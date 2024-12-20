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    Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа «играет в бисер» от безысходности

    Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.

    19 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Башкирам стоит помнить настоящих героев

    Скандал вокруг имперского флага в Башкирии напомнил о важности исторического просвещения в республике для укрепления общероссийской гражданской идентичности и чувства сопричастности к истории России.

    20 комментариев
    20 декабря 2024, 14:23 • Новости дня

    Еврокомиссия предложила отменить «безвиз» для грузинских дипломатов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия предложила временно отменить безвизовый режим для грузинских дипломатов и чиновников в ответ на «силовое подавление протестов» в Грузии.

    ЕК официально предложила приостановить часть соглашения с Грузией об упрощении визового режима, передает ТАСС. Это решение затронет грузинских дипломатов, чиновников и членов их семей, имеющих служебные или дипломатические паспорта, которые теперь должны будут получать визы для краткосрочных поездок до 90 дней в течение полугода, следует из заявления ЕК.

    Ранее избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили призвал ЕС к взаимному уважению. Он подтвердил стремление страны в Евросоюз, отметив при этом неоднократные оскорбления в адрес Тбилиси со стороны евробюрократии.

    17 декабря 2024, 18:27 • Новости дня
    ЕС рассматривает два варианта конфискации замороженных активов России

    Bloomberg: Германия и Бельгия обеспокоены возможной конфискацией активов России

    ЕС рассматривает два варианта конфискации замороженных активов России
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ес обсуждает два варианта конфискации замороженных активов России. Один из них – судебные решения, которые могли бы послужить основой для изъятия активов. Также исследуется возможность обойтись без судебных процедур по расчету ущерба.

    По данным источников Bloomberg, Германия, Бельгия и Люксембург выразили серьезные опасения по поводу идеи конфискации замороженных активов России, передает ТАСС. Эта идея обсуждается в контексте возможных изменений в международной поддержке Украины после вступления в должность нового президента США Дональда Трампа.

    Европейский союз оценивает юридические и финансовые последствия конфискации замороженных российских активов для использования в пользу Украины, говорится в материале. Дипломатическая служба ЕС и ряд стран-членов рассматривают различные варианты действий. Среди предложенных путей решения обсуждается необходимость судебных решений, которые могли бы послужить легальной основой для изъятия активов. Также исследуется возможность обойтись без судебных процедур, лишь произведя расчет ущерба.

    Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнение в том, что замороженные активы России когда-либо будут возвращены, так как Европейский союз может потратить их на восстановление Украины. Представитель ЕС сообщал, что Евросоюз планирует выделить Украине 30 млрд евро в 2025 году, из которых 18,1 млрд евро составит прибыль от замороженных российских активов.

    Коментарии (19)
    17 декабря 2024, 19:31 • Новости дня
    Еврокомиссия отказалась продлевать транзит газа через Украину

    Еврокомиссия не поддержала продолжение транзита газа из России через Украину

    Еврокомиссия отказалась продлевать транзит газа через Украину
    @ Sergei Chuzavkov/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Еврокомиссия не заинтересована в продлении договоренностей о транзите российского газа через Украину после 2025 года, несмотря на озабоченность ряда стран Восточной Европы.

    По сообщению агентства Reuters, Еврокомиссия не выразила интереса к продолжению транзита российского газа через украинскую территорию в страны Европейского союза. Представитель ЕК заявил: «ЕК не заинтересована в продолжении транзита российского газа через Украину и не поддерживает никакие дискуссии об этом».

    Это заявление стало ответом на обращение министров энергетики стран Восточной Европы, включая Венгрию и Словакию, которые выразили обеспокоенность по поводу возможных рисков для энергобезопасности ЕС после завершения текущих соглашений о транзите газа через Украину в 2025 году.

