Попавший под украинские санкции мэр Тбилиси рассказал о катастрофическом положении Зеленского

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Вхожу в его положение, имею в виду Зеленского, – врагу такого не пожелаешь», – заявил Каладзе.

По его словам, «Владимир Зеленский не принадлежит ни себе, ни своей семье, и, самое тяжелое, не принадлежит Украине и народу Украины».

«Он служит интересам другой страны. Уверен, что очень скоро народ Украины поймет, с чьей помощью случилась эта беда в их стране. Мы же продолжим помогать множеству украинцев, которые сбежали от войны. Вот таким будет наш ответ», – отметил Каха Каладзе.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил «тяжелым положением» команды Владимира Зеленского санкции Киева против него и еще 18 лиц грузинского руководства.

Вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани назвала Зеленского «клоуном» за санкции против грузинского руководства.

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ о введении Украиной санкций против 19 представителей властей Грузии, включая политиков и чиновников.