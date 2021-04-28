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Байден объявил об «ошеломительном успехе» в борьбе с COVID-19
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США в борьбе с коронавирусом добились «ошеломительного успеха», число заражений существенно снизилось, заявил глава американского государства Джо Байден.
Байден сказал, что «количество случаев заражения и летальных исходов существенно снизилось по сравнению с 20 января», после его «вступления в должность президента». По его словам, тогда в США умирали «десятки тысяч пожилых граждан в неделю» и «менее 1% пожилых были полностью вакцинированы», но сейчас уже «67% среди данной категории получили прививки». «На прошлой неделе я объявил, что мы перешли рубеж в 200 млн полученных гражданами доз прививок. Теперь число составляет 215 млн», – сказал он.
Байден полагает, что США «будут в состоянии поделиться вакцинами, а также ноу-хау с другими странами, у которых есть подлинная нужда». По его словам, в этом «заключаются надежда и ожидание», передает ТАСС.
По данным университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших COVID-19 в США превысило 32 млн человек, 572 тыс. из них скончались, передает РИА «Новости».
19 января университет Джонса Хопкинса сообщал, что число умерших после заражения коронавирусом нового типа в Соединенных Штатах превысило 400 тыс. человек.
Разработчики «Спутника V» объяснили отказ Бразилии от импорта вакцины
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Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса.
«Затягивание Национальным агентством по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) принятия разрешения на импорт и использование в стране вакцины «Спутник V», к сожалению, носит политический характер и не имеет ничего общего с доступом к информации о вакцине или наукой», – говорится в официальном Twitter разработчиков вакцины.
Они также напомнили, что в 2020 году США на протяжении нескольких месяцев пытались убедить Бразилию отказаться от российской вакцины.
Ранее во вторник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Заседание регулятора продолжалось более четырех часов, на нем были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российской вакцины.
При этом ранее глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.
31 марта в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины. Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины.
Онищенко оценил отказ Бразилии от «Спутника V»
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«Для меня аргументы бразильских специалистов понятны. Я не вижу здесь политической подоплеки», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя запрет со стороны бразильского регулятора на импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
«Бразильские специалисты обратили внимание на присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса. Это для меня аргумент. Мне, как профессионалу, это понятно. Я не вижу тут политической подоплеки», – отметил бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
«Для нашей национальной системы в этом опасности нет, – подчеркнул собеседник. – Мы, и не только мы, используем эту вакцину. Большое количество людей ее получили без последствий. Раз в национальной системе Бразилии это не допускается – это их право. Тут возможен большой диапазон: от придирок до существенных взглядов, которые могут быть нам неизвестны. Пусть стороны продолжат переговоры по этому вопросу».
«Также нужно, чтобы наши соответствующие органы дали пояснения, – считает депутат. – Представителям Российского фонда прямых инвестиций следует провести консультации с нашими специалистами и дать при необходимости нужные пояснения бразильским коллегам. Но если и после этого не будет никаких подвижек – тогда позицию бразильцев можно расценить как придирку».
Во вторник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Заседание регулятора продолжалось более четырех часов, на нем были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российской вакцины.
«Один из критических моментов, на который мы обратили внимание, – присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса. То есть вирус, который должен использоваться исключительно в качестве инструмента доставки генетического материала к человеческим клеткам, формируя иммунный ответ, сам размножается», – заявил начальник управления медикаментов и биологической продукции Anvisa Густаву Мендес Лима Сантус, поясняя свою рекомендацию о запрете на импорт препарата.
При этом ранее глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.
Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса. Они также напомнили, что в 2020 году США на протяжении нескольких месяцев пытались убедить Бразилию отказаться от российской вакцины.
Напомним, 31 марта в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины. Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины.
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Бразилия не одобрила «Спутник V»
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Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не разрешило импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Соответствующее решение одобрили все члены правления регулятора.
«Хочу подчеркнуть, что это решение отражает текущее состояние дел и было принято на основании того, что нам удалось проанализировать на сегодняшний день», – передает ТАСС слова главы агентства Антониу Барра Торреса.