    По словам представителей стран Восточной Европы, прекращение транзита может негативно сказаться на их энергобезопасности. В письме министерств содержится призыв к Еврокомиссии рассмотреть возможность продолжения транзита, чтобы избежать потенциальных энергетических кризисов в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейскому союзу следует заменить природный газ из России на сжиженный из Соединенных Штатов, так как он дешевле. Также сообщалось, что Европейский союз наблюдает за эффектом от санкций Соединенных Штатов против Газпромбанка, как сообщили в Еврокомиссии.

    Коментарии (19)
    19 декабря 2024, 12:15 • Видео
    Прямая линия с Владимиром Путиным

    Коментарии (0)
    20 декабря 2024, 11:59 • Новости дня
    Евросовет признал ошибкой формулировку о «победе Украины»
    Евросовет признал ошибкой формулировку о «победе Украины»
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Евросовет намерен пересмотреть формулировку о «победе Украины» в своем заявлении, изначально появившемся на сайте совета, так как признал ее ошибочной, пишет Politico.

    Евросовет намерен изменить формулировку заявления о победе Украины на своем сайте из-за ошибки, передает ТАСС.

    Первоначально в тексте было сказано, что «Украина должна победить в этой войне», однако представитель совета подчеркнул, что это было ошибкой, которую вскоре исправят.

    Издание также сообщает, что в заключении Евросовета от 19 декабря было отмечено, что «Россия не должна одержать верх», что не совпадает с мнением главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая настаивала на том, что Украина должна одержать победу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне СВО кардинально меняется, ВС России освобождают землю квадратными километрами.

    Немецкий политолог Харли Шлангер считает, что западные страны все больше осознают проигрыш Украины в конфликте с Россией.

    Бывший президент Украины Петр Порошенко тем временем обвинил власти страны в отказе от риторики о победе в конфликте с Россией и переходе к обсуждению заморозки и поиску формулы мира.

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    19 декабря 2024, 15:19 • Новости дня
    Зурабишвили заявила, что не хочет превращаться в Тихановскую
    Зурабишвили заявила, что не хочет превращаться в Тихановскую
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не намерена быть политиком в изгнании, как белорусский оппозиционер Светлана Тихановская, и нуждается в поддержке в своей стране.

    Саломе Зурабишвили, президент Грузии, в интервью польскому каналу TVP World заявила, что не намерена становиться политиком в изгнании, подобно Светлане Тихановской, передает ТАСС.

    По словам Зурабишвили, она не планирует покидать страну после истечения своего президентского срока. «Вопрос о том, чтобы покинуть Грузию, не стоит. Я – там, и я не хочу… Я вижу предположения, что я стану Тихановской или президентом Венесуэлы, которых признают, когда они оказываются в изгнании. И я слышала также о присуждении премии Сахарова. Я этого не хочу», – заявила она.

    Между тем 14 декабря в Грузии прошли выборы президента. Это были первые непрямые выборы главы государства, в которых участвовала коллегия выборщиков. Единственным кандидатом был Михаил Кавелашвили, представитель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», который набрал 224 голоса из 300 и был избран шестым президентом Грузии. Инаугурация назначена на 29 декабря.

    Зурабишвили ранее заявляла, что не признает результаты президентских выборов 14 декабря, так как считает парламентские выборы 26 октября сфальсифицированными. Она подчеркнула, что не намерена покидать свой пост после истечения срока полномочий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе понизил статус президента Саломе Зурабишвили до уровня президентов Абхазии и Южной Осетии. Зурабишвили пригласили выступить в Европарламенте как «бывшего президента Грузии». Миссия «Института Маккейна», посетившая Грузию, заявила о «чуде, что пока нет убитых» на акциях протеста в Тбилиси, что вызвало резкую критику властей страны.

    Коментарии (13)
    19 декабря 2024, 02:18 • Новости дня
    Латвийский министр заставила украинского таксиста извиняться за русский язык

    Министр Латвии потребовала извинений от Bolt за русскоговорящего таксиста-украинца

    Латвийский министр заставила украинского таксиста извиняться за русский язык
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Латвии Байба Браже потребовала извинений от компании Bolt после инцидента, где таксист из Украины общался с ней на русском языке в Риге.

