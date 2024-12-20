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    Евросовет признал ошибкой формулировку о «победе Украины»
    Эрдоган призвал США остановить Израиль в Сирии
    Совфед одобрил увеличение штрафов для грузовиков и пьяных водителей
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Подводные камни успеха Турции в Сирии

    Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа «играет в бисер» от безысходности

    Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.

    19 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Башкирам стоит помнить настоящих героев

    Скандал вокруг имперского флага в Башкирии напомнил о важности исторического просвещения в республике для укрепления общероссийской гражданской идентичности и чувства сопричастности к истории России.

    20 комментариев
    20 декабря 2024, 14:41 • Новости дня

    Премьер Грузии отказался от полемики с Зеленским из-за его «тяжелейшего положения»

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Украинский лидер Владимир Зеленский находится в «тяжелейшем положении», заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Украина находится в состоянии войны, ее президент находится в тяжелейшем положении, исходя из чего у нас нет никакого желания вступать с ним в полемику», – сказал Ираклий Кобахидзе, комментируя прозвучавшие накануне в Брюсселе на саммите Евросоюза призывы Зеленского ввести санкции против руководства Грузии.

    При этом премьер Грузии назвал призывы Зеленского «вызывающими сожаление».

    По словам главы правительства Грузии, украинский лидер «не действует самостоятельно». По его словам, «Зеленский не был самостоятелен и ранее,  отзывая посла Украины из Грузии и выдворяя нашего посла из Киева».

    «Такова, к сожалению, реальность», – сказал премьер-министр Грузии.

    Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе, попавший в список 19 санкционированных Украиной персон, заявил о катастрофическом положении президента Украины Владимира Зеленского.

    Кроме того, в Тбилиси назвали Зеленского «клоуном» за санкции против грузинского руководства.

    19 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Немецкий политолог рассказал об осознании Западом поражения Украины

    Политолог Харли Шлангер сообщил о признании Западом поражения Украины в конфликте с Россией

    Немецкий политолог рассказал об осознании Западом поражения Украины
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Евгения Караваева

    Западные страны все больше осознают, что Украина проиграла в конфликте с Россией, считает немецкий политолог Харли Шлангер, указывая на негативные экономические последствия для Европы.

    Западные страны начинают осознавать, что Украина проиграла в конфликте с Россией, пишут «Известия» со ссылкой на немецкого политолога Харли Шлангера. По его словам, главным вопросом теперь является, как достичь мирного соглашения без потери лица, учитывая, что ранее Запад утверждал о своей неизбежной победе и поражении России.

    Шлангер отметил, что конфликт на Украине вызвал экономический спад в западных странах, особенно в Германии. Экономика, по его словам, фактически демонтируется. Санкции привели к росту цен на энергоносители и стоимости жизни, что усугубляет положение. Он также указал на увольнения и сокращения в ключевых автомобильных компаниях, таких как Volkswagen.

    Немецкий политолог подчеркнул, что российская экономика, напротив, укрепилась под давлением санкций. Президент России Владимир Путин и его команда использовали санкции как стимул для инвестирования в стратегически важные сектора экономики, создавая реальное богатство, добавил эксперт.

    На ваш взгляд
    В какую страну сбежит Зеленский с Украины после поражения Киева в конфликте с Россией?








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    21 комментарий

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Порошенко заметил в речи Зеленского «риторику поражения», российские войска за последние сутки улучшили тактическое положение у Лозовой в Харьковской области, создав угрозу окружения для украинской группировки, а президент Владимир Путин предложил провести «высокотехнологичную дуэль XXI века» в Киеве для проверки эффективности нового российского комплекса «Орешник».

