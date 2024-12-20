Медведев: Путин продемонстрировал уверенность и спокойствие в ходе прямой линии

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что президент России отвечал на вопросы с характерной для него выдержкой и спокойствием, что было высоко оценено многими зрителями и экспертами.

Медведев отметил, что риторика некоторых зарубежных политиков привлекла внимание из-за своей агрессивности. Так, один из них направил оскорбления в адрес избранного президента США Дональда Трампа, подчеркнув свою позицию против переговоров с Россией. Этот жест был воспринят как демонстрация недовольства и желания продолжать конфронтацию.

Путин в свою очередь отметил, что переговоры будут возможны только с легитимным главой соседнего государства.

Накануне президент в прямом эфире подвел итоги года, ответив на вопросы жителей страны, а также журналистов – в том числе из недружественных стран.

«Итоги года» продлились более четырех часов, а большая часть вопросов касалась спецоперации и поддержки ее участников. Как отмечают эксперты, президент был готов к самым непростым вопросам, но главным его посылом стали слова, что он воспринимает Россию как одну большую семью.