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    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Падение Асада создаст Израилю проблемы, а не возможности

    Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как России трактовать сирийский опыт

    Умение признавать, что события развиваются подчас нежелательным для России образом, как в случае с Сирией, должно сочетаться с полной готовностью к продолжению борьбы и уверенностью в нашей стратегической дееспособности.

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    14 декабря 2024, 11:07 • Новости дня

    Стармер призвал G7 усилить давление на Россию

    Стармер призвал союзников по G7 увеличить военную помощь Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе видеоконференции с лидерами стран G7 призвал союзников увеличить объемы помощи Украине и усилить давление на Россию.

    Премьер Британии призвал лидеров «Большой семерки» продолжать создавать России проблемы, увеличивая оказываемую Украине военную поддержку и наращивая экономическое давление, передает «Коммерсант».

    Стармер считает, что Запад должен оказать Украине дополнительную помощь, так как нет признаков «готовности уступить» со стороны России.

    Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС может полностью израсходовать замороженные активы России на восстановление Украины, не оставив средств для их возврата.

    14 декабря 2024, 06:05 • Новости дня
    ВСУ применили не подверженные воздействию РЭБ дроны

    ВСУ применили под Волчанском дроны, не подверженные воздействию РЭБ

    Tекст: Максим Попов

    Подразделения ВСУ, дислоцированные под Волчанском в Харьковской области, начали применять беспилотные летательные аппараты, не подверженные средствам радиоэлектронной борьбы, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные под Волчанском в Харьковской области, начали применять беспилотные летательные аппараты, не подверженные средствам радиоэлектронной борьбы. На этом участке фронта идут позиционные бои, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо населенного пункта Волчанск, здесь ситуация складывается таким образом, что, к сожалению, у противника очень мощная группировка беспилотных летательных аппаратов. <…> На этом направлении уже отмечены беспилотные летательные аппараты, которые не подвержены воздействию средств радиоэлектронной борьбы. И, по сути, их нужно только физически устранять, сбивая в воздушном пространстве», – сказал он.

    Марочко добавил, что за минувшие сутки российские бойцы заняли в Волчанске «несколько домов», при этом подразделения ВСУ оказывают «довольно-таки серьезное, ожесточенное сопротивление», пытаясь сдержать продвижение российских войск.

    «Я бы сказал, что действия на этом участке больше походят сейчас на позиционные бои, нежели, скажем, на другие виды действия со стороны противоборствующих сторон», – подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали группу наемников из Колумбии в населенном пункте Грековка в ЛНР.

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    13 декабря 2024, 22:10 • Новости дня
    Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию

    Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию из-за задержек с оплатой

    Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Поставки российской пшеницы в Сирию приостановлены в связи с задержками платежей и неопределенностью в отношении будущего сирийского правительства.

    Как сообщило Reuters, два судна с российской пшеницей не достигли сирийских портов.

    Известно, что Россия в обход западных санкций поставляла пшеницу правительству Башара Асада. Сложные финансовые и логистические схемы позволяли осуществлять поставки, несмотря на ограничения.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, крупные сирийские города, такие как Дейр-эз-Зор, Дамаск и Хама, испытывают значительную нехватку продовольствия, а в Идлибе и Алеппо цена на хлеб увеличилась на 900%.

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    13 декабря 2024, 19:21 • Видео
    Трамп против Украины

    Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

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    13 декабря 2024, 12:32 • Новости дня
    Рар оценил приоритеты председательства Польши в ЕС

    Политолог Рар: Польша посвятит председательство в ЕС милитаризации Европы

    Рар оценил приоритеты председательства Польши в ЕС
    @ Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    На посту председателя ЕС Польша займется вопросами дальнейшей милитаризации Европы на фоне противостояния с Россией, а также приложит все усилия для расширения объединения, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Варшава официально представила приоритеты своего председательства в ЕС.

    «В первую очередь Польша постарается использовать председательство для укрепления собственных лидерских позиций. Варшава надеется закрепиться в списке ведущих игроков ЕС, наравне с Парижем и Берлином. Для этого уже весной страна проведет масштабный саммит, в рамках которого попытается придать новый импульс усилению Европы», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Там будут рассматриваться вопросы дальнейшего расширения объединения, а также варианты милитаризации союза на фоне противостояния с Москвой. Польша также попытается взять шефство в Брюсселе в сфере будущего становления Западной и Центральной Украины как буферной зоны с Россией», – отмечает он.

