Словакия выслала трех российских дипломатов

Словакия высылает трех российских дипломатов, сообщил братиславский телеканал «Маркиза».

По данным СМИ, речь идет о сотрудниках российских спецслужб, передает ТАСС.

В то же время Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника сообщает, что дипломатов высылают по подозрению в шпионаже, передает РИА «Новости».

По данным Reuters, МИД Словакии подтвердил высылку трех российских дипломатов.

Ранее два сотрудника посольства России в Чехии были объявлены персонами нон грата в связи с историей о якобы перевозке яда рицина. Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова заявляла, что данная информация является провокацией.

В МИД России заявили, что решение Чехии нанесло серьезный урон отношениям двух стран.

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что решение о высылке российских дипломатов – гнусная и подлая провокация со стороны властей Чехии, ответ Москвы последует.

Сообщалось, что дипломаты должны были быть высланы из Чехии 7 июня.