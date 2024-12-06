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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Развяжет ли Трамп войну с Китаем

    Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Грузии не пойти по пути Украины

    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

    3 комментария
    Александр Коц Александр Коц Катастрофа в Сирии набирает обороты

    Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.

    43 комментария
    6 декабря 2024, 16:43 • Новости дня

    Мэр Тбилиси рассказал о «катастрофическом положении» Зеленского

    Попавший под украинские санкции мэр Тбилиси рассказал о катастрофическом положении Зеленского

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Мэр Тбилиси Каха Каладзе, попавший в список 19 санкционированных Украиной персон, заявил о катастрофическом положении президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Вхожу в его положение, имею в виду Зеленского, – врагу такого не пожелаешь», – заявил Каладзе.

    По его словам, «Владимир Зеленский не принадлежит ни себе, ни своей семье, и, самое тяжелое, не принадлежит Украине и народу Украины».

    «Он служит интересам другой страны. Уверен, что очень скоро народ Украины поймет, с чьей помощью случилась эта беда в их стране. Мы же продолжим помогать множеству украинцев, которые сбежали от войны. Вот таким будет наш ответ», – отметил Каха Каладзе.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил «тяжелым положением» команды Владимира Зеленского санкции Киева против него и еще 18 лиц грузинского руководства.

    Вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани назвала Зеленского «клоуном» за санкции против грузинского руководства.

    Напомним, Владимир Зеленский подписал указ о введении Украиной санкций против 19 представителей властей Грузии, включая политиков и чиновников.

    4 декабря 2024, 15:42 • Новости дня
    Церковь Грузии объяснила Зурабишвили разницу между детьми и гражданами США

    Церковь Грузии объяснила президенту Зурабишвили разницу между детьми и гражданами США

    Церковь Грузии объяснила Зурабишвили разницу между детьми и гражданами США
    @ Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинская Православная церковь в среду вновь подвергла критике президента страны Саломе Зурабишвили за ее призывы к школам поддержать протесты против объявленного 28 ноября решения властей не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Глава Службы по связям с общественностью ГПЦ Андриа Джагмаидзе напомнил президенту, что посольство США призвало своих граждан не приближаться к местам проведения акций протеста.

    «Посольство США говорит о «непрогнозируемых больших массах людей», «насилии», призывает «воздерживаться от зон протеста», а вы призываете наших детей, школьников?» – заявил он.

    В Грузии наблюдается все больше противостояний родителей с оппозиционерами, которые приходят в школы и пытаются увести учащихся на акции. Часть родителей патрулирует прилегающие к школам территории и отгоняет радикалов, а также просит власти немедленно вмешаться в процессы.

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    5 декабря 2024, 12:29 • Новости дня
    Эксперт дал оценку отставке высокопоставленного чиновника МВД Грузии
    Эксперт дал оценку отставке высокопоставленного чиновника МВД Грузии
    @ соцсети

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе считает «единичным случаем» отставку главы управления оперативного планирования департамента по особым поручениям МВД Грузии, но в то же время отмечает, что «следует в целом глубоко изучить причины происходящего на госслужбе страны», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «В своем обращении об отставке Ираклий Шаишмелашвили написал, что уходит по семейным причинам, но также прикрепил флажки Грузии и Евросоюза. Нет сомнений, что очень многие сотрудники госорганов, в первую очередь силовых структур, подвергаются ужасному буллингу. А ведь на деле они просто выполняют свою работу, обороняя государство от безобразий, от переворотов, – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД. – Просто атмосфера сейчас такая, что выдерживают не все. Да и «семейные обстоятельства» – это возможный намек на то, что в семьях налицо серьезные политические разногласия».

    «Пока это все же единичный случай, поэтому я не склонен видеть раскол в правоохранительных структурах», – отметил он.

    Петрэ Мамрадзе подчеркнул, что «в государственных органах по сей день остаются люди саакашвилевского режима, которых пока не расшифровали».

    «Сейчас, как сказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе, происходит процесс самоочищения, который, по идее, должен оздоровить систему государственной службы, выявить «мины замедленного действия», – считает Петрэ Мамрадзе.

    Также аналитик отметил, что один из лидеров оппозиции, бывший премьер-министр Георгий Гахария, занимал также пост главы МВД, и «было это совсем недавно».

    «Люди Гахария тоже вполне могут до сегодняшнего дня оставаться в системе. Вроде бы лояльны, но в какой-то момент могут ударить в спину», – отметил Петрэ Мамрадзе.

    Эксперт обратил внимание на уход нескольких послов Грузии.

