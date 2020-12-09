Захарова сравнила арест россиянина в Дании с «охотой на ведьм»

Обвинения в адрес арестованного россиянина в Дании ставят под удар работу российских специалистов в этой стране, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Рассматриваем арест и начавшееся судебное разбирательство как очередной этап антироссийской истерии со стороны Копенгагена. Подобные бездоказательные обвинения напоминают охоту на ведьм, ставя тем самым под удар деятельность российских специалистов на территории Дании», – цитирует Захарову ТАСС.

Напомним, прокуратура Дании предъявила проживающему в стране гражданину России обвинения в шпионаже. Он подозревается в якобы передаче российским спецслужбам информации об энергетических технологиях Дании. Россиянин находится под стражей с июля. Российское посольство в Дании назвало арест россиянина и предъявленные ему обвинения в шпионаже ошибкой.