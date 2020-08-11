Россия раскритиковала названные Словакией основания для высылки дипломатов

Версия Словакии о причинах высылки российских дипломатов выглядит непрофессионально и недостойно, но Москва намерена развивать взаимоуважительные отношения с Братиславой, несмотря на ее недружественные действия, заявило посольство России.

В посольстве заявили, что Москва рассматривает объявление МИД Словакии о высылке сотрудников российских дипломатических представительств как неконструктивный и достойный сожаления шаг Словакии, противоречащий духу плодотворного сотрудничества между странами, передает РИА «Новости».

Увязка данного решения «с историей о выдаче виз в генеральном консульстве Словакии в Санкт-Петербурге вызывает, по меньшей мере, недоумение, выглядит непрофессионально и недостойно», а заявление пресс-секретаря МИД Словакии о заинтересованности в развитии отношений с Россией звучит на этом фоне «нелогично».

В посольстве подчеркнули, что «несмотря на эти недружественные действия, российская сторона вновь подтверждает свою приверженность многолетним традициям прагматичных и взаимоуважительных отношений между нашими странами и народами».

Напомним, Словакия решила выслать трех российских дипломатов. Братислава заявила, что выдачей виз «злоупотребляли» в генконсульстве страны в Санкт-Петербурге, что якобы привело к преступлению в другой стране Евросоюза.

Глава словацкого правительства Игорь Матович, комментируя высылку дипломатов, заявил, что иногда надо провести ограничительную черту и для друзей.

Москва уже пообещала зеркально ответить на высылку дипломатов.