    Коментарии (7)
    20 декабря 2024, 08:39 • Новости дня
    Очевидцы сообщили о мощных взрывах и «ярком зареве» в Киеве

    Очевидцы: В Киеве прогремели четыре мощных взрыва, в городе «яркое зарево»

    Очевидцы сообщили о мощных взрывах и «ярком зареве» в Киеве
    @ State Emergency Service of Ukraine/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    В Киеве произошли четыре мощных взрыва в центре города, в районе железнодорожного вокзала, наблюдается яркое зарево, сопровождаемое громкими звуками, сообщили очевидцы.

    В Киеве произошла серия мощных взрывов, сообщают очевидцы. Взрывы прогремели в центре города, в районе железнодорожного вокзала, что сопровождалось ярким заревом и густым дымом. Один из очевидцев отметил, что первый взрыв был на земле, за которым последовали еще три, возможно, вызванные работой противовоздушной обороны, отмечает ТАСС.

    Местные жители также сообщили о звуках тревоги, раздавшихся в северо-восточной части Киева.

    Второй очевидец подчеркнул, что один из взрывов был особенно мощным и громким. Работу системы противовоздушной обороны подтвердили и местные власти.

    Украинские медиа также передавали о взрывах и работе ПВО в городе. Несмотря на эту информацию, точные причины взрывов и их последствия на данный момент остаются неизвестными.

    Ранее в пятницу сообщалось, что на Украине прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги, объявленной на всей территории страны.

    Ночью в Днепропетровской области был объявлен режим воздушной тревоги, произошел взрыв в Кривом Роге, сообщают украинские СМИ.

    До этого в Киеве и подконтрольном украинским властям Херсоне также прогремели взрывы.

    Коментарии (15)
    19 декабря 2024, 12:15 • Видео
    Прямая линия с Владимиром Путиным

    Коментарии (0)
    19 декабря 2024, 18:41 • Новости дня
    Украина атаковала комбинат в Ростовской области ракетами ATACMS и Storm Shadow

    Минобороны: Украина атаковала предприятие в Ростовской области ракетами ATACMS и Storm Shadow

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области подверглось ракетному удару с украинской стороны с использованием шести ракет ATACMS и четырех Storm Shadow, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, 18 декабря с территории Украины был нанесен ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. В Минобороны уточнили, что были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

    «Данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа», – сообщили в оборонном ведомстве.

    Там добавили, что российские военнослужащие смогли сбить все ракеты ATACMS, направленные на объект, а также три из четырех ракет Storm Shadow. Оставшаяся ракета была отклонена от объекта атаки, в результате чего повреждения получило техническое строение на территории комбината.

    Накануне сообщалось, что в Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку из 10 ракет, выпущенных вооруженными силами Украины, и обошлось без жертв. В четверг стало известно, что в результате ночной атаки на Ростовскую область более 30 беспилотников и три ракеты повредили объекты, вызвав пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

    Коментарии (28)
    20 декабря 2024, 11:03 • Новости дня
    Минобороны сообщило об успешном ответном ударе по целям в Киеве

    Минобороны сообщило об успешном ответном ударе по целям в Киеве за атаку ракетами ATACMS по Ростовской области

    Минобороны сообщило об успешном ответном ударе по целям в Киеве
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    В пятницу был нанесен групповой удар высокоточным оружием по киевским объектам, включая пункт управления СБУ и конструкторское бюро «Луч», в ответ на ракетный обстрел предприятия в Ростовской области, сообщили в Минобороны.

    18 декабря с территории Украины был нанесен ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Для атаки использовались шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ответ на действия, поддерживаемые западными кураторами, со стороны киевского режима, утром в пятницу был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности.

    Целями стали пункт управления СБУ, киевское конструкторское бюро «Луч», занимающееся проектированием ракетных комплексов «Нептун» и крылатых ракет РСЗО «Ольха», а также позиции ЗРК Patriot.

    Цели удара были успешно достигнуты, все намеченные объекты поражены, отчитались в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве после нескольких взрывов возник пожар в районе крупного оборонного завода «Артем», производящего авиационные ракеты и оборудование для авиатехники.

