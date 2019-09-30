Эксперт сказал, чего ждать России от возвращения Курца на пост канцлера Австрии

«Эти выборы были абсолютно предсказуемыми. И они показали, что Курц, как авторитетный политик даже не австрийского, а европейского масштаба, имеет все шансы стать новым канцлером», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Швейцер, комментируя результаты выборов в Национальный совет Австрии, которые состоялись накануне.

«Но проблемы, которые стоят перед Курцем и Австрийской народной партией (АНП), достаточно серьезные. Дело в том, что он получил 38%, но это не 50%. А для того, чтобы быть во главе правительства, надо иметь абсолютное большинство в парламенте или создавать коалицию», – отметил завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

«Есть две партии, с которыми он может вступить в коалиционные или, скажем так, неформальные отношения. Это австрийские «Зеленые» и партия либерального типа «Новая Австрия». Она близка Курцу, поскольку у либералов и консерваторов общий взгляд на экономику, социальную политику. Но у этой партии всего 7%, у «Зеленых» – 12%. Чисто формально, если сложить 38,4% и 12,4%, то как раз получается практически абсолютное большинство», – продолжил эксперт.

«Но проблема в том, что у «Зеленых» есть целый ряд позиций, которые АНП Курца никак не устраивают. Это прежде всего вопросы экологии и окружающей среды, которые тормозят развитие промышленности. Потому с «Зелеными» переговоры если будут, то они будут очень сложными и длительными», – предположил собеседник.

В случае провала переговоров АНП может заручиться ситуационной поддержкой «Новой Австрии» и «Зеленых» для голосования по ключевым законам в парламенте. А вот с «Партией свободы» коалиции точно быть не может, считает Швейцер.

«Когда четыре месяца назад правительство Курца ушло в отставку из-за «русского дела», Себастьян сказал, что ни с социал-демократами, ни с «Партией свободы» его партия в коалицию не пойдет. Потому Курцу лучше отдать какие-то портфели «Зеленым» и либералам, чем идти в коалицию с теми, кто его подставил», – добавил эксперт.

«Что касается российско-австрийских отношений – они останутся, как и прежде, хорошими. Это продиктовано историческими, экономическими, культурными и научными связями. При этом большинство партий выступает за снятие санкций с России по мере прогресса ситуации на Украине. О Крыме и вовсе никто не говорит. Потому в вопросе взаимоотношений России и Запада Австрия останется дружественно-нейтральным государством», – заключил Швейцер.

Напомним, в Австрии в воскресенье прошло голосование на досрочных выборах в Национальный совет.

Согласно официальным данным МВД Австрии, партия Курца одержала победу, набрав 38,4% голосов избирателей. Социал-демократы получили 21,5%, Австрийская партия свободы – 17,3%, «Зеленые» – 12,4%, «Новая Австрия» – 7,4%. Результаты представлены без учета досрочно поданных голосов.

Российский посол Дмитрий Любинский поздравил Себастьяна Курца с победой.

Напомним, весной Курц ушел в отставку после публикации скандальной видеозаписи с «русской племянницей олигарха». Правительство возглавила глава конституционного суда Бригитте Бирляйн, которая стала первой женщиной-канцлером Австрии.