    «Конечно, Варшава приложит максимальные усилия для налаживания хороших связей с администрацией Трампа. Однако добиться этого будет непросто из-за негативных фраз, брошенных польским премьером Дональдом Туском в адрес республиканца во время президентских выборов в США. Тогда в Брюсселе многие считали, что победит Камала Харрис», – акцентирует собеседник.

    «Что касается подходящего к концу председательства Венгрии, то, на мой взгляд, попытки премьера Виктора Орбана найти дипломатическое решение конфликта на Украине достойны уважения. К сожалению, правящие в ЕС либеральные элиты не только не поддержали его начинаний, но и всячески им противодействовали», – заключил Рар.

    Ранее Польша официально представила приоритеты своего председательства в ЕС. По словам представителя Варшавы при организации Агнежки Бартол, среди главных задач – продвижение ограничений против России, расширение объединение и подготовка к возможным мирным переговорам по конфликту на Украине, пишет Deutche Welle (признана СМИ-иноагентом).

    Бартол отметила, что введение 16-го пакета санкций в отношении Москвы планируется уже в начале 2025 года. Она также добавила, что Польша всегда поддерживала ограничения и намерена продвигать их, как только Еврокомиссия представит исходные предложения. В частности, в настоящий момент ведется работа «над дальнейшим введением пошлин на российскую продукцию».

    Кроме того, Варшава будет выступать за географически сбалансированное расширение ЕС, акцентируя внимание на заслугах каждой страны-кандидата. Бартол также затронула тему энергетической безопасности ЕС. Для ее поддержания планируется дальнейшее снижение зависимости от российских энергоресурсов.

    В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил возможность начала мирных переговоров на Украине этой зимой. Он подчеркнул, что Варшава будет придерживаться позиции, что диалог об урегулировании конфликта непременно должен проводиться с участием Киева.

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    14 декабря 2024, 01:12 • Новости дня
    Германия заморозила российские активы на 3,5 млрд евро

    Минфин ФРГ сообщил о заморозке российских активов на 3,5 млрд евро

    Tекст: Максим Попов

    Власти Германии заморозили российские активы на сумму около 3,5 млрд евро в соответствии с санкционным режимом Евросоюза.

    Власти Германии заморозили российские активы на сумму около 3,5 млрд евро в соответствии с санкционным режимом Евросоюза, передает ТАСС.

    Как отметили в Минфине ФРГ, к ним относятся замороженные средства и экономические ресурсы включенных в санкционные списки лиц или организаций, а также иностранные активы ЦБ РФ.

    По словам представителя ведомства, эта сумма подвержена колебаниям при оценке. Постоянные изменения в приложениях к упомянутым регламентам ЕС, а также завершение процедур расследования в отношении активов также влияют на размер замороженных средств.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по словами главы европейской дипломатии Каи Каллас, ЕС может полностью израсходовать замороженные активы России на восстановление Украины, не оставив средств для их возврата.

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    13 декабря 2024, 14:23 • Новости дня
    Посол России заявил, что разрыв контракта по газу повлечет последствия для Австрии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Решение австрийской стороны о прекращении поставок российского газа нанесло ущерб российско-австрийским отношениям, оно не останется без ответа, заявил российский посол в Вене Дмитрий Любинский.

    Посол назвал разрыв контракта на поставки российского газа с Австрией разрушением «солидной несущей опоры» в двусторонних отношениях, пишут «Известия».

    «Ответственность за принятые решения, продиктованные политической подоплекой, полностью лежит на официальной Вене, и без последствий это, разумеется, не останется», – подчеркнул дипломат.

    Обвинения в адрес Газпрома и последующее прекращение сотрудничества были фактически объявлением многолетнего партнерства с Россией исторической ошибкой, добавил он.

    Россия никогда не ставила целью использовать свои энергоресурсы в качестве инструмента давления на Вену, заметил Любинский.

    Российские энергоресурсы до сегодняшнего дня способствовали стабилизации австрийской экономики, находящейся в рецессии. Однако, несмотря на риски для австрийской промышленности и населения, власти Австрии решили отказаться от российского газа.

    Напомним, австрийская энергетическая компания OMV расторгла долгосрочный контракт с компанией «Газпром экспорт» на поставку природного газа.

