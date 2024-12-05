Грузия объяснила украинские санкции «тяжелым положением» Зеленского

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

По его словам, сначала от Грузии требовали ввести санкции против России, затем открыть «второй фронт» и официально отправить на Украину добровольцев.

Также, напомнил глава правительства, Украина обвиняла Грузию в «истязаниях» ее гражданина, экс-президента Михаила Саакашвили.

«Нынешнее решение властей Украины (введение санкций) является отзывом их еще более тяжелого положения», – сказал Ираклий Кобахидзе на брифинге, пообещав остаться с Киевом «в режиме односторонней дружбы».

Он также увязал санкции с тем, что «кто-то старается оставить новой администрации США максимально тяжелое положение в нашем регионе».

«Искусственное ухудшение отношений Грузии и Украины является частью этого сценария», – считает премьер-министр Грузии, отметивший, что Киев не принимает в данном случае «независимого решения».

Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении Украиной санкций против 19 представителей властей Грузии.