    Как сообщает украинское издание «Страна», министр иностранных дел Латвии Байба Браже выразила недовольство после поездки в такси, где водитель-украинец общался с ней на русском языке. По словам министра, русский язык не должен являться единственным средством общения в стране.

    После инцидента компания Bolt извинилась перед министром, объяснив, что водитель является беженцем из Украины, не владеющим латышским языком. Это заявление было опубликовано в социальной сети Х, которая используется для официальных комментариев министра.

    Кроме того, подобные случаи языковых споров становятся все более частыми. Например, в одной из школ Германии преподавательница украинского языка выразила недовольство тем, что ее ученица использует русский язык в общении в своей семье.

    Случай с министром и таксистом продолжает вызывать обсуждения в обществе, поднимая вопрос о языковых предпочтениях и толерантности в многонациональных странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, последнее в Латвии государственное радио на русском языке оказалось на грани закрытия; власти Таллина приняли решение исключить слово «русский» из названий двух гимназий города; Министерство внутренних дел Эстонии предложило запретить подачу документов для ВНЖ на русском языке и ввести новые требования к заявителям, включая знание эстонского.

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    17 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    Газовые компании ЕС выступили за сохранение транзита газа через Украину
    Газовые компании ЕС выступили за сохранение транзита газа через Украину
    @ Грабар Виталий/ТАСС

    Словацкая газовая компания SPP направила в Еврокомиссию подписанную крупнейшими газовыми операторами Европы и их потребителями декларацию о поддержке транзита газа через Украину.

    Словацкая газовая компания SPP направила в Европейскую комиссию декларацию, поддержанную энергопоставщиками из Венгрии, Австрии и Италии, сообщает РИА Новости. Генеральный директор SPP Войтех Ференц заявил, что этот документ призван сохранить транспортировку газа через территорию Украины как наиболее выгодное решение для европейских покупателей и для Украины.

    Декларация была направлена председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и подписана крупными газовыми операторами, торговыми объединениями и промышленными потребителями газа из нескольких европейских стран. Войтех Ференц подчеркнул, что документ является важным голосом бизнеса, который отвечает за энергетическую безопасность региона и может понести экономические убытки в случае изменения маршрута.

    Ференц добавил, что они намерены представить декларацию Урсуле фон дер Ляйен, чтобы она располагала информацией об угрозах энергетической и экономической безопасности региона. Действующий договор о транзите российского газа через Украину, истекающий в конце года, украинские власти не планируют продлевать, но поставки газа могут продолжиться при условии, что европейские компании будут выкупать его на границе России, а через Украину транзитом пойдет уже принадлежащий энергокомпаниям ЕС газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия ведет активные переговоры на международном уровне для решения вопроса о поставках газа в 2025 году, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо. Киев не будет продлевать соглашение с Россией о транзите газа через Украину, срок действия которого истекает 1 января 2025 года. Еврокомиссия не заинтересована в продлении договоренностей о транзите российского газа через Украину после января 2025 года, несмотря на озабоченность ряда стран Восточной Европы.

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    18 декабря 2024, 16:04 • Новости дня
    Грузинские радикалы начали угрожать игнорирующим их акции гражданам

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Радикальный грузинский оппозиционер Зураб Джапаридзе, глава партии «Гирчи» («Шишка») – больше свободы», пригрозил гражданам страны, игнорирующим проходящие с 28 ноября акции протеста против решения властей не просить ЕС начинать переговоры о членстве до 2028 года, серьезными неприятностями в будущем, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы не забудем молчания каждого из вас. Те, кто сегодня молчат, хорошо знают, куда идет эта страна. Но вы ждете победы режима и готовитесь стать частью элиты угнетателей», – заявил он.

    Джапаридзе назвал отказывающихся от участи в акциях «гнилыми оппортунистами» и также использовал нецензурные высказывания.

