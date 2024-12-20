Еврокомиссия предложила отменить «безвиз» для грузинских дипломатов

Зурабишвили заявила, что не хочет превращаться в Тихановскую

Tекст: Евгения Караваева

Саломе Зурабишвили, президент Грузии, в интервью польскому каналу TVP World заявила, что не намерена становиться политиком в изгнании, подобно Светлане Тихановской, передает ТАСС.

По словам Зурабишвили, она не планирует покидать страну после истечения своего президентского срока. «Вопрос о том, чтобы покинуть Грузию, не стоит. Я – там, и я не хочу… Я вижу предположения, что я стану Тихановской или президентом Венесуэлы, которых признают, когда они оказываются в изгнании. И я слышала также о присуждении премии Сахарова. Я этого не хочу», – заявила она.

Между тем 14 декабря в Грузии прошли выборы президента. Это были первые непрямые выборы главы государства, в которых участвовала коллегия выборщиков. Единственным кандидатом был Михаил Кавелашвили, представитель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», который набрал 224 голоса из 300 и был избран шестым президентом Грузии. Инаугурация назначена на 29 декабря.

Зурабишвили ранее заявляла, что не признает результаты президентских выборов 14 декабря, так как считает парламентские выборы 26 октября сфальсифицированными. Она подчеркнула, что не намерена покидать свой пост после истечения срока полномочий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе понизил статус президента Саломе Зурабишвили до уровня президентов Абхазии и Южной Осетии. Зурабишвили пригласили выступить в Европарламенте как «бывшего президента Грузии». Миссия «Института Маккейна», посетившая Грузию, заявила о «чуде, что пока нет убитых» на акциях протеста в Тбилиси, что вызвало резкую критику властей страны.