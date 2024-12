Песня-пародия о Стармере возглавила британский хит-парад скачиваний на фоне скандала с пособиями

Tекст: Мария Иванова

Пародийная песня «Замерзая этим Рождеством», высмеивающая премьер-министра Британии Кира Стармера, возглавила недельный британский хит-парад по числу скачиваний, сообщает РИА «Новости».

Эту композицию создал маркетолог и писатель Крис Миддлтон под псевдонимом Sir Starmer and the Granny Harmers. Песня основана на хите 1970-х годов Lonely This Christmas группы Mud и критически оценивает решение правительства отменить пособия на оплату отопления зимой, что затронет почти 10 млн пенсионеров.

В песне выражается недовольство тем, что пенсионерам грозит холодное Рождество, в то время как «Киру Стармеру тепло». Автор также упоминает, что «наши деньги уходят за границу», и называет министра финансов страны Рэйчел Ривз «мошенницей».

Песня отражает общее недовольство решением правительства отменить пособия, которое уже вызвало критику как среди общественности, так и в рядах правящих лейбористов.

Ранее на съезде Лейбористской партии в Ливерпуле члены партии проголосовали против идеи правительства лишить пенсионеров пособий, хотя это голосование и не имело формальной силы. Однако 10 сентября парламент Британии поддержал планы правительства отменить пособия, ссылаясь на 22-миллиардную дыру в бюджете, оставленную, по словам лейбористов, предыдущим правительством консерваторов. Этот шаг усилил общественное недовольство, особенно на фоне роста стоимости жизни в стране.

Отметим, что при этом премьер-министр Британии Кир Стармер призвал союзников увеличить объемы помощи Украине и усилить давление на Россию в ходе видеоконференции с лидерами стран G7.

Тем не менее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что правительство лейбористов в Британии во главе с Киром Стармером стало менее активно поддерживать Украину, ориентируясь больше на США.