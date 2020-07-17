Почему «чешский друг» Сафронова выглядит подозрительно

Появляется все больше утечек о том, кто мог быть тем самым представителем чешской разведки, с которым (по версии следствия) держал связь советник главы Роскосмоса Иван Сафронов. Речь идет об очень обаятельном журналисте, полиглоте и научном сотруднике Мартине Ларише. Что это за человек и почему он действительно крайне напоминает натовского шпиона?

Агентство ТАСС со ссылкой на анонимный источник в разведывательных кругах сообщило, что гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался обвиняемый в государственной измене бывший журналист Иван Сафронов, является кадровым сотрудником чешской разведки. «Лариш в 2010-2012 годах работал в Москве как журналист газеты Lidovе noviny, позднее возглавил Центр анализа и профилактики безопасности, который готовит доклады по безопасности в Восточной Европе и Африке», - отметил собеседник агентства. «Деятельность этого центра тесно связана с работой чешских спецслужб, а сам Лариш является их кадровым сотрудником», - заявил источник. По его словам, регулярное общение гражданина Чехии с Сафроновым подтверждается, в частности, фотографиями в соцсетях.

Гражданин Чехии Мартин Лариш не упоминается в деле о госизмене, по которому проходит Иван Сафронов. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Иван Павлов. «Я услышал о его существовании из СМИ», - сказал адвокат. Он уточнил, что речь идет о тех материалах дела, с которыми ознакомилась защита.

Официальных подтверждений сведениям о сотруднике чешской разведки по имени Мартин Лариш, нет. Пан Лариш – единственный чех, который открыто фигурирует на страничках социальных сетей Сафронова. В частности, есть фотография Мартина Лариша и его жены в гостинице в Праге, сделанная Сафроновым по время поездки в Чехию в 2016 году с подписью «Главное в Чехии – друзья». Одного этого недостаточно, чтобы утверждать, что Мартин Лариш связан с чешскими спецслужбами.

Сам Лариш в интервью русской службе Би-би-си заявил, что «это полный бред. Дезинформационный вброс». Лариш пояснил, что познакомился с Иваном Сафроновым в 2012 году, когда работал в России корреспондентом газеты Lidové noviny. «Иван ко мне всегда относился по-товарищески, и я его очень уважал как профессионального журналиста. С течением времени мы стали друзьями и проводили вместе свободное время, в том числе и с нашими подругами. Мы были ровесниками, у нас были похожие интересы», - пишет он. По словам Лариша, в профессиональном плане они с Сафроновым общались сугубо как коллеги «на разные темы, касающиеся политики, экономики и безопасности». Арест российского друга, признается Лариш, поверг его в шок. Мартин Лариш не знает, действительно ли российские следователи считают его шпионом. «Если они считают меня этим агентом, то я категорически отрицаю свою причастность к чешской разведке, как и к любой другой спецслужбе», - сообщил Мартин Лариш.

Это, конечно, очень трогательно. Однако у этого обаятельного молодого человека есть биография и определенный бэкграунд, который, скажем так, своеобразен и наводит на очень грустные мысли о правдивости его оправданий.

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Мартин Лариш родился в 1990 году (одногодка Ивана Сафронова), в 2006 году закончил факультет социологии университета имени Масарика-старшего в Брно. Некоторое время работал на кафедре политологии Карлова университета в Праге. Сферой его научной деятельности были крайне правые и экстремистские группы и течения в Восточной Европе. Особенно его интересовали неонацистские движения на Украине и в России, о которых он написал несколько обзорно-аналитических работ. С этой целью он стажировался в Киеве и Львове. В 2010 году он приехал в Москву, где представлялся то бизнес-представителем каких-то чешских фирм, то корреспондентом Lidové Noviny, в зависимости от обстоятельств.

Lidové Noviny - известная чешская газета, основанная аж в 1893 году, по факту принадлежит концерну нынешнего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. При этом, по данным газеты ВЗГЛЯД, штатным корреспондентом Lidové Noviny Лариш не был, а лишь имел удостоверение и периодически что-то туда писал. Это вообще классика жанра: журналистское удостоверение дает возможность легально заводить контакты, общаться с людьми, не привлекая к себе лишнее внимание контрразведки. Мартин Лариш производил очень приятное впечатление, это очаровательный и очень общительный молодой человек, всегда оказывавшийся в нужных кампаниях. За четыре года пребывания в Москве он перезнакомился с очень многими российскими журналистами и политологами, преимущественно специалистами в военной сфере или области безопасности, конфликтов на постсоветском пространстве и международной политики. Теперь эти люди в один голос рассказывают в частных беседах, что ни о каких секретных сведениях он их не расспрашивал.

Затем на некоторое время Мартин Лариш локализовался в Тбилиси. Об этом периоде его работы известно меньше всего, но, предположительно он работал по Южной Осетии. Официально это считалось изучением постконфликтного урегулирования. Есть данные, что он до сих пор занимается «чешскими и словацкими интересами безопасности на Южной Кавказе». Особенно в Грузии.

Уже в 2012 году он стал соучредителем и директором Центра анализа и профилактики безопасности в Праге, одновременно являясь членом Ассоциации международных исследований Чехии. Сведений о других учредителях этого Центра нет.

Лариш говорит на семи языках, из которых основными рабочими называет английский, русский, украинский и сербский.