    В свою очередь, бывший премьер-министр Георгий Гахария, глава партии «За Грузию», призвал государственных служащих «не быть заложниками властей» и «выйти на улицы».

    Ранее ежедневные акции протеста в Грузии, начавшиеся 28 ноября после решения правительства не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, стали вызывать ироничные комментарии в социальных сетях из-за неуклюжих попыток придать им характер профессионального или группового протеста.

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    19 декабря 2024, 20:36 • Новости дня
    ЕС заморозил активы России до завершения конфликта на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз принял решение заморозить российские активы до завершения конфликта на Украине и выплаты компенсаций Киеву, что юридически обязывает все страны ЕС следовать этому постановлению.

    Как сообщает ТАСС, саммит ЕС постановил, что все страны сообщества обязаны заморозить суверенные активы России до конца конфликта на Украине и выплаты компенсаций убытков Киеву. Это решение является юридически обязывающим и может быть пересмотрено только единогласным постановлением другого саммита.

    В заявлении саммита отмечается, что «на основании закона ЕС российские активы останутся блокированы, пока Россия не прекратит» специальную военную операцию на Украине и «не компенсирует ей убытки», причиненные конфликтом. Данный шаг принят в рамках усилий ЕС по оказанию давления на Россию для урегулирования конфликта и поддержки Украины.

    Решения, принятые Европейским советом, обладают обязательной силой для всех стран-членов ЕС и институтов сообщества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривал два варианта конфискации замороженных активов России, одним из которых были судебные решения, которые могли бы стать основой для изъятия активов, а также обсуждал возможность обходиться без судебных процедур по расчету ущерба.

    Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнение в том, что замороженные активы России когда-либо будут возвращены, так как Европейский союз может потратить их на восстановление Украины. Представитель ЕС сообщал, что Евросоюз планирует выделить Украине 30 млрд евро в 2025 году

    Коментарии (6)
    17 декабря 2024, 16:36 • Новости дня
    Финансируемое Западом грузинское НПО обвинили в растрате денег для Украины

    Финансируемое Западом грузинское НПО обвинили в растрате выделенных для украинцев денег

    Финансируемое Западом грузинское НПО обвинили в растрате денег для Украины
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Радикально оппозиционную молодежную грузинскую неправительственную организацию «Сирцхвилиа!» («Стыдно!»), финансируемую западными донорами, обвиняют в растрате переданных ей на гуманитарные нужды для украинцев денег, сообщила телекомпания «Имеди», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Сообщается, что одна из грузинских компаний перевела данному НПО сто тысяч лари (примерно 35 тысяч долларов) в помощь украинским беженцам, а когда поинтересовалась судьбой этих денег, то не получила ответа. 

    Комментируя это, председатель парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил, что грузинские НПО «принимают участие в присвоении денег, которые направляются на помощь Украине, что является аморальным».

    Организация «Сирцхвилиа!» активно участвует в антиправительственных акциях в Грузии.

    Коментарии (3)
    20 декабря 2024, 09:55 • Новости дня
    Еврокомиссар призвал ЕС изучить конфискацию российских активов на Западе
    Еврокомиссар призвал ЕС изучить конфискацию российских активов на Западе
    @ Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил агентству Bloomberg о необходимости проработки юридических аспектов конфискации замороженных российских активов, чтобы минимизировать риски для финансовой стабильности.

    По его словам, Евросоюзу следует внимательно изучить возможность конфискации замороженных на Западе российских активов, передает РИА «Новости».

    Домбровскис подчеркнул, что любые действия в этом направлении должны быть юридически обоснованными, чтобы они могли выдержать потенциальное судебное рассмотрение.

    Он также отметил важность минимизации рисков для финансовой стабильности Европы.

