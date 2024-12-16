Кулеба заявил о снижении поддержки Украины Лондоном при Стармере

Кулеба заявил об ослаблении поддержки Украины Британией при ориентированных на США лейбористов

Tекст: Вера Басилая

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил обеспокоенность снижением поддержки Украины со стороны Великобритании, передает ТАСС.

В интервью The Times Кулеба отметил, что правительство лейбористов во главе с Киром Стармером стало менее активно оказывать помощь Киеву по сравнению с предыдущими властями. Бывший министр заявил, что ранее Британия играла ведущую роль в поддержке Украины, будучи первой, кто предоставил Киеву танки и дальнобойные ракеты.

Кулеба рассказал о единственном неприятном разговоре с британскими властями, который произошел перед его отставкой. Обсуждалась тема поставок ракет Storm Shadow и их использования против определенных целей. По его словам, возможно, новое правительство проявляет осторожность и не торопится с принятием решений.

Он добавил, что при Стармере Британия стала больше ориентироваться на позицию США вместо самостоятельного принятия решений.

«Это перемена, которая произошла при лейбористах. Они заняли позицию, при которой во всем следуют за американцами», – подчеркнул Кулеба.

Ранее Кулеба заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не сможет урегулировать конфликт на Украине в кратчайшие сроки.

В канцелярии Кира Стармера заявляли, что власти Британии не собираются отправлять британских военных на Украину.

До этого сообщалось, что Британия несколько недель назад тайно поставила на Украину десятки крылатых ракет Storm Shadow, передача которых состоялась впервые во время премьерства Кира Стармера, но о поставке не объявляли публично.