    В центре Киева произошли четыре мощных взрыва в районе железнодорожного вокзала, наблюдались яркое зарево и громкие звуки, сообщали очевидцы.

    Коментарии (27)
    19 декабря 2024, 16:18 • Новости дня
    Путин: В Словакии задержали украинских диверсантов с картами энергетических объектов

    Путин: В Словакии задержали украинских диверсантов с картами энергетических объектов страны

    Путин: В Словакии задержали украинских диверсантов с картами энергетических объектов
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что спецслужбы сообщили ему о задержании группы украинских диверсантов в Словакии, у которых обнаружили карты расположения словацких критически важных энергетических объектов.

    В картах содержалось расположение газовых объектов. Путин пообещал, что попросит российские спецслужбы по сохранившимся линиям узнать у коллег из Европы о происходящем.

    «И, конечно, мне только буквально вчера-позавчера об этом доложили. Я попрошу – по партнерским каналам связи сохраняются – чтобы запросили своих коллег наши спецслужбы, что же это все-таки такое. Мало того, что у нас теракты совершают, теперь и в европейские страны (пошли – ред.)»,– сказал Путин.

    «Повторяю еще раз: кормятся с руки, клюют с руки и уже перешили к попыткам проведения терактов на территории Европы. Но это их выбор», – сказал Путин.

    Коментарии (9)
    20 декабря 2024, 11:59 • Новости дня
    Евросовет признал ошибкой формулировку о «победе Украины»
    Евросовет признал ошибкой формулировку о «победе Украины»
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Евросовет намерен пересмотреть формулировку о «победе Украины» в своем заявлении, изначально появившемся на сайте совета, так как признал ее ошибочной, пишет Politico.

    Евросовет намерен изменить формулировку заявления о победе Украины на своем сайте из-за ошибки, передает ТАСС.

    Первоначально в тексте было сказано, что «Украина должна победить в этой войне», однако представитель совета подчеркнул, что это было ошибкой, которую вскоре исправят.

    Издание также сообщает, что в заключении Евросовета от 19 декабря было отмечено, что «Россия не должна одержать верх», что не совпадает с мнением главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая настаивала на том, что Украина должна одержать победу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне СВО кардинально меняется, ВС России освобождают землю квадратными километрами.

    Немецкий политолог Харли Шлангер считает, что западные страны все больше осознают проигрыш Украины в конфликте с Россией.

    Бывший президент Украины Петр Порошенко тем временем обвинил власти страны в отказе от риторики о победе в конфликте с Россией и переходе к обсуждению заморозки и поиску формулы мира.

    Коментарии (4)
    19 декабря 2024, 15:19 • Новости дня
    Зурабишвили заявила, что не хочет превращаться в Тихановскую
    Зурабишвили заявила, что не хочет превращаться в Тихановскую
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не намерена быть политиком в изгнании, как белорусский оппозиционер Светлана Тихановская, и нуждается в поддержке в своей стране.

    Саломе Зурабишвили, президент Грузии, в интервью польскому каналу TVP World заявила, что не намерена становиться политиком в изгнании, подобно Светлане Тихановской, передает ТАСС.

    По словам Зурабишвили, она не планирует покидать страну после истечения своего президентского срока. «Вопрос о том, чтобы покинуть Грузию, не стоит. Я – там, и я не хочу… Я вижу предположения, что я стану Тихановской или президентом Венесуэлы, которых признают, когда они оказываются в изгнании. И я слышала также о присуждении премии Сахарова. Я этого не хочу», – заявила она.

    Между тем 14 декабря в Грузии прошли выборы президента. Это были первые непрямые выборы главы государства, в которых участвовала коллегия выборщиков. Единственным кандидатом был Михаил Кавелашвили, представитель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», который набрал 224 голоса из 300 и был избран шестым президентом Грузии. Инаугурация назначена на 29 декабря.