    «Мы уже сделали важный шаг, когда заморозили эти активы», – заявил Домбровскис, добавив, что изначально были опасения касательно влияния этой меры на финансовую стабильность и евро, но эти риски не материализовались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз заморозил российские активы до завершения конфликта на Украине и выплаты компенсаций Киеву, что юридически обязывает все страны ЕС следовать этому постановлению.

    Известно, что ЕС рассматривал два варианта конфискации замороженных активов России, одним из которых были судебные решения, которые могли бы стать основой для изъятия активов, а также обсуждал возможность обходиться без судебных процедур по расчету ущерба.

    Коментарии (3)
    20 декабря 2024, 05:53 • Новости дня
    Орбан отложил решение по санкциям ЕС против России до инаугурации Трампа

    Орбан собрался принять решение о поддержке продления санкций ЕС против России после инаугурации Трампа

    Орбан отложил решение по санкциям ЕС против России до инаугурации Трампа
    @ Szilard Voros/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам Евросоюза, что примет решение по вопросу поддержки продления санкций против России после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января, сообщает Bloomberg.

    Евросоюзу необходимо продлевать санкции каждые шесть месяцев. Следующее продление должно быть одобрено в конце января, спустя 11 дней после инаугурации Трампа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Агентство отмечает, что до настоящего времени продление санкций проходило как рутинная процедура, однако для этого требуется единогласная поддержка всех 27 стран-членов ЕС. Венгрия, обладая правом вето, может повлиять на данный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны утвердили 15-й пакет санкций против России, в который включили 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемые в обходе санкций и торговых ограничений. Министерство иностранных дел России анонсировало скорый ответ на данные меры Европейского союза.


    Коментарии (3)
    20 декабря 2024, 02:48 • Новости дня
    ЕС потратил на Украину 130 млрд евро

    Фон дер Ляйен оценила помощь Евросоюза Украине в 130 млрд евро

    ЕС потратил на Украину 130 млрд евро
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз уже вложил 130 млрд евро в поддержку Украины и планирует выделить в 2025 году еще 30,6 млрд евро только бюджетной финансовой помощи, не считая поставок оружия, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС.

    «Евросоюз уже предоставил помощь Украине на 130 млрд евро», – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.

    Она отметила, что «с военной точки зрения» Евросоюз поставил Украине около 47% всего оружия, в то время как США предоставили 40%. Она сделала это заявление на пресс-конференции, комментируя вопрос о том, почему украинский лидер Владимир Зеленский настоятельно требует гарантий безопасности именно от американских партнеров, называя все европейские гарантии вместе взятые недостаточными. Ее спросили, не говорит ли это о стратегической слабости Евросоюза.

    Также она ушла от прямого ответа на вопрос о том, почему лидеры стран ЕС не смогли убедить Зеленского в способности без помощи США поддерживать Украину столько, сколько необходимо.

    Глава Евросовета Антониу Кошта сказал, что Зеленский призвал ЕС «не спекулировать на сценариях», а сосредоточиться на усилении Украины. «И мы будем рядом с Украиной при любых сценариях», – подчеркнул Кошта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября Европарламент проголосовал за новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен и Кайей Каллас в должности верховного представителя по внешней политике и безопасности.

    В первый день своего мандата новый глава Евросовета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас посетили Киев.

    Коментарии (3)
    18 декабря 2024, 14:45 • Новости дня
    В Греции назвали антироссийскую резолюцию ЕП позорной и опасной

    Вице-спикер парламента Греции назвал антироссийскую резолюцию ЕП позорной и опасной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-спикер греческого парламента Василиос Вилиардос подверг критике антироссийскую резолюцию Европарламента, назвав ее призывом к Третьей мировой войне и позором для Евросоюза.

    Вилиардос в своем выступлении на заседании, посвященном обсуждению работы министерства иностранных дел, заявил, что антироссийская резолюция Европарламента является позорным призывом к Третьей мировой войне, передает РИА «Новости».

    По его словам, документ укрепляет поддержку Евросоюза для Украины в борьбе с Россией и вызывает возмущение даже у нейтрального наблюдателя.

