Почему «чешский друг» Сафронова выглядит подозрительно

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17 июля, пятница  |  Последнее обновление — 19:14  |  vz.ru
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Россия удивит Запад восстановлением экономики

Лондон ждет слишком долгого восстановления от российской экономикиФото: Сергей Коньков/ТАСС
Резкое падение российской экономики во втором квартале на 10% отбросило ее на десять лет назад. Такая статистика стала поводом для пессимистичных прогнозов. Для выхода из кризиса России потребуется вдвое больше времени, чем мировой экономике – минимум четыре года, считают эксперты британского центра EIU. Однако российские экономисты видят явные ошибки в прогнозах западных аналитиков. Подробности...
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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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Россия лишает себя главной ударной силы на море

Ракетоносцы Ту-16 морской авиации СССР наводили страх на моряков стран НАТОФото: Семен Майстерман/Фотохроника ТАСС
17 июля свой праздник отмечают российские летчики морской авиации (МА) – одного из важнейших инструментов в современной войне. И в США до сих пор, и в свое время в СССР авиация играла ключевую роль во всех жизненно важных морских конфликтах. Почему ее значение столь велико и почему не удалось сохранить великую советскую морскую авиацию? Подробности...
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Азербайджан и Армения перешли к ядерным угрозам

Азербайджан пригрозил Армении ударом по Мецаморской АЭС Фото: armeniannpp.am
Баку и Ереван повысили градус воинственной риторики на небывалый уровень. Дело дошло до угрозы взрыва атомной станции, который затронет не только страны Южного Кавказа, но и других соседей. Тем временем на границе двух государств продолжаются бои с использованием артиллерии, дронов и танков. Какими силами обладают Азербайджан и Армения, чтобы нанести удар по болевым точкам друг друга, и какие будут последствия? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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«Неслыханная свобода слова» по-украински

Андрей Манчук, политолог
США – страна расовой гармонии. Саудовская Аравия – самая толерантная к геям страна планеты. Украина – страна неслыханной свободы слова. Эти примеры объединяет то, что все они не имеют ни малейшего отношения к реальности. Подробности...

Инвестиции в Россию – привилегия для умных

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Не так важны деньги сами по себе, сколько то, какие это деньги. Инвестиции в такие ресурсные страны, как Россия, должны стать привилегией для иностранных инвесторов, а не правом «тяжелого кошелька». Иначе получится как на Украине. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Работа на Америку ломает людям судьбы

Андрей Бабицкий, журналист
Это характернейшая черта американцев. Они будут вам улыбаться, вы даже станете считать этих прекрасных ребят своими друзьями, но когда вы почему-либо окажетесь для них неудобны, они моментально превратятся в жестоких, не знающих жалости администраторов. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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      В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
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      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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              Почему «чешский друг» Сафронова выглядит подозрительно

              Мартин Лариш - крайне обаятельный молодой человек   17 июля 2020, 19:00
              Фото: instagram.com/larysmartin
              Текст: Евгений Крутиков

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              Появляется все больше утечек о том, кто мог быть тем самым представителем чешской разведки, с которым (по версии следствия) держал связь советник главы Роскосмоса Иван Сафронов. Речь идет об очень обаятельном журналисте, полиглоте и научном сотруднике Мартине Ларише. Что это за человек и почему он действительно крайне напоминает натовского шпиона?

              Агентство ТАСС со ссылкой на анонимный источник в разведывательных кругах сообщило, что гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался обвиняемый в государственной измене бывший журналист Иван Сафронов, является кадровым сотрудником чешской разведки. «Лариш в 2010-2012 годах работал в Москве как журналист газеты Lidovе noviny, позднее возглавил Центр анализа и профилактики безопасности, который готовит доклады по безопасности в Восточной Европе и Африке», - отметил собеседник агентства. «Деятельность этого центра тесно связана с работой чешских спецслужб, а сам Лариш является их кадровым сотрудником», - заявил источник. По его словам, регулярное общение гражданина Чехии с Сафроновым подтверждается, в частности, фотографиями в соцсетях.

              Гражданин Чехии Мартин Лариш не упоминается в деле о госизмене, по которому проходит Иван Сафронов. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Иван Павлов. «Я услышал о его существовании из СМИ», - сказал адвокат. Он уточнил, что речь идет о тех материалах дела, с которыми ознакомилась защита.

              Официальных подтверждений сведениям о сотруднике чешской разведки по имени Мартин Лариш, нет. Пан Лариш – единственный чех, который открыто фигурирует на страничках социальных сетей Сафронова. В частности, есть фотография Мартина Лариша и его жены в гостинице в Праге, сделанная Сафроновым по время поездки в Чехию в 2016 году с подписью «Главное в Чехии – друзья». Одного этого недостаточно, чтобы утверждать, что Мартин Лариш связан с чешскими спецслужбами.

