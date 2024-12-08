Кулеба не поверил в обещание Трампа урегулировать конфликт на Украине за 24 часа

Кулеба в связи с обещаниями Трампа заявил о невозможности быстрого урегулирования конфликта на Украине

Tекст: Антон Антонов

Кулеба отметил, что пока заявления и телефонные звонки Трампа, которые «наделали много шума», остаются только словами, а оценивать республиканца нужно «по делам». Кулеба выразил уверенность, что «быстрого окончания» конфликта не произойдет.

«Это просто невозможно. Какой бы план ни разработал Трамп, ему придется пройти проверку реальностью», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Die Presse.

Он добавил, что Трампу не удастся завершить конфликт «ни за 24 часа, ни за 48 часов, ни за 72 часа».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп не раз заявлял, что в случае избрания его президентом США за 24 часа завершит конфликт на Украине. Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что «не может понять, как возможно» обещанное Трампом урегулирование конфликта за 24–48 часов.