    «Это тоже показательно, так как МИД Грузии должен был пройти этот процесс очищения, – считает он. – К тому же настоящим дипломатам особенно больно, что Запад мерзко, лицемерно продолжает говорить о «мирных акциях протеста» в Грузии, закрывая глаза на погромщиков».

    Напомним, в ночь на четверг глава управления планирования спецназа Грузии подал в отставку.

    Власти Грузии объяснили первую ночь протестов без столкновений.

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    5 декабря 2024, 13:20 • Видео
    «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

    Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

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    3 декабря 2024, 20:17 • Новости дня
    Грузия выразила протест странам Прибалтики из-за санкций против официальных лиц

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Главы дипломатических миссий стран Прибалтики, аккредитованные в Тбилиси, были вызваны во вторник в МИД Грузии, где им выразили «озабоченность» из-за санкций против официальных лиц страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В числе тех, против кого были введены санкции, оказались почетный председатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили и глава МВД Вахтанг Гомелаури. Причиной стали якобы нарушения прав человека и откат от демократии.

    В МИД Грузии заявили, что это решение «не отвечает рамкам партнерских отношений между странами». Также было отмечено, что Грузия привержена международным нормам и ее государственные органы действуют в рамках Конституции Грузии и международных стандартов для обеспечения безопасности и поддержания общественного порядка.

    В МИД Грузии подчеркнули, что Грузия продолжает процесс евроинтеграции и считает неприемлемыми заявления против ее государственых институтов.

    Ранее Эстония, Литва и Латвия совместно приняли решение санкционировать около 10 грузинских официальных лиц, запретив им въезд в эти страны.

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    5 декабря 2024, 22:02 • Новости дня
    Зурабишвили открестилась от призывов школьников к протестам

    Президент Грузии заявила, что не призывала школьников участвовать в протестах

    Tекст: Максим Попов

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не призывала школьников выходить на антиправительственные митинги, подчеркнув, что ее слова были неверно интерпретированы.

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили отвергла обвинения в призывах к школьникам выходить на антиправительственные митинги, передает ТАСС. В интервью грузинскому телевидению она заявила: «Никакого призыва не было. Если кто-то сейчас подумает, что я – мать детей, бабушка – могу призвать школьников выйти и протестовать – это неправда».

    Напомним, в начале декабря Зурабишвили призвала школьников к участию в демонстрациях, причем некоторые из них уже отметились в стычках с полицией. В ответ на это патриархия Грузии призвала президента страны не вовлекать в акции протеста детсадовцев.

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    5 декабря 2024, 10:21 • Новости дня
    Власти Грузии объяснили первую ночь протестов без столкновений
    Власти Грузии объяснили первую ночь протестов без столкновений
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Ночь на 5 декабря в Тбилиси впервые за последнюю неделю прошла без столкновений стражей порядка с радикалами на акции перед парламентом против решения правительства не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, тысячи протестующих мирно разошлись на рассвете, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани объяснила это тем, что 4 декабря в результате соответствующих мероприятий «выявили и обезвредили безродных политиков и их «боевые» запасы».

    По ее словам, после этого «акция стала мирной».

    «Теперь в реальности видно, кто в ответе за каждого пострадавшего полицейского или участника акций», – заявила Нино Цилосани.

    «Что касается наших полицейских, то они герои!» – сказала зампред парламента.

    Накануне грузинские правоохранители задержали организаторов и участников насильственных действий на акциях протеста, сообщил директор департамента криминальной полиции МВД страны Теймураз Купатадзе.

    В частности, были задержаны в Тбилиси и регионах семь организаторов группового насилия и его участников, им грозит до девяти лет лишения свободы. По словам директора департамента криминальной полиции МВД Грузии, также задержаны шесть участников насильственных действий, которым грозит до семи лет лишения свободы.

    Теймураз Купатадзе сообщил, что в результате следственных мероприятий из офисов ряда оппозиционных партий и НПО изъяты «коктейли Молотова», противогазы, пиротехника, компьютерная техника и так далее. «Соответствующие мероприятия продолжатся для установления и задержания всех совершивших противоправные действия», – заявил представитель МВД.

    МВД также задержало двух членов оппозиционной партии «Лело». Подозреваемые на митингах в Тбилиси обсуждали возможность диверсий и поджогов.

    Напомним, в ночь на четверг глава управления планирования спецназа Грузии подал в отставку.

    В Тбилиси не прекращаются протесты оппозиции, центр города взят под охрану силовиками.