    Зурабишвили ранее заявляла, что не признает результаты президентских выборов 14 декабря, так как считает парламентские выборы 26 октября сфальсифицированными. Она подчеркнула, что не намерена покидать свой пост после истечения срока полномочий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе понизил статус президента Саломе Зурабишвили до уровня президентов Абхазии и Южной Осетии. Зурабишвили пригласили выступить в Европарламенте как «бывшего президента Грузии». Миссия «Института Маккейна», посетившая Грузию, заявила о «чуде, что пока нет убитых» на акциях протеста в Тбилиси, что вызвало резкую критику властей страны.

    Коментарии (13)
    20 декабря 2024, 08:57 • Новости дня
    Зеленский на саммите ЕС заявил о полном отказе от транзита газа через Украину
    Зеленский на саммите ЕС заявил о полном отказе от транзита газа через Украину
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Евросоюза заявил о полном отказе от дальнейшего транзита газа через территорию страны, рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    По его словам, после саммита ЕС Зеленский выступил с предложениями, которые показались Фицо неразумными, передает ТАСС.

    В частности, одно из таких предложений заключалось в том, чтобы транзит газа продолжался только при условии, что поставщики не будут получать оплату до окончания войны. «Какой дурак нам предоставит газ бесплатно?» – отметил Фицо.

    Также он подчеркнул, что Украина, блокируя транзит газа, наносит ущерб национальным экономическим интересам Словакии и может отрицательно сказаться на Европейском союзе в целом.

    Кроме того, Фицо выразил опасения, что прекращение транзита газа через украинскую территорию вызовет удорожание газа, что станет болезненным для всего ЕС.

    Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Украина отказалась от продления контракта по поставкам газа. Российский лидер заявил о намерении России наращивать свою долю сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке.

    Коментарии (10)
    20 декабря 2024, 10:14 • Новости дня
    Очевидцы сообщили о пожаре на заводе «Артем» в Киеве

    Очевидцы сообщили о пожаре в районе киевского завода «Артем» после серии взрывов

    Очевидцы сообщили о пожаре на заводе «Артем» в Киеве
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Киеве после нескольких взрывов возник пожар в районе крупного оборонного завода «Артем», производящего авиационные ракеты и оборудование для авиатехники.

    В Киеве произошел пожар в районе военного завода «Артем» после серии взрывов, передает ТАСС. Очевидцы сообщили, что зарево видно со стороны станции метро «Лукьяновская».

    Завод «Артем» известен производством авиационных ракет класса «воздух – воздух» и оборудования для авиационной техники.

    Мэр Киева Виталий Кличко ранее подтвердил, что в городе фиксировались пожары в Соломенском и Шевченковском районах, но не уточнил причины этих происшествий.

    Ранее в Киеве прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги, звучащей на всей территории Украины, в центре города произошли четыре мощных взрыва в районе железнодорожного вокзала, а в Бориспольском районе Киевской области возник пожар на складах после взрывов, охвативший площадь 15 тыс. кв. метров, для тушения которого задействованы пожарные из аэропорта и пожарный поезд.

    Коментарии (9107)
    20 декабря 2024, 00:59 • Новости дня
    Квадроберы «захватили» кассу в магазине Zara в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В торгово-развлекательном центре в Киеве квадроберы «захватили» кассу в магазине Zara, сообщают украинские СМИ.

    По данным СМИ, квадроберы требуют, чтобы для них «оборудовали примерочную кабинку».

    Напомним, квадробика представляет собой синтез физической активности и ролевой игры с подражанием поведению животных, в некоторых случаях с элементами самоидентификации.

    Квадроберы копируют повадки животных, едят корм, надевают маски кошек или собак и передвигаются на четвереньках. Квадробинг популярен среди детей. Это движение вызвало широкий общественный резонанс в России и других странах. Так, Узбекистан пригрозил родителям детей-квадроберов штрафами до 150 долларов.