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    14 декабря 2024, 05:39 • Новости дня
    Военные ликвидировали группу наемников из Колумбии в ЛНР

    Российские военные ликвидировали подразделение колумбийских наемников в ЛНР

    Tекст: Максим Попов

    Российские военные ликвидировали группу наемников из Колумбии в населенном пункте Грековка в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, наемники из стран Латинской Америки присутствуют на линии боевого соприкосновения на западных рубежах ЛНР, передает ТАСС.

    «Очень большое их количество в свое было время западнее Макеевки, Невского, <…> на купянском направлении, по данным радиоперехватов, также фиксировались представители Колумбии и других латиноамериканских стран. <…> Поступила информация о том, что в Грековке ликвидировано подразделение колумбийских наемников – я абсолютно этому не удивлен», – сказал он.

    Марочко уточнил, что на присутствие иностранных наемников – уроженцев Латинской Америки на упомянутых участках фронта, указывают «достоверные факты». «Это и тела ликвидированных боевиков, это и шевроны, это и литература. Ну, как правило, документов, естественно, они при себе не имеют», – подчеркнул собеседник агентства.

    До этого сообщалось, что ВС России продвигаются под Купянском, несмотря на переброску элитных частей ВСУ.

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    14 декабря 2024, 07:37 • Новости дня
    Система ПВО сбила 37 украинских беспилотников за ночь

    Военные за ночь уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников

    Tекст: Максим Попов

    Средства ПВО России за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников над несколькими регионами страны и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны.

    В военном ведомстве уточнили, что 12 беспилотников были уничтожены и перехвачены над территориями Курской области и Краснодарского края, еще семь – над Брянской областью, пять сбиты над Орловской областью, один – над акваторией Азовского моря, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    До этого сообщалось, что украинские дроны атаковали объект инфраструктуры в Орловской области.

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    14 декабря 2024, 05:27 • Новости дня
    Российские войска продвинулись под Купянском

    ВС России продвигаются под Купянском, несмотря на переброску элитных частей ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    Российские военные продолжают наступление на Купянском направлении в Харьковской области, несмотря на то, что Киев стянул на этот участок фронта элитные подразделения ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Здесь (у Купянска) наблюдаются и резервы командующего Сухопутных войск украинских боевиков (командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого), и националистические радикальные движения, и так называемые элитные специальные подразделения», – приводит ТАСС слова Марочко.

    Эксперт подчеркнул, что российские войска, несмотря на постоянные передвижения у Купянска, наносят «серьезный ущерб» противнику.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили 145 украинских военных за сутки на Запорожском направлении.

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    14 декабря 2024, 02:56 • Новости дня
    Дети погибли при пожаре в Башкирии

    Два ребенка погибли при пожаре в Башкирии

    Tекст: Максим Попов

    В селе Аскарово в Башкирии произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли два ребенка.

    В селе Аскарово в Башкирии произошел пожар в жилом доме, передает РИА «Новости».

    Как отметили в региональном МЧС, в огне погибли двое детей девяти и десяти лет. Родители и трехлетний ребенок госпитализированы.

    Площадь возгорания составила 45 квадратных метров. Пожар был локализован и потушен, говорится в сообщении.

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    13 декабря 2024, 23:27 • Новости дня
    Серию мощных взрывов зафиксировали в Херсоне

    В подконтрольном Киеву Херсоне после взрывов начался пожар

    Tекст: Максим Попов

    В подконтрольном ВСУ Херсоне зафиксированы взрывы, после которых начался пожар, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    «Херсон, два мощных прилета на Шуменском (микрорайон Шуменский) и следом третий», – приводит РИА «Новости» слова Лебедева.

    Он добавил, что после «прилетов» возник сильный пожар.

    До этого пророссийское подполье заявило об ударе по порту в Одессе.

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    14 декабря 2024, 03:39 • Новости дня
    БПЛА атаковали объект инфраструктуры в Орловской области

    В Орловской области беспилотники атаковали объект инфраструктуры, пострадавших нет

    Tекст: Максим Попов

    В результате массированной атаки БПЛА на объекте инфраструктуры в Орловской области произошло возгорание топлива, также повреждено остекление нескольких частных домов, сообщил губернатор Андрей Клычков.