    Вилиардос отметил, что Европарламент уже принимал в июле резолюцию, фактически объявляющую России тотальную войну, но новая резолюция идет еще дальше, не исключая поставки боевых самолетов и крылатых ракет. Он подчеркнул, что документ не накладывает ограничений на использование этого оружия, что может привести к нападению на всю Россию.

    Депутат также указал на то, что резолюция игнорирует факт возможного ядерного конфликта, и не рассматривает дипломатические шаги для мирного урегулирования. Он отметил, что резолюция полна обвинений, угроз и требований, и это крайне опасная ситуация, требующая осторожного подхода.

    По его мнению, отсутствие упоминаний о прямом участии НАТО и последствиях для европейских граждан свидетельствует о том, что некоторые члены Европарламента потеряли связь с реальностью. Он подчеркнул, что торговые и валютные войны зачастую заканчиваются обычными войнами, и в данном случае речь идет о возможном применении ядерного оружия.

    Ранее депутаты Европарламента предложили создать новый формат финансирования закупок оружия Украине в ответ на блокаду средств Венгрией из Европейского фонда мира.

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    20 декабря 2024, 03:55 • Новости дня
    ЕС не исключил скорого начала первого раунда переговоров о членстве Украины

    Фон дер Ляйен сообщила о возможном начале в 2025 году первого раунда переговоров о вступлении Украины в ЕС

    ЕС не исключил скорого начала первого раунда переговоров о членстве Украины
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз планирует запустить первый раунд переговоров с Украиной о вступлении в ЕС в начале 2025 года, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита в Брюсселе.

    Как заявила фон дер Ляйен, если Украина продолжит выполнение необходимых условий, то Европа «должна открыть первый кластер переговоров», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Украина начала длительный процесс переговоров о приеме в ЕС. ЕК решила, что Украина выполнила все условия для начала переговоров.

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    19 декабря 2024, 05:35 • Новости дня
    Минкоммерции Китая потребовала от ЕС прекратить санкции против компаний

    Минкоммерция Китая осудило санкции ЕС против китайских компаний, внесенных в списки

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство коммерции Китая выразило недовольство санкциями ЕС, затронувшими китайские компании, и потребовало прекратить эту практику, которая наносит вред стратегическому партнерству Китая и ЕС.

    Как сообщает ТАСС, Министерство коммерции Китая призвало Евросоюз пересмотреть свою политику внесения китайских компаний в санкционные списки. Это заявление последовало после введения ЕС новых санкций против России, затронувших также китайские предприятия.

    В пресс-релизе министерства говорится, что Китай считает такие меры вредными для законных интересов своих компаний и противоречащими духу стратегического партнерства между странами. Пекин настоятельно требует, чтобы ЕС прекратил эту практику и сосредоточился на поддержке взаимовыгодных экономических связей.

    Минкоммерции Китая подчеркнуло, что всегда выступало против односторонних санкций, которые не поддерживаются международным правом и не санкционированы Советом Безопасности ООН. Ведомство выразило уверенность, что действия ЕС оказывают негативное влияние на торгово-экономические отношения между Китаем и Европой.

    Ранее в санкционный список ЕС были внесены три китайские компании – Juhang Aviation Technology, Redlepus TSK Vektor Industrial и Xiamen Limbach Aviation Engine. Им предъявлены обвинения в производстве беспилотников, которые используются в зоне СВО, а действия ЕС включают блокировку их активов и запрет на взаимодействие с европейским бизнесом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия расширила санкционный список для России, добавив 20 нефтяных танкеров и две компании из Дубая, которые, по мнению британских властей, поддерживают российский энергетический сектор. Министерство иностранных дел Китая предупредило, что использование США торговли в качестве инструмента давления может нарушить глобальные производственно-поставочные цепочки и в конечном итоге навредить самим Штатам на фоне призывов провести проверку китайского чеснока.

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