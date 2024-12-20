Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.2 комментария
Медведев: Путин продемонстрировал уверенность и спокойствие в ходе прямой линии
Президент Владимир Путин во время прямой линии показал уверенность и спокойствие, демонстрируя предельную вежливость и корректность в общении с гражданами, отметил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале он указал, что президент России отвечал на вопросы с характерной для него выдержкой и спокойствием, что было высоко оценено многими зрителями и экспертами.
Медведев отметил, что риторика некоторых зарубежных политиков привлекла внимание из-за своей агрессивности. Так, один из них направил оскорбления в адрес избранного президента США Дональда Трампа, подчеркнув свою позицию против переговоров с Россией. Этот жест был воспринят как демонстрация недовольства и желания продолжать конфронтацию.
Путин в свою очередь отметил, что переговоры будут возможны только с легитимным главой соседнего государства.
Накануне президент в прямом эфире подвел итоги года, ответив на вопросы жителей страны, а также журналистов – в том числе из недружественных стран.
«Итоги года» продлились более четырех часов, а большая часть вопросов касалась спецоперации и поддержки ее участников. Как отмечают эксперты, президент был готов к самым непростым вопросам, но главным его посылом стали слова, что он воспринимает Россию как одну большую семью.