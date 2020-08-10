Словакия выслала трех российских дипломатов Москва пообещала ответить на высылку российских дипломатов из Словакии 10 августа 2020, 21:14 Текст: Елизавета Булкина

Москва зеркально ответит на высылку трех российских дипломатов из Словакии, заявили в МИД России. «Традиционно последует зеркальный ответ», – передает РИА «Новости» заявление российского внешнеполитического ведомства. Напомним, ранее в понедельник стало известно, что Словакия высылает трех российских дипломатов по подозрению в шпионаже.

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