У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.10 комментариев
Российские военные отбросили ВСУ на 5 км от Табаевки
Российские военнослужащие отбросили украинские силы на 5 км от Табаевки после успешного рывка и занятия лесополосы, ранее контролируемой ВСУ, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, после продолжительной артиллерийской подготовки российские подразделения осуществили рывок и заняли лесополосу, ранее находившуюся под контролем украинских военных, передает ТАСС.
Эта операция позволила отбросить противника на 5 км от населенного пункта.
Марочко подчеркнул, что успех российских сил на этом участке фронта привел к значительному ухудшению оперативно-тактической ситуации для ВСУ на севере Табаевки. Так, позиции ВСУ находятся в низине, а стратегические высоты на востоке и западе населенного пункта контролируются российскими силами.
Ранее ВС России расширили зону контроля на юго-западе от Кременной, очистив около семи га леса от украинских сил. Также российские войска заняли и укрепили участок фронта шириной 8 км на Купянском направлении, создав долговременные огневые точки и наблюдательные посты. Кроме того, российские военные, продвигаясь в ДНР, частично выбили подразделения ВСУ с территории Часовярского огнеупорного комбината.