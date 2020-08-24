Австрия объявила о высылке российского дипломата

Австрия высылает российского дипломата, сообщили в МИД республики. Внешнеполитическое ведомство утверждает, что действия россиянина противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях.

«Я могу подтвердить, что будет выслан российский дипломат. Его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях», – передает ТАСС слова официального представителя МИД Австрии Клаудии Тюрчер на просьбу прокомментировать утверждения австрийской прессы.

В понедельник издание «Кронен цайтунг» сообщило, что Австрия впервые объявила персоной нон грата российского дипломата, который должен покинуть ее территорию до 1 сентября. По ее сведениям, дипломат подозревается в промышленном шпионаже.

Напомним, в среду телекомпания NRK со ссылкой на МИД Норвегии сообщила, что российский дипломат будет выслан из Норвегии после задержания норвежского гражданина по подозрению в передаче важной информации иностранному государству.

Гражданин Норвегии был задержан в Осло 15 августа по подозрению в передаче иностранному государству информации, которая «может навредить фундаментальным интересам Норвегии». Согласно данным службы безопасности полиции Норвегии, арестованный как минимум несколько раз «встречался с офицером российской разведки».