    Коментарии (7)
    20 декабря 2024, 02:58 • Новости дня
    Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова приехал в Россию осенью
    Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова приехал в Россию осенью
    @ Сергей Киселев/Агентство «Москва»

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов прибыл в Россию в 2024 году, сообщили в правоохранительных органах. Курбанов подозревается в совершении теракта в Москве, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал Игорь Кириллов,

    «Предварительно установлено, что Курбанов прибыл в РФ осенью этого года», – приводит РИА «Новости» слова представителя правоохранительных органов.

    Напомним, Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в Москве утром во вторник.

    Курбанова задержали в среду. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство», «Террористический акт» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов»

    Коментарии (4)
    19 декабря 2024, 22:18 • Новости дня
    Шольц и Трамп сочли «слишком долгим» конфликт на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп согласились, что конфликт на Украине «продолжается слишком долго», сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.

    Состоялся телефонный разговор Шольца с Трампом. «Разговор был сосредоточен на вызовах в сфере безопасности в Европе», – приводит слова Хебештрайта РИА «Новости».

    Обе стороны согласились, что конфликт «продолжается слишком долго», и подчеркнули необходимость найти скорейший путь к справедливому и устойчивому миру.

    В ходе обсуждения Шольц подтвердил свою приверженность поддержке Украины. Он заверил Трампа, что Германия будет оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп дал понять, что ожидает от украинского лидера Владимира Зеленского готовности к территориальным уступкам ради мира. Шольц заявлял, что Германия не будет помогать Украине, если это наносит критический ущерб ее собственной безопасности.

    В ноябре у Шольца и Трампа уже был телефонный разговор.

    Коментарии (3)
    19 декабря 2024, 21:42 • Новости дня
    К поиску соучастников убийства генерала Кириллова подключился Узбекистан

    ФСБ и спецслужбы Узбекистана совместно ищут соучастников убийства генерала Кириллова

    К поиску соучастников убийства генерала Кириллова подключился Узбекистан
    @ Dmitry Serebryakov/AP/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    ФСБ и спецслужбы Узбекистана активно работают над выявлением возможных соучастников убийства генерала Игоря Кириллова и майора Ильи Поликарпова, погибших от взрыва самодельного устройства, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Федеральная служба безопасности России совместно со спецслужбами Узбекистана активно работают над установлением соучастников убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, передает ТАСС.

    Напомним, оба военных погибли в результате подрыва самодельного устройства. Работа по выявлению всех обстоятельств преступления ведется в сотрудничестве с узбекистанскими спецслужбами. Российская сторона надеется, что совместные усилия приведут к успешному раскрытию всех деталей и участников инцидента.

    Ранее сообщалось, что выходцу из Узбекистана Ахмаду Курбонову, который подозревается в убийстве Кириллова, предъявлено обвинение. Позже стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал Курбонова по обвинению в убийстве Кириллова и его адъютанта.

    Напомним, гражданина Узбекистана, подозреваемого в теракте, который привел к гибели Кириллова, задержали накануне. Следователи начали выяснять, как вероятный исполнитель теракта попал в Россию и законно ли он находился на территории страны. В четверг подозреваемого в убийстве генерала Игоря Кириллова привезли на место теракта для проверки его показаний.

    Коментарии (4)
    20 декабря 2024, 02:25 • Новости дня
    Сийярто обвинил Зеленского в «безобразной кампании» против Венгрии

    Сийярто указал на «безобразную кампанию» Зеленского против Венгрии на международной арене после предложения о перемирии

    Сийярто обвинил Зеленского в «безобразной кампании» против Венгрии
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский развернул кампанию против Венгрии в ответ на предложение о рождественском перемирии, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    «Хорошо видно, что... (Зеленский) в последние дни развернул против нас безобразную кампанию», – приводит слова Сийярто РИА «Новости» со ссылкой на М1.