    По словам Клычкова, оперативные службы находятся на месте и принимают меры по ликвидации последствий вражеской атаки. Жертв и пострадавших нет, передает РИА «Новости».

    До этого средства ПВО сбили семь дронов в Брянской области, пострадавших и разрушений нет

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    14 декабря 2024, 02:37 • Новости дня
    Власти Кубани сообщили об атаке беспилотников

    Власти Краснодарского края сообщили об уничтожении нескольких атаковавших регион беспилотников

    Tекст: Максим Попов

    Ночью над территорией Краснодарского края средствами ПВО были уничтожены несколько беспилотников, обломки одного из них упали на частный дом в станице Марьянская, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

    По словам Кондратьева, пострадавших нет, на месте работают экстренные и специальные службы, передает ТАСС.

    «Ситуацию контролирует глава Красноармейского района Александр Харитонов, поручил ему помочь жителям восстановить имущество», – добавил Кондратьев.

    До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на территории региона объявлена опасность атаки беспилотников.

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    14 декабря 2024, 07:06 • Новости дня
    Руководившего обстрелом пекарни в Лисичанске полковника объявили в розыск

    В России объявили в розыск полковника ВСУ Сергея Савченко

    Tекст: Максим Попов

    Полковника ВСУ Сергея Савченко, под командованием которого, предположительно, была обстреляна пекарня в Лисичанске, объявили в розыск в России.

    Полковника ВСУ Сергея Савченко объявили в розыск в России, следует из материалов правоохранительных органов, передает РИА «Новости».

    Напомним, 3 февраля ВСУ атаковали здание пекарни в Лисичанске, в котором находились люди из американской системы HIMARS. Обстрел, предположительно, велся третьим дивизионом 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ под командованием подполковника Евгения Родина и командира 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Сергея Савченко.

    Расстояние от места пуска до объекта поражения составляло порядка 71 километра. В результате обстрела пекарни в Лисичанске погибли 29 человек, среди них – беременная женщина и пятилетний ребенок, десять человек были ранены.

    Ранее сообщалось, что военные оттеснили ВСУ на 10 км от Лисичанска, снизив угрозу обстрелов. Также ВС России частично выбили ВСУ с территории комбината в Часовом Яре.

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    14 декабря 2024, 04:38 • Новости дня
    Суд оставил под арестом обвиняемого в поставках некачественных бронежилетов

    Суд оставил под арестом обвиняемого в поставках некачественных бронежилетов в зону СВО на два млрд рублей

    Tекст: Максим Попов

    Московский суд отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест в отношении гендиректора компании «Пикет» Андрея Есипова, обвиняемого в поставках некачественных бронежилетов российским военным.

    Адвокат Андрея Есипова, генерального директора компании «Пикет», обвиняемого в поставке некачественных бронежилетов Вооруженным силам РФ, просил суд заменить ему меру пресечения на домашний арест, передает ТАСС.

    Защита мотивировала свою просьбу тем, что Есипов является участником СВО, имеет награды, а также воспитывает двоих детей.

    Однако суд не нашел оснований для смягчения меры пресечения и оставил Есипова под стражей до марта 2025 года. Ранее сообщалось, что Есипов признал вину и заключил сделку со следствием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фигуранты дела похитили деньги, которые Минобороны выделило для реализации госконтракта на поставку средств защиты. Речь идет о 20 тыс. бронежилетов, которые не соответствовали требованиям. При этом от Минобороны они получили не менее 2,4 млрд рублей. В Москве суд арестовал имущество родственников фигурантов дела.

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    14 декабря 2024, 06:31 • Новости дня
    ВС России частично выбили ВСУ с территории комбината в Часовом Яре

    Военные частично выбили ВСУ с территории Часовярского комбината в ДНР

    Tекст: Максим Попов

    Российские военные, продвигаясь в ДНР, частично выбили подразделения ВСУ с территории Часовярского огнеупорного комбината, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам эксперта, сейчас на этом участке фронта наблюдается «небольшая оперативная пауза», связанная с недавним рывком российских войск, передает ТАСС.

    Марочко отметил, что в ходе наступления были заняты ключевые позиции, в том числе в центре Часова Яра и на его окраинах.

    Он добавил, что на территории комбината еще продолжаются зачистки, также фиксируется деятельность украинских ДРГ.

    Ранее сообщалось, что российские военные выбили ВСУ с позиций в восточной части Часова Яра.

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