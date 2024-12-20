Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.6 комментариев
Еврокомиссия предложила отменить «безвиз» для грузинских дипломатов
Еврокомиссия предложила временно отменить безвизовый режим для грузинских дипломатов и чиновников в ответ на «силовое подавление протестов» в Грузии.
ЕК официально предложила приостановить часть соглашения с Грузией об упрощении визового режима, передает ТАСС. Это решение затронет грузинских дипломатов, чиновников и членов их семей, имеющих служебные или дипломатические паспорта, которые теперь должны будут получать визы для краткосрочных поездок до 90 дней в течение полугода, следует из заявления ЕК.
Ранее избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили призвал ЕС к взаимному уважению. Он подтвердил стремление страны в Евросоюз, отметив при этом неоднократные оскорбления в адрес Тбилиси со стороны евробюрократии.