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    6 декабря 2024, 14:22 • Новости дня
    Власти Грузии пообещали «обнулить» либеральный фашизм
    Власти Грузии пообещали «обнулить» либеральный фашизм
    @ Denes Erdos/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о необходимости полной победы над идеологией либерального фашизма в стране, чтобы исключить революционные процессы в будущем, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На пресс-конференции в пятницу он сказал, что «радикальная оппозиция пыталась в четвертый раз за последние годы устроить в Грузии революцию, на что с успехом ответило сильное грузинское государство».

    «Офисы оппозиции были главными источниками насилия, радикалы хотели свержения конституционного строя, на что получили и получат соответствующее реагирование», – отметил глава правительства Грузии.

    По словам Ираклия Кобахидзе, «одержана победа над либеральным фашизмом в одном сражении, теперь надо добиться окончательной победы».

    «В этом мы будем очень принципиальны, искореняя финансируемый извне либеральный фашизм последовательно. Это радикальная, экстремистская идеология», – заявил премьер-министр.

    «Нам понадобится время, и мы используем все законные механизмы, чтобы свести к нулю эту идеологию», – сказал он.

    Тем временем в Тбилиси с 28 ноября продолжаются протесты против решения властей не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года. Оппозиция вновь призывает граждан на улицы, а также требует от различных ведомств и организаций объявить неповиновение и бастовать.

    Ранее стало известно, что участники протеста в Тбилиси во время столкновения с полицией кричали «Аллах Акбар».

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    4 декабря 2024, 21:54 • Новости дня
    Оппозиция Грузии призвала ко всеобщему неповиновению

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Ко всеобщему неповиновению и забастовкам призвала грузинская оппозиция в среду, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Лидеры оппозиции провели совещание, после которого Георгий Вашадзе из блока «Единство-Национальное движение» заявил, что «достигнута договоренность о том, чтобы в координации всего оппозиционного спектра привести Грузию ко всеобщему неповиновению и к забастовкам по всей стране».

    По его словам, «режим стоит только на органах правопорядка, которые на деле являются «шпаной», а также на дезинформации».

    В Тбилиси продолжается митинг сторонников оппозиции, центр города взят под охрану полицией и спецназом. Оппозиция решила собраться после того, как в ее офисах МВД провело обыски и сообщило о задержании 13 участников беспорядков, которым грозит от семи до девяти лет лишения свободы.

    Изъяты «коктейли Молотова», пиротехника, компьютеры и так далее. По данным телекомпании «Имеди», за нападение на председателя Национального конгресса азербайджанцев Грузии задержан один из радикалов, экс-депутат Александр (Алеко) Элисашвили.

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    5 декабря 2024, 05:53 • Новости дня
    Глава управления планирования спецназа Грузии подал в отставку

    Tекст: Антон Антонов

    Ираклий Шаишмелашвили сообщил, что подал в отставку с должности главы управления оперативного планирования департамента по особым поручениям МВД Грузии.

    Шаишмелашвили в своем заявлении, направленном на имя министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, отметил, что причиной его решения стали «семейные обстоятельства». В публикации в соцсетях он добавил знаки флагов Грузии и Евросоюза, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тбилиси не прекращаются протесты оппозиции, центр города взят под охрану силовиками.

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала парламент Грузии «незаконным» и объявила об отказе уступать должность после истечения срока мандата.


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    4 декабря 2024, 17:25 • Новости дня
    Полиция в Грузии начала обыски в офисах радикальной оппозиции
    Полиция в Грузии начала обыски в офисах радикальной оппозиции
    @ REUTERS/Irakli Gedenidze

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    В офисах грузинских радикальных оппозиционеров проходят полицейские обыски, официальные власти не давали комментарии по этой теме, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Представители различных оппозиционных партий активно участвуют в акциях протеста в Тбилиси и других городах Грузии, в том числе используя против полиции «коктейли Молотова» и пиротехнику.

    Также поступили сообщения о задержании одного из лидеров радикалов Николоза Гварамия, который препятствовал проведению следственных мероприятий. Представители оппозиции заявили, что «наступила диктатура».

    Оппозиция призывает сторонников к зданию парламента на очередной митинг.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что радикалы не уйдут от ответственности.

    Коментарии (7)
    5 декабря 2024, 00:25 • Новости дня
    Захарова объяснила решение Зеленского ввести санкции против Грузии

    Захарова связала решение Зеленского ввести санкции против Грузии с отказом Тбилиси от украинского сценария

    Захарова объяснила решение Зеленского ввести санкции против Грузии
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский решил ввести санкции против Грузии, поскольку его, вероятно, «злоба заела» из-за отказа Грузии от украинского сценария, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Выродок, угробивший свой народ, решил между затяжками поиграть в мирового судью», – заявила Захарова в Telegram.

