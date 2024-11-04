Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.4 комментария
Журналист из Италии решил получить российское гражданство
Журналист Андреа Лучиди решмл попросить гражданство России из-за санкций Евросоюза
Итальянский журналист Андреа Лучиди, живущий в ЛНР, сообщил о намерении получить российское гражданство из-за угрозы санкций ЕС.
Журналист и военный корреспондент Андреа Лучиди, сотрудничающий с International Reporters, сообщил, что собирается получить российское гражданство, передает ТАСС. Лучиди, который проживает в Луганской Народной Республике с 2022 года, объяснил свое решение угрозами санкций со стороны Евросоюза. Он заявил, что такие санкции могут запретить ему путешествия с итальянским паспортом и заблокировать его профессиональную деятельность.
Лучиди подчеркнул, что ему стало известно из итальянских СМИ о намерениях Киева ввести против него санкции. По его словам, этот процесс уже запущен, что подталкивает его к подаче заявления на российское гражданство. Журналист выразил опасение, что без возможности свободного передвижения его работа как военного корреспондента станет невозможной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Джону Роблесу, которого называют первым политическим беженцем из США. Руководитель антифашистского комитета Финляндии Эркки Йохан Бекман принят в российское гражданство, следует из указа президента России Владимира Путина.