Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.0 комментариев
Путин поручил устранить ограничения пенсионных прав многодетных родителей
Президент России Владимир Путин призвал правительство РФ обеспечить начисление пенсионных коэффициентов многодетным родителям за периоды ухода за каждым ребенком до полутора лет.
«Одна из них (проблем многодетных родителей – прим. ВЗГЛЯД) касается пенсионного обеспечения. Уход за детьми засчитывается в трудовой стаж, но по совокупности он не может превышать шести лет. Кроме того, с пятого ребенка не начисляются и пенсионные коэффициенты. Такие ограничения пенсионных прав родителей пяти и более детей безусловно нужно устранить и учитывать в размере пенсии периоды ухода за каждым ребенком до достижения им полутора лет. Прошу правительство как можно быстрее принять это решение», – сказал российский лидер на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции назвал вопрос демографии одним из ключевых для России.