русского скандала» пост, Курц пойдет на коалицию с левыми либералами. А вот позиции пророссийских евроскептиков оказались серьезно подорваны. Как возвращение канцлера Курца повлияет на отношения России и Австрии?

Стали известны итоги прошедших накануне досрочных выборов в нижнюю палату австрийского парламента. Консервативная Австрийская народная партия (АНП) набрала более 38% голосов. Это позволит ее лидеру, 33-летнему Себастьяну Курцу, получить мандат на формирование правительства.

На втором месте, с заметным отрывом – социал-демократы. Эта партия, которая была правящей 1970 по 2017 год, сейчас набрала чуть больше 21%. Третье место с 17% голосов – у правых евроскептиков из Австрийской партии свободы (АПС). На четвертом месте – «Зеленые» с 12%. Противники мигрантов и брюссельских бюрократов из «Партии свободы» выступили заметно хуже, чем на выборах 2017 года – почти на 10% голосов и на два десятка депутатских мандатов меньше. Зато «зеленым» повезло чуть больше – в прошлый раз они вообще не прошли в парламент. Но, безусловно, главная новость – убедительная победа «народников» Курца.

В мае самый молодой канцлер в истории Австрии ушел в отставку после публикации нашумевшей видеозаписи с «русской племянницей олигарха Аленой Макаровой». Грандиозный скандал, после которого развалилась правящая коалиция и были назначены досрочные выборы, не имел к Курцу даже косвенного отношения. Главным фигурантом «русского дела» был вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, лидер партии АПС, входившей тогда в коалицию с АНП. Именно с ним беседовала некая дама, якобы обещавшая российскую финансовую помощь австрийским политикам взамен на заключение госконтрактов с венским правительством.

Кризис, который разразился благодаря утечкам в «соседскую» немецкую прессу, привел к тому, что Штрахе ушел со всех постов, Курц разорвал коалиционное соглашение и наступил правительственный коллапс. Временный кабинет возглавила глава конституционного суда Бригитта Бирляйн, которая волей-неволей вошла в историю, став первой женщиной – канцлером Австрии.

Нынешние внеочередные выборы показали, что несмотря на скандал, доверие к «народникам» не только сохранилось, но и упрочилось – АНП набрала почти на 6% больше, чем на выборах 2017 года. «Русский скандал» выбил главного конкурента партии Курца на правом поле – «Партию свободы». Именно благодаря «политическому убийству» Штрахе мы видим именно такой результат, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

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«В европейских реалиях любые репутационные удары весьма чувствительны, в том числе и в политическом классе, поэтому Курцу далась относительно легкая победа», – сказал эксперт. Курц уже выразил желание хорошо потрудиться на благо Австрии и подчеркнул, что в курсе обстановки в мире («перед нами много испытаний»). Также, воспользовавшись случаем, он покритиковал соседей: по словам австрийского политика, в Германии наблюдается «чертовски плохая» экономическая ситуация.

Курц действительно получил шансы сформировать новый кабинет, однако говорить о безусловной победе «народников» не следует, отмечают эксперты. «Проблемы, которые стоят перед Курцем и АНП, достаточно серьезные. Он получил 38%, но это не 50%. Но для того, чтобы быть во главе правительства, надо иметь абсолютное большинство в парламенте или создавать коалицию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Швейцер. Эксперт напомнил: «Когда четыре месяца назад правительство Курца ушло в отставку из-за «русского дела», Себастьян сказал, что ни с социал-демократами, ни с «Партией свободы» его партия в коалицию не пойдет».

Возникает резонный вопрос – кто станет партнером консервативной АНП. Германский политолог Александр Рар полагает, что правым консерваторам придется пойти на контакт с левыми либералами – австрийскими «Зелеными». «В Европе считают, что возможная коалиция АНП и «Зеленых» – это тренд. И этот тренд может стать хорошим примером для Германии, когда консервативные и либеральные партии договариваются между собой. Европа ликует, для европейцев это хороший результат», – сказал Рар газете ВЗГЛЯД.

Эксперт-германист Александр Камкин считает, что Курц сделает ставку на традиционных оппонентов «народников» – австрийских социал-демократов. «Поскольку АПС в представлении Курца является нерукопожатной, все усилия будут направлены на создание левоцентристской коалиции из народной партии и социал-демократов» – отметил эксперт. В то же время Камкин подчеркивает, что с социал-демократами объективно будет договориться сложнее, поскольку после весеннего скандала «ложечки нашлись, а осадочек остался».

Кто бы ни стал партнером АНП по коалиции – «зеленые» или «розовые» социал-демократы – главный итог австрийских выборов для Европы в целом: проигрыш правых популистов из АПС, которые считаются условно пророссийскими. Как отметил Александр Рар, «год-два назад казалось, что Австрия будет той страной, где европопулисты возьмут власть и начнут менять Европу изнутри, примкнув к популистам и консерваторам из Восточной Европы – Польши и Венгрии». «Теперь этого не произойдет», констатирует немецкий политолог.

При этом победа Курца и его партии – хороший сигнал для российско-австрийских отношений. Рар прогнозирует: «Что до отношений с Россией – «Зеленые», конечно, будут давить по теме правозащиты и демократических ценностей, что свойственно всем европейским либеральным партиям. Но

Курц давно говорит о том, что с России нужно снимать санкции. Его в этом поддерживают не только избиратели, но и австрийский бизнес.

Потому позиция Вены в отношении Москвы будет такой же, как и ранее», – резюмировал Рар.

«Что касается российско-австрийских отношений – они останутся, как и прежде, хорошими, – согласен Швейцер. – Это продиктовано историческими, экономическими, культурными и научными связями. При этом большинство партий выступает за снятие санкций с России по мере прогресса в ситуации на Украине. О Крыме и вовсе никто не говорит. Потому в вопросе взаимоотношений России и Запада Австрия останется дружественно-нейтральным государством».

А по мнению Камкина, главные качества политики Курца и его коллег – предсказуемость, понятность, политическая вменяемость. «С ним можно работать, хотя, конечно, его нельзя назвать пророссийским политиком – он все-таки проавстрийский», – резюмировал эксперт.

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