    Как предположила Захарова, Зеленского разозлило то, что Грузия смогла «отказаться от украинского сценария».

    Напомним, Зеленский заявил, что Украина собирается ввести санкции против властей Грузии из-за «позорных» действий «против народа». В Тбилиси продолжаются протесты сторонников оппозиции, центр города взят под охрану полицией и спецназом

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    5 декабря 2024, 17:33 • Новости дня
    В Тбилиси назвали Зеленского «клоуном» за санкции против грузинского руководства

    В Тбилиси назвали Владимира Зеленского «клоуном» за санкции против грузинского руководства

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Украины Владимир Зеленский, вводя санкции против грузинского руководства, исключительно потворствует собственным амбициям, заявила вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Это абсурдный список санкционированных от Зеленского. Речь о его личных политических интересах и удовлетворении амбиций», – сказала она.

    По ее словам, «Зеленский просто сделал маленький подарок участникам акций протеста в Грузии». «Никакого наполнения в этих санкциях нет», – отметила Цилосани.

    Экс-глава грузинского Генштаба Леван Николеишвили назвал Зеленского «клоуном». «На голову этому клоуну рушится собственная страна, а он успевает думать о санкциях против Грузии», – сказал он.

    По его словам, «Зеленский должен быть осторожен, так как собственный народ может отомстить ему за разрушение Украины».

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил «тяжелым положением» команды Владимира Зеленского санкции против него и еще 18 лиц грузинского руководства. По его словам, сначала от Грузии требовали ввести санкции против России, затем открыть «второй фронт» и официально отправить на Украину добровольцев. Также, напомнил глава правительства, Украина обвиняла Грузию в «истязаниях» ее гражданина, экс-президента Михаила Саакашвили. «Нынешнее решение властей Украины (введение санкций) является отзывом их еще более тяжелого положения», – сказал Ираклий Кобахидзе на брифинге, пообещав остаться с Киевом «в режиме односторонней дружбы».

    Он также увязал санкции с тем, что «кто-то старается оставить новой администрации США максимально тяжелое положение в нашем регионе». «Искусственное ухудшение отношений Грузии и Украины является частью этого сценария», – считает премьер-министр Грузии, отметивший, что Киев не принимает в данном случае «независимых решений».

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    3 декабря 2024, 23:52 • Новости дня
    Протестующие и спецназ в Тбилиси устроили перестрелку пиротехникой и газом

    Протестующие в Тбилиси обстреляли спецназ Грузии пиротехникой, силовики использовали слезоточивый газ

    Протестующие и спецназ в Тбилиси устроили перестрелку пиротехникой и газом
    @ Jay Kogler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Тбилиси на проспекте Руставели протестующие обстреляли спецназ пиротехникой, силовики ответили слезоточивым газом, сообщают информационные агентства. Сотрудники МВД Грузии задержали во время митинга у здания парламента мужчину по обвинению в подготовке взрыва.

    Протестующие временно заняли часть проспекта после того, как ранее их оттеснили от парламента. Ожидается, что спецназ начнет полную очистку проспекта Руставели от участников митинга утром в среду, передает РИА «Новости».

    По информации МВД Грузии, за незаконное перекрытие дороги и неподчинение полиции был задержан 25-летний мужчина. При обыске у него были найдены зажигательные смеси и тряпки. Уголовное дело открыто по статье о подготовке взрыва, передает ТАСС.

    Это уже шестой человек, задержанный в уголовном порядке на митингах в Тбилиси.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября в Грузии начались масштабные демонстрации после решения правительства приостановить обсуждение вопроса о вступлении в ЕС до 2028 года и отказа парламента от бюджетных грантов Евросоюза.

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять обязанности главы государства, несмотря на истечение срока мандата, так как считает парламент «незаконным».

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    6 декабря 2024, 12:11 • Новости дня
    Участники протеста в Тбилиси во время столкновения с полицией кричали «Аллах Акбар»
    Участники протеста в Тбилиси во время столкновения с полицией кричали «Аллах Акбар»
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Несколько граждан Ирака участвовали в радикальных акциях протеста в Тбилиси против объявленного 28 ноября решения властей не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на телекомпанию «Имеди».

    «В социальных сетях распространены кадры, вызвавшие большую обеспокоенность. Несколько участников акции во время столкновений с силами правопорядка кричат «Аллах Акбар». По нашим сведениям, это граждане Ирака», – отметила телекомпания.

    Официальных комментариев МВД Грузии пока нет.

    Накануне гражданин Украины был задержан в четверг в Тбилиси правоохранительными органами за участие в радикальных акциях протеста. У украинского гражданина изъяты баллоны с перцовым газом. Ранее в офисах оппозиционных партий МВД провело обыски и сообщило о задержании 13 участников беспорядков, которым грозит от семи до девяти лет лишения свободы.