Через несколько дней после ареста Сафронова основные аккаунты Лариша в соцсетях оказались закрытыми, на электронные письма по открытым адресам он не отвечает. И это все произошло до того, как его имя выплыло наружу в связи с делом Сафронова, что само по себе вызывает вопросы. Все-таки позиция директора как бы научного НКО – публичная сфера, требующая постоянной внешней коммуникации. А интервью русской службе Би-би-си выглядит как вынужденная оправдательная позиция.

Другие работники Центра, которым руководит Лариш, тоже достойны внимания.

В частности, заместителем 30-летнего Лариша в Центре трудится человек, который ему в отцы годится, и уж куда более заслуженный, и опытный. Томаш Коломазник с 1994 по 2005 год трудился в Министерстве обороны Чехии, сперва в управлении двусторонних связей (это по линии НАТО), а затем в управлении безопасности МО (военная разведка) по евроатлантическому направлению. В прежние времена это называлось «офицер связи» с ЦРУ и другими разведками стран НАТО. После 2005 года Коломазник переквалифицировался в политолога и специалиста по безопасности и конфликтам в Восточной Европе.

Вторым после России (в широком понимании – от Украины до Грузии) направлением работы пражского Центра стали Балканы. Особенно Косово и Босния. За это направление отвечают Зденек Род, проходивший обучение по так называемой Программе безопасности Робертсона-Мартина в Праге, и Франческо Трупиа, некоторое время работавший в Армении по карабахской проблематике, но в основном участвовавший в соросовской программе Открытое общество для Косово. Итальянец Трупиа учился помимо родной Катаньи в Македонии в Охридском университете, то есть среди албанцев, но также интересовался Украиной, в частности, проблемами крымских татар.

Разбавляет эту компанию Тереза Новотна, специализирующаяся на изучении практики ритуальных изнасилований со стороны ИГИЛ* в Сирии и Ираке. Ну, и персонажи помельче. Очень трогательно выглядит на этом фоне фигура начальника отдела по связям с общественностью – 23-летнего русского паренька из Екатеринбурга, Игоря Суворова, учившегося в Карловом университете на факультете международных отношений и знаменитого своей влюбленностью во все европейское и особенно чешское. Чешские студенческие и университетские агрегаторы в последние несколько лет активно использовали этого паренька как живое доказательство того, что в Чехии прекрасно жить и учиться.

В целом это крошечное, камерное НКО, практический выхлоп от которого в виде научных статей и прочих письменных доказательств жизнедеятельности минимален. Единственная известная их международная акция – это организация пару лет назад в Сараево курсов переобучения для бывших несовершеннолетних комбатантов Боснийской войны начала 1990-х годов. Зачем - непонятно, поскольку это уже давно очень взрослые люди. На данный момент информация о деятельности пражского Центра за интересующий нас 2017 год закрыта. Похоже, что они активно подтирают следы.

В Восточной Европе таких псевдоисследовательских и псевдонаучных центров пруд пруди. Есть основания полагать, что в реальности это никакие не научные центры, а организации прикрытия для местных разведок, ассоциированных с ЦРУ и другими структурами НАТО.

Создается впечатление, что реально руководит данным НКО заслуженный полковник военной разведки Чехии Коломазник, а Мартин Лариш – очаровашка, полиглот, молодой интеллектуал и душа общества - выполняет роль главного вербовщика, особенно в среде близких ему по возрасту и образу жизни персонажей. И ему к тому же очень нравится «работать в поле».

Подчеркнем: никто не утверждает, что Мартин Лариш – это именно тот человек, которого СВР идентифицировала как «представителя чешской разведки», находившегося на связи с Сафроновым. Это только версия.

Конечно, когда у тебя вдруг устанавливаются дружеские отношения с таким приятным и своим в доску парнем, как Лариш, а тебе лет так 23-25 от роду, и ты сам по себе парень коммуникабельный, веселый и активный, то критическая оценка событий резко снижается. Все вокруг друзья, дружат даже ваши девушки, жизнь весела и прекрасна. Но если этот твой друг просит тебя что-то прислать на военную тематику, используя систему программного шифрования, то, наверное, следует задуматься. Это лежит на поверхности. А остальные детали взаимоотношений Лариша и Сафронова публично пока неизвестны.

Да, это лишь соображения и подозрения с точки зрения определенных профессиональных знаний и опыта. Велик соблазн представить обвиняемого просто как молодого парня, что-то в жизни недопонявшего (хотя следствие настаивает на корыстном мотиве). Но все-таки личную ответственность никто не отменял. Хороший парень из Чехии, одинокая блондинка-латышка у барной стойки, друг детства из Бердянска – для определенных категорий людей, входящих в группы риска, это очевидная опасность. И это не шпиономания, как пытается доказать либеральная общественность, а очень неприятная, но, увы, естественная сторона жизни, ограничивающая бытовое поведение тех, кто выбрал себе профессии, которые даже косвенно связаны с национальной безопасностью.

Конечно, если к вам приходит условный Мартин Лариш, это не означает, что от него надо бежать сломя голову. Можно даже с ним дружить. Парень-то хороший в быту. Просто необходимо определять грань, за которую переступать нельзя. За этой гранью – холодно и сыро. А если он как-то подталкивает вас к тому, чтобы в этот подземный мир переместиться, то для того есть совесть и специализированные структуры. И совесть здесь на первом месте. А ссылки на молодость и относительную жизненную неопытность заканчиваются там, где начинаются материалы, оформленные доступными системами криптографии, что само по себе улика.

Профессиональные дипломаты, например, вообще в ежедневном режиме общаются с представителями иностранных разведок, прекрасно зная, кто это. Это не мешает даже иногда дружить домами. Просто им очень четко известна черта, за которую ни в коем случае не стоит переступать.

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