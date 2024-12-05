В Тбилиси назвали Зеленского «клоуном» за санкции против грузинского руководства

В Тбилиси назвали Владимира Зеленского «клоуном» за санкции против грузинского руководства

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Это абсурдный список санкционированных от Зеленского. Речь о его личных политических интересах и удовлетворении амбиций», – сказала она.

По ее словам, «Зеленский просто сделал маленький подарок участникам акций протеста в Грузии». «Никакого наполнения в этих санкциях нет», – отметила Цилосани.

Экс-глава грузинского Генштаба Леван Николеишвили назвал Зеленского «клоуном». «На голову этому клоуну рушится собственная страна, а он успевает думать о санкциях против Грузии», – сказал он.

По его словам, «Зеленский должен быть осторожен, так как собственный народ может отомстить ему за разрушение Украины».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил «тяжелым положением» команды Владимира Зеленского санкции против него и еще 18 лиц грузинского руководства. По его словам, сначала от Грузии требовали ввести санкции против России, затем открыть «второй фронт» и официально отправить на Украину добровольцев. Также, напомнил глава правительства, Украина обвиняла Грузию в «истязаниях» ее гражданина, экс-президента Михаила Саакашвили. «Нынешнее решение властей Украины (введение санкций) является отзывом их еще более тяжелого положения», – сказал Ираклий Кобахидзе на брифинге, пообещав остаться с Киевом «в режиме односторонней дружбы».

Он также увязал санкции с тем, что «кто-то старается оставить новой администрации США максимально тяжелое положение в нашем регионе». «Искусственное ухудшение отношений Грузии и Украины является частью этого сценария», – считает премьер-министр Грузии, отметивший, что Киев не принимает в данном случае «независимых решений».