    По его словам, Зеленский активно провоцирует Венгрию на международной арене. Сийярто подчеркнул, что на такую провокацию нельзя поддаваться, и отметил, что ответственность за принятие предложения о рождественском прекращении огня теперь лежит на лидерах России и Украины.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что много говорят «о европейских ценностях», но самой большой ценностью «является жизнь». «Я не вижу препятствий тому, чтобы стороны договорились об обмене нескольких сот военнопленных, скажем, по 700», – заявил Орбан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил хамское поведение Зеленского в отношении Орбана. По его мнению, то, что Зеленский позволил себе резкие высказывания в адрес мировых лидеров, может быть связано со стрессом.

    Коментарии (2)
    20 декабря 2024, 05:53 • Новости дня
    Орбан отложил решение по санкциям ЕС против России до инаугурации Трампа

    Орбан собрался принять решение о поддержке продления санкций ЕС против России после инаугурации Трампа

    Орбан отложил решение по санкциям ЕС против России до инаугурации Трампа
    @ Szilard Voros/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам Евросоюза, что примет решение по вопросу поддержки продления санкций против России после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января, сообщает Bloomberg.

    Евросоюзу необходимо продлевать санкции каждые шесть месяцев. Следующее продление должно быть одобрено в конце января, спустя 11 дней после инаугурации Трампа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Агентство отмечает, что до настоящего времени продление санкций проходило как рутинная процедура, однако для этого требуется единогласная поддержка всех 27 стран-членов ЕС. Венгрия, обладая правом вето, может повлиять на данный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны утвердили 15-й пакет санкций против России, в который включили 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемые в обходе санкций и торговых ограничений. Министерство иностранных дел России анонсировало скорый ответ на данные меры Европейского союза.


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    Рост поставок сжиженного газа в ЕC может отрицательно сказаться на экономике США, считают в Вашингтоне. Там опасаются, что наращивание экспорта СПГ приведет к росту внутренних цен на газ. Проблемы видят и в увеличении объемов добычи газа, и в строительстве мощностей по его сжижению. При этом ранее Белый дом осознанно переводил ЕС на потребление американских энергоресурсов вместо российских. Чем грозят опасения Вашингтона Евросоюзу? Подробности

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    ПВО Киева оказалась не готова к дуэли с «Орешником»

    ВС России нанесли высокоточный групповой удар по военным объектам в Киеве в ответ на атаку западными ракетами по Ростовской области. По данным Минобороны, цели удара достигнуты, все объекты поражены. Как отмечают эксперты, киевская ПВО не смогла справиться с российскими «Кинжалами» и «Калибрами», таким образом исход возможной «высокотехнологичной дуэли XXI века» против «Орешника», предложенной НАТО Путиным, очевиден уже сейчас. Подробности

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    Как Великая Новоселка становится ключом к изменению конфигурации фронта

    В последние дни все больше внимания приковывает к себе крупный поселок Великая (Большая) Новоселка, расположенный в ДНР, на южном участке линии соприкосновения в зоне спецоперации. Как российские войска формируют здесь очередной котел для ВСУ и почему этот небольшой населенный пункт является ключом для дальнейшего продвижения ВС РФ в Днепропетровскую область? Подробности

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    Зачем Трамп пугает поглощением Канады

    Избранный президент США начал заниматься настоящим троллингом и хамством в адрес Канады и лично канадского премьера Джастина Трюдо. Сложно иначе воспринимать тот факт, что Трамп называет страну «великим штатом», Трюдо – его «губернатором» и призывает присоединить Канаду к США. Зачем Трамп это делает, если учесть, что его реальная цель – вовсе не территориальное поглощение Канады? Подробности

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    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

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    • Прямая линия с Владимиром Путиным

    • Украина готовит новое наступление?

      Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

    • Трамп опять унизил Зеленского

      Избранный президент США Дональд Трамп сделал еще несколько коротких, но показательных заявлений насчет Украины. Например, сказал, что не приглашал Владимира Зеленского на свою инаугурацию и что в Киеве должны готовиться к подписанию соглашения о завершении конфликта. Что это все значит?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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