              Сам Лариш в интервью русской службе Би-би-си заявил, что «это полный бред. Дезинформационный вброс». Лариш пояснил, что познакомился с Иваном Сафроновым в 2012 году, когда работал в России корреспондентом газеты Lidové noviny. «Иван ко мне всегда относился по-товарищески, и я его очень уважал как профессионального журналиста. С течением времени мы стали друзьями и проводили вместе свободное время, в том числе и с нашими подругами. Мы были ровесниками, у нас были похожие интересы», - пишет он. По словам Лариша, в профессиональном плане они с Сафроновым общались сугубо как коллеги «на разные темы, касающиеся политики, экономики и безопасности». Арест российского друга, признается Лариш, поверг его в шок. Мартин Лариш не знает, действительно ли российские следователи считают его шпионом. «Если они считают меня этим агентом, то я категорически отрицаю свою причастность к чешской разведке, как и к любой другой спецслужбе», - сообщил Мартин Лариш.

              Это, конечно, очень трогательно. Однако у этого обаятельного молодого человека есть биография и определенный бэкграунд, который, скажем так, своеобразен и наводит на очень грустные мысли о правдивости его оправданий.

              Мартин Лариш родился в 1990 году (одногодка Ивана Сафронова), в 2006 году закончил факультет социологии университета имени Масарика-старшего в Брно. Некоторое время работал на кафедре политологии Карлова университета в Праге. Сферой его научной деятельности были крайне правые и экстремистские группы и течения в Восточной Европе. Особенно его интересовали неонацистские движения на Украине и в России, о которых он написал несколько обзорно-аналитических работ. С этой целью он стажировался в Киеве и Львове. В 2010 году он приехал в Москву, где представлялся то бизнес-представителем каких-то чешских фирм, то корреспондентом Lidové Noviny, в зависимости от обстоятельств. 

              Lidové Noviny - известная чешская газета, основанная аж в 1893 году, по факту принадлежит концерну нынешнего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. При этом, по данным газеты ВЗГЛЯД, штатным корреспондентом Lidové Noviny Лариш не был, а лишь имел удостоверение и периодически что-то туда писал. Это вообще классика жанра: журналистское удостоверение дает возможность легально заводить контакты, общаться с людьми, не привлекая к себе лишнее внимание контрразведки. Мартин Лариш производил очень приятное впечатление, это очаровательный и очень общительный молодой человек, всегда оказывавшийся в нужных кампаниях. За четыре года пребывания в Москве он перезнакомился с очень многими российскими журналистами и политологами, преимущественно специалистами в военной сфере или области безопасности, конфликтов на постсоветском пространстве и международной политики. Теперь эти люди в один голос рассказывают в частных беседах, что ни о каких секретных сведениях он их не расспрашивал.

              Затем на некоторое время Мартин Лариш локализовался в Тбилиси. Об этом периоде его работы известно меньше всего, но, предположительно он работал по Южной Осетии. Официально это считалось изучением постконфликтного урегулирования. Есть данные, что он до сих пор занимается «чешскими и словацкими интересами безопасности на Южной Кавказе». Особенно в Грузии.

              Уже в 2012 году он стал соучредителем и директором Центра анализа и профилактики безопасности в Праге, одновременно являясь членом Ассоциации международных исследований Чехии. Сведений о других учредителях этого Центра нет.

              Лариш говорит на семи языках, из которых основными рабочими называет английский, русский, украинский и сербский.

              Через несколько дней после ареста Сафронова основные аккаунты Лариша в соцсетях оказались закрытыми, на электронные письма по открытым адресам он не отвечает. И это все произошло до того, как его имя выплыло наружу в связи с делом Сафронова, что само по себе вызывает вопросы. Все-таки позиция директора как бы научного НКО – публичная сфера, требующая постоянной внешней коммуникации. А интервью русской службе Би-би-си выглядит как вынужденная оправдательная позиция.

              Другие работники Центра, которым руководит Лариш, тоже достойны внимания.

              В частности, заместителем 30-летнего Лариша в Центре трудится человек, который ему в отцы годится, и уж куда более заслуженный, и опытный. Томаш Коломазник с 1994 по 2005 год трудился в Министерстве обороны Чехии, сперва в управлении двусторонних связей (это по линии НАТО), а затем в управлении безопасности МО (военная разведка) по евроатлантическому направлению. В прежние времена это называлось «офицер связи» с ЦРУ и другими разведками стран НАТО. После 2005 года Коломазник переквалифицировался в политолога и специалиста по безопасности и конфликтам в Восточной Европе.