    Ранее на акциях были задержаны восемь граждан России и по одному – Великобритании и Белоруссии.

    Коментарии (3)
    5 декабря 2024, 20:25 • Новости дня
    Украинца задержали за участие в радикальных акциях протеста в Тбилиси
    Украинца задержали за участие в радикальных акциях протеста в Тбилиси
    @ Jay Kogler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Гражданин Украины задержан в четверг в Тбилиси правоохранительными органами за участие в радикальных акциях протеста против решения правительства Грузии не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По данным телекомпании «Имеди», у украинского гражданина изъяты баллоны с перцовым газом. Также вечером в четверг задержаны еще два гражданина Грузии, участвовавшие в радикальных акциях.

    Накануне в офисах оппозиционных партий МВД провело обыски и сообщило о задержании 13 участников беспорядков, которым грозит от семи до девяти лет лишения свободы.

    Акция в Тбилиси на проспекте Руставели продолжается. В четверг она собрала несколько сотен человек. Сначала митинг проходил мирно, но в последние минуты часть митингующих вновь стала использовать петарды против полиции, поэтому вблизи здания парламента появился спецназ.

    Ранее на акциях были задержаны восемь граждан России и по одному - Великобритании и Белоруссии.

    Коментарии (8)
    5 декабря 2024, 14:42 • Новости дня
    Грузия объяснила украинские санкции «тяжелым положением» Зеленского
    Грузия объяснила украинские санкции «тяжелым положением» Зеленского
    @ IMAGO/Lorenz Huter/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил «тяжелым положением» команды Владимира Зеленского санкции Киева против него и еще 18 лиц грузинского руководства, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, сначала от Грузии требовали ввести санкции против России, затем открыть «второй фронт» и официально отправить на Украину добровольцев.

    Также, напомнил глава правительства, Украина обвиняла Грузию в «истязаниях» ее гражданина, экс-президента Михаила Саакашвили.

    «Нынешнее решение властей Украины (введение санкций) является отзывом их еще более тяжелого положения», – сказал Ираклий Кобахидзе на брифинге, пообещав остаться с Киевом «в режиме односторонней дружбы».

    Он также увязал санкции с тем, что «кто-то старается оставить новой администрации США максимально тяжелое положение в нашем регионе».

    «Искусственное ухудшение отношений Грузии и Украины является частью этого сценария», – считает премьер-министр Грузии, отметивший, что Киев не принимает в данном случае «независимого решения».

    Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении Украиной санкций против 19 представителей властей Грузии.

    Коментарии (0)
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    Биткоин и другие цифровые валюты никто не сможет запретить, они будут продолжать развиваться вне зависимости от состояния доллара, заявил президент Владимир Путин. Для России валюта, которую нельзя запретить, особенно интересна. У нас нет другого выбора, как идти за новыми финансовыми технологиями. Что уже внедряется в России? Подробности

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    Джо Байден вернулся к традиционным ценностям

    То, что уходящий президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по всем предъявленным обвинениям, вызвало в Америке шок и моральную панику. Многие делают вид, будто удивлены поступком главы государства, но Байден вряд ли мог поступить иначе. Он для такого недостаточно сошел с ума. Подробности

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    «Не расплакаться и не подвести». Как матери павших бойцов учатся жить дальше

    Месяц назад Мария Костюк вернулась из Москвы на родину, в Еврейскую автономную область – в качестве и. о. губернатора. На этом посту мать Героя России Андрея Ковтуна продолжает «жить за двоих» – в точности по именному шеврону. В этом спецкор газеты ВЗГЛЯД убедился, побывав на встрече мам погибших героев – закрытой от телекамер и потому до крайности откровенной. Подробности

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    Что будет с Арменией без ОДКБ

    «В отношениях Армении и ОДКБ пройдена точка необратимости», заявляет армянский премьер Никол Пашинян – но в то же время не начинает процедуру официального выхода из организации. Двусмысленность ситуации – и формальное членство, и неформальный отказ от членства в ОДКБ – оставляет Еревану окно возможностей. Без которого, скорее всего, Армению ожидала бы цивилизационная катастрофа. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

      Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

    • Что случилось в Южной Корее

      Южная Корея удивила весь мир, попытавшись вернуться на 30 лет назад, когда в стране правили, сменяя одна другую, военные диктатуры. Новая, однако, продержалась всего шесть часов. Кому это было нужно? И причем здесь Ким Чен Ын?

    • Шольц привез в Киев чемодан разочарований

      Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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