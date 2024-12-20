Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.7 комментариев
Пародийная песня о Кире Стармере возглавила британский чарт
Песня-пародия о Стармере возглавила британский хит-парад скачиваний на фоне скандала с пособиями
Песня «Замерзая этим Рождеством», высмеивающая меры правительства Британии, заняла первое место в недельном чарте по числу скачиваний, став символом протеста против отмены пособий на отопление для пенсионеров.
Пародийная песня «Замерзая этим Рождеством», высмеивающая премьер-министра Британии Кира Стармера, возглавила недельный британский хит-парад по числу скачиваний, сообщает РИА «Новости».
Эту композицию создал маркетолог и писатель Крис Миддлтон под псевдонимом Sir Starmer and the Granny Harmers. Песня основана на хите 1970-х годов Lonely This Christmas группы Mud и критически оценивает решение правительства отменить пособия на оплату отопления зимой, что затронет почти 10 млн пенсионеров.
В песне выражается недовольство тем, что пенсионерам грозит холодное Рождество, в то время как «Киру Стармеру тепло». Автор также упоминает, что «наши деньги уходят за границу», и называет министра финансов страны Рэйчел Ривз «мошенницей».
Песня отражает общее недовольство решением правительства отменить пособия, которое уже вызвало критику как среди общественности, так и в рядах правящих лейбористов.
Ранее на съезде Лейбористской партии в Ливерпуле члены партии проголосовали против идеи правительства лишить пенсионеров пособий, хотя это голосование и не имело формальной силы. Однако 10 сентября парламент Британии поддержал планы правительства отменить пособия, ссылаясь на 22-миллиардную дыру в бюджете, оставленную, по словам лейбористов, предыдущим правительством консерваторов. Этот шаг усилил общественное недовольство, особенно на фоне роста стоимости жизни в стране.
Отметим, что при этом премьер-министр Британии Кир Стармер призвал союзников увеличить объемы помощи Украине и усилить давление на Россию в ходе видеоконференции с лидерами стран G7.
Тем не менее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что правительство лейбористов в Британии во главе с Киром Стармером стало менее активно поддерживать Украину, ориентируясь больше на США.