              Вторым после России (в широком понимании – от Украины до Грузии) направлением работы пражского Центра стали Балканы. Особенно Косово и Босния. За это направление отвечают Зденек Род, проходивший обучение по так называемой Программе безопасности Робертсона-Мартина в Праге, и Франческо Трупиа, некоторое время работавший в Армении по карабахской проблематике, но в основном участвовавший в соросовской программе Открытое общество для Косово. Итальянец Трупиа учился помимо родной Катаньи в Македонии в Охридском университете, то есть среди албанцев, но также интересовался Украиной, в частности, проблемами крымских татар.

              Разбавляет эту компанию Тереза Новотна, специализирующаяся на изучении практики ритуальных изнасилований со стороны ИГИЛ* в Сирии и Ираке. Ну, и персонажи помельче. Очень трогательно выглядит на этом фоне фигура начальника отдела по связям с общественностью – 23-летнего русского паренька из Екатеринбурга, Игоря Суворова, учившегося в Карловом университете на факультете международных отношений и знаменитого своей влюбленностью во все европейское и особенно чешское. Чешские студенческие и университетские агрегаторы в последние несколько лет активно использовали этого паренька как живое доказательство того, что в Чехии прекрасно жить и учиться.

              В целом это крошечное, камерное НКО, практический выхлоп от которого в виде научных статей и прочих письменных доказательств жизнедеятельности минимален. Единственная известная их международная акция – это организация пару лет назад в Сараево курсов переобучения для бывших несовершеннолетних комбатантов Боснийской войны начала 1990-х годов. Зачем - непонятно, поскольку это уже давно очень взрослые люди. На данный момент информация о деятельности пражского Центра за интересующий нас 2017 год закрыта. Похоже, что они активно подтирают следы.

              В Восточной Европе таких псевдоисследовательских и псевдонаучных центров пруд пруди. Есть основания полагать, что в реальности это никакие не научные центры, а организации прикрытия для местных разведок, ассоциированных с ЦРУ и другими структурами НАТО.

              Создается впечатление, что реально руководит данным НКО заслуженный полковник военной разведки Чехии Коломазник, а Мартин Лариш – очаровашка, полиглот, молодой интеллектуал и душа общества - выполняет роль главного вербовщика, особенно в среде близких ему по возрасту и образу жизни персонажей. И ему к тому же очень нравится «работать в поле».

              Подчеркнем: никто не утверждает, что Мартин Лариш – это именно тот человек, которого СВР идентифицировала как «представителя чешской разведки», находившегося на связи с Сафроновым. Это только версия.

              Конечно, когда у тебя вдруг устанавливаются дружеские отношения с таким приятным и своим в доску парнем, как Лариш, а тебе лет так 23-25 от роду, и ты сам по себе парень коммуникабельный, веселый и активный, то критическая оценка событий резко снижается. Все вокруг друзья, дружат даже ваши девушки, жизнь весела и прекрасна. Но если этот твой друг просит тебя что-то прислать на военную тематику, используя систему программного шифрования, то, наверное, следует задуматься. Это лежит на поверхности. А остальные детали взаимоотношений Лариша и Сафронова публично пока неизвестны.

              Да, это лишь соображения и подозрения с точки зрения определенных профессиональных знаний и опыта. Велик соблазн представить обвиняемого просто как молодого парня, что-то в жизни недопонявшего (хотя следствие настаивает на корыстном мотиве). Но все-таки личную ответственность никто не отменял. Хороший парень из Чехии, одинокая блондинка-латышка у барной стойки, друг детства из Бердянска – для определенных категорий людей, входящих в группы риска, это очевидная опасность. И это не шпиономания, как пытается доказать либеральная общественность, а очень неприятная, но, увы, естественная сторона жизни, ограничивающая бытовое поведение тех, кто выбрал себе профессии, которые даже косвенно связаны с национальной безопасностью.

              Конечно, если к вам приходит условный Мартин Лариш, это не означает, что от него надо бежать сломя голову. Можно даже с ним дружить. Парень-то хороший в быту. Просто необходимо определять грань, за которую переступать нельзя. За этой гранью – холодно и сыро. А если он как-то подталкивает вас к тому, чтобы в этот подземный мир переместиться, то для того есть совесть и специализированные структуры. И совесть здесь на первом месте. А ссылки на молодость и относительную жизненную неопытность заканчиваются там, где начинаются материалы, оформленные доступными системами криптографии, что само по себе улика.

              Профессиональные дипломаты, например, вообще в ежедневном режиме общаются с представителями иностранных разведок, прекрасно зная, кто это. Это не мешает даже иногда дружить домами. Просто им очень четко известна черта, за которую ни в коем случае не стоит переступать.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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