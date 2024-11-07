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    7 ноября 2024, 14:38 • В мире

    Мировые СМИ: От победы Трампа больше всех потеряет Украина

    Мировые СМИ: От победы Трампа больше всех потеряет Украина
    @ AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    «Первым порывом Трампа будет выполнить предвыборное обещание и урегулировать конфликт на Украине за 24 часа», – полагают американские СМИ. Британская пресса считает, что «если Трамп заключит с Россией сделку, которая не устроит Украину, это может привести к серьезному разрыву в отношениях между Европой и США». Однако, по общим оценкам западных медиа, президентство Трампа не принесет Киеву ничего хорошего.

    «Трамп – человек дела, и я предполагаю, что его первым порывом будет выполнить обещание и урегулировать конфликт на Украине за 24 часа», – сказал в интервью New York Times Дэвид Сэнгер, специалист по вопросам Белого дома и национальной безопасности. По его словам, «Трамп мог бы поступить в духе «Америка прежде всего» и полностью уйти, по сути, заявив: «Украина не в наших интересах, защита Тайваня не в наших интересах». Однако он тут же оговаривается, что сомневается в таком сценарии.

    Издание Axios указывает: «Многие западные союзники Америки обеспокоены возвращением администрации Трампа, которая может существенно изменить внешнюю политику США и ее взаимодействие с миром». «Первый президентский срок Трампа стал шоком для Трансатлантического альянса. Даже лидеры, которым не нравится Трамп, будут пытаться наладить прочные рабочие отношения. Владимир Зеленский уже начал эту работу, поспешив поздравить Трампа рано утром в среду и похвалив его за «решительное руководство», – также пишут авторы публикации.

    На тему Украины обращает внимание и британский телеканал Sky News. Издание напоминает, что «еще в сентябре Трамп заявил, что у него «очень хорошие отношения с Путным». «Он утверждает, что мог бы закончить противостояние на Украине почти сразу. Но он никогда не уточнял, как именно он этого добьется и каковы будут условия, и неоднократно отказывался говорить о том, считает ли он, что Украина должна уступить России территорию», – рассуждают аналитики телеканала.

    При этом следом они настаивают: «Такая возможность полностью противоречит позиции правительства Британии и других ключевых союзников». «Если Трамп заключит с Россией сделку, которая не устроит Украину или даже заблокирует путь Украины к членству в НАТО, это может привести к серьезному разрыву в отношениях между Европой и США», – опасаются обозреватели.

    Еще одно переживание Запада связано с потенциальным уменьшением объемов финансирования Украины. Так, The Guardian указывает, что нет никакой уверенности в том, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку. «Это станет проблемой, когда вы начнете выделять дополнительное финансирование Украине, что в какой-то момент станет необходимым», – сказал Скотт Андерсон, научный сотрудник Института Брукингса, изучающий государственное управление.

    В другой публикации The Guardian замечает, что на этом фоне Джо Байден попытается ускорить усилия по поддержке Украины до того, как Трамп сможет прекратить помощь. «Я думаю, они сделают все возможное, чтобы доказать, что Соединенным Штатам необходимо продолжать оказывать помощь Украине, и я уверен, что им придется потратить много времени на общение с нервными украинцами и нервными европейцами», – сказал Ричард Фонтейн, генеральный директор аналитического «Центра новой американской безопасности».

    По мнению аналитиков, на предстоящем саммите G20 в Рио нынешняя администрация «попытается убедить остальной мир в том, что многое из того, что они сделали за последние четыре года, сохранится и в будущем, а не просто исчезнет».

    Как передает NBC, Украина может стать страной, которая «потеряет больше всех» при победе Трампа. Европейские страны, по данным телекомпании, выражают значительное беспокойство в связи с этой перспективой, особенно в отношении будущего НАТО. Более того, сокращение финансирования, по мнению украинской стороны, может вынудить Киев сесть за стол переговоров.

    Тем временем The Wall Street Journal сообщает, что команда Трампа уже приступила к обсуждению нового плана завершения конфликта на Украине. По данным издания, соглашение будет предусматривать заморозку противостояния с созданием некой демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения.

    «Один из вариантов, предложенный в переходном офисе Трампа, включал бы обещание со стороны Киева не вступать в НАТО в течение по меньшей мере 20 лет. В обмен на это США продолжат накачивать Украину оружием»,

    – указывают аналитики. Что любопытно, пока неясно, как именно этот план решит вопрос о том, кто будет отвечать за соблюдение порядка в демилитаризованной зоне, однако предполагается, что американские военные в этом участвовать не будут.

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