Совещание продолжалось более четырех часов, на нем были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российского препарата. «Один из критических моментов, на который мы обратили внимание, – присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса. То есть вирус, который должен использоваться исключительно в качестве инструмента доставки генетического материала к человеческим клеткам, формируя иммунный ответ, сам размножается», – заявил начальник управления медикаментов и биологической продукции Anvisa Густаву Мендес Лима Сантус, поясняя свою рекомендацию о запрете на импорт препарата.
По утверждению одного из руководителей агентства Алекса Машаду Кампуса, выступавшего основным докладчиком по данному вопросу, большинство стран, зарегистрировавших российскую вакцину, не обладает достаточным авторитетом в мире. При этом чиновник напомнил, что «Спутник V» не одобрен европейским и американским регуляторами. Отдельно указывалось на членство Anvisa в Международном совете по гармонизации технических требований к лекарственным средствам для человека, а также на участие с 1 января 2021 года в работе межправительственной организации PIC/S («Схема сотрудничества фармацевтических инспекций»), что свидетельствует об авторитете, которым пользуется агентство среди 53 других участников инициативы. «Мы не откажемся от своей миссии», – резюмировал Барра Торрес.
31 марта в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины. Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины.
Отметим, что агентство все еще не одобрило применение «Спутника V», ссылаясь на отсутствие полного комплекта документов. Бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica, представляющая Российский фонд прямых инвестиций, заявила, что агентство действует в интересах производителей других вакцин.
Напомним, ранее во вторник глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.
ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител
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Мутации нового штамма коронавируса B.1.617, обнаруженного в Индии, имеют высокую устойчивость к антителам у переболевших COVID-19 и привитых людей, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
Новый штамм имеет несколько мутаций: одна из них – L452R – способна снизить эффективность некоторых видов лечения моноклональными антителами, вторая – E484Q может нейтрализовать антитела. Тем самым высока вероятность, что антитела переболевшего коронавирусом будут бесполезны в борьбе с «индийским» штаммом, передает РИА «Новости».
Специалисты ВОЗ подчеркивают, что B.1.617 обладает высокой способностью вызывать заболевание или гибель организма – так же, как и штаммы, выявленные в Великобритании, Южной Африке и Бразилии. В организации пока не выяснили причины мутаций коронавируса в Индии, эксперты предполагают, что на это повлияли массовые мероприятия и смягчение COVID-ограничений, ускорившие распространение вируса.
В прошлую среду индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм коронавируса является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. Новый штамм B.1.618 является второй линией коронавируса, которая была выявлена в Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.
В воскресенье премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В минувшую пятницу Россия предложила Индии начать поставки противовирусного препарата ремдесивир. Кроме того, 12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
В России «индийского» штамма коронавируса не выявили.
Лавров назвал «эксцессом» скандальные слова Байдена о Путине
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слова президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине «эксцессом», но несмотря на это идея о проведении саммита воспринимается Москвой положительно.
«Вы знаете, как мы отреагировали на эксцессы, которые прозвучали в известном интервью Джо Байдена телеканалу ABC. Вы знаете, как президент Путин отреагировал на предложение президента США провести встречу: мы восприняли позитивно. Мы хотим понять все аспекты этой инициативы, изучением которой мы сейчас и занимаемся», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
13 апреля президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Также Байден предложил Путину провести встречу.
При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. Позднее Байден выступил с речью об отношениях с Москвой, заявив, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности, однако готовы к введению новых санкций. Он также указал, что на России и США – как на двух великих державах – лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.
Напомним, интервью ABC Байден позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
В Омской области половина привившихся от COVID игнорирует второй компонент вакцины
Жители Омска стали массово пропускать вторую прививку от коронавируса или приходить на повторную вакцинацию позже назначенной даты, рассказал врач-эпидемиолог Омска, заведующий эпидемиологическим отделом ГКБ №1 им. А. Н. Кабанова Иван Мельников.
«Да, такие факты есть, и происходят они по неграмотности. Как правило, люди думают, что, несмотря на то что их предупреждают о явке через три недели и записывают на определенное число, второй компонент можно ввести позже – через 4-5-6 недель после первого, где-то прочитали или услышали об этом. Потом они все равно приходят на вторую прививку. Хотелось бы напомнить, что есть четкий алгоритм вакцинации и для «Спутник V», и для «ЭпиВакКороны» – два компонента вакцины ставятся через 21 день. Те, кто растягивают вакцинацию на более длительные сроки, делают ее бесполезной, так как устойчивый иммунитет формируется именно после введения второго компонента вакцины. Если человек вовсе пропустит вторую прививку, иммунитет не сможет защитить его от коронавируса», – цитирует его слова РИА «Омск-информ».
По информации агентства речь может идти о тысячах «отказников». Всего в Омской области прививки поставили 151070 человек, из них только 80251 прошли вакцинацию полностью.
Уточняется, что человек может пропустить вторую вакцинацию из-за болезни. В таком случае ему необходимо обратиться к врачу, если это коронавирус, вакцинацию не продолжают. Для того, чтобы омичи не пропускали вакцинацию вторым компонентом, прививочные пункты работают даже в выходные дни – с 8.00 до 14.00.
Напомним, приблизительная дата достижения коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России – сентябрь 2021 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.
Ранее президент России Владимир Путин призвал граждан сделать прививку от коронавируса, чтобы уже осенью в стране был сформирован коллективный иммунитет.
Политолог объяснил подоплеку отказа Бразилии от «Спутника V»
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«Это чисто политическое решение, связанное с борьбой Бразилии за лидерство в регионе и с отсутствием полноценных отношений с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя запрет со стороны бразильского регулятора на импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
«Аргументы, которые привели бразильские чиновники – глупые. Это чисто политическое решение. Оно связано с особенностями позиционирования Бразилии в Латинской Америке», – считает глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политолог Глеб Кузнецов.
«Если говорить о цифрах применения вакцины «Спутник V» на душу населения, то лучше, чем в России, она используется в Аргентине, – поясняет политолог. – Хоть времена войн между Аргентиной и Бразилией остались в XIX столетии, вечный спор за лидерство в регионе остается по сей день. Ментально отношения между этими странами сейчас напоминают отношения России и Украины. Если что-то активно делают в Аргентине, то бразильцы, скорее всего, будут делать наоборот».
Также эксперт обратил внимание на «особенности российско-бразильских отношений, которых по факту нет». «Президент Жаир Болсонару политически является партнером США и Китая. Торговых связей между Бразилией и Россией мало, а симпатий на государственном уровне вовсе нет. Все это в сумме рождает нынешнюю ситуацию», – заключил Кузнецов.
Ранее во вторник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Заседание регулятора продолжалось более четырех часов, на нем были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российской вакцины.
«Один из критических моментов, на который мы обратили внимание, – присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса. То есть вирус, который должен использоваться исключительно в качестве инструмента доставки генетического материала к человеческим клеткам, формируя иммунный ответ, сам размножается», – заявил начальник управления медикаментов и биологической продукции Anvisa Густаву Мендес Лима Сантус, поясняя свою рекомендацию о запрете на импорт препарата.
При этом ранее глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.
Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса. Они также напомнили, что в 2020 году США на протяжении нескольких месяцев пытались убедить Бразилию отказаться от российской вакцины.
Напомним, 31 марта в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины. Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины.
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Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против «индийского» штамма COVID
Препарат «Спутник V» будет эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов, заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Эффективность вакцины против индийской мутации он объяснил тем, что двукратная вакцинация «Спутником V» дает высокий титр протективных иммуноглобулинов, даже если антиген изменен, передает РИА «Новости».
Ранее ВОЗ сообщила, что мутации нового штамма коронавируса B.1.617, обнаруженного в Индии, имеют высокую устойчивость к антителам у переболевших COVID-19 и привитых людей.
Между тем руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что случаев заболевания новым штаммом коронавируса B.1.618., впервые обнаруженного в Индии, в России пока не выявлено.
Напомним, 21 апреля индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новая мутация является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться.
Накануне премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В минувшую пятницу Россия предложила Индии начать поставки противовирусного препарата ремдесивир. Кроме того, 12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
Определены самые безопасные во время пандемии страны
Самыми безопасными странами во время пандемии по состоянию на апрель 2021 года являются Сингапур, Новая Зеландия и Австралия: в них самые высокие темпы вакцинации населения, сообщают СМИ.
Сингапур обогнал Новую Зеландию и теперь занимает первое место в рейтинге из-за высокой скорости, