Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Мэр Тбилиси рассказал о «катастрофическом положении» Зеленского
Попавший под украинские санкции мэр Тбилиси рассказал о катастрофическом положении Зеленского
Мэр Тбилиси Каха Каладзе, попавший в список 19 санкционированных Украиной персон, заявил о катастрофическом положении президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Вхожу в его положение, имею в виду Зеленского, – врагу такого не пожелаешь», – заявил Каладзе.
По его словам, «Владимир Зеленский не принадлежит ни себе, ни своей семье, и, самое тяжелое, не принадлежит Украине и народу Украины».
«Он служит интересам другой страны. Уверен, что очень скоро народ Украины поймет, с чьей помощью случилась эта беда в их стране. Мы же продолжим помогать множеству украинцев, которые сбежали от войны. Вот таким будет наш ответ», – отметил Каха Каладзе.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил «тяжелым положением» команды Владимира Зеленского санкции Киева против него и еще 18 лиц грузинского руководства.
Вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани назвала Зеленского «клоуном» за санкции против грузинского руководства.
Напомним, Владимир Зеленский подписал указ о введении Украиной санкций против 19 представителей властей Грузии, включая политиков и чиновников.