Tекст: Ольга Иванова

По информации, передает ТАСС, итальянский журналист Андреа Лучиди обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство. Он заявил, что желание получить гражданство связано с преследованиями в Италии, где его обвиняют в связях с Кремлем.

Лучиди, работающий с International Reporters, подчеркнул, что освещает события специальной военной операции на Украине более двух лет. Он выразил желание жить в России, называя ее своим вторым домом и утверждая, что его вклад в борьбу с фашизмом крайне важен.

Журналист подчеркнул, что опасается возвращаться в Италию, так как местная полиция может лишить его паспорта. Он также отметил, что обвинения в том, что он является «агентом Кремля» и получает деньги в криптовалюте, не соответствуют действительности.

Лучиди уточнил, что его обращение к Путину связано и с намерением ускорить процесс получения гражданства, поскольку вмешательство главы государства может помочь обойти бюрократические сложности.

Ранее Лучиди, проживающий на территории Луганской народной республики, заявил о своем намерении получить российское гражданство из-за угрозы санкций Евросоюза. Лучиди пояснил, что опасения по поводу санкций связаны с возможными ограничениями на путешествия с итальянским паспортом и блокировкой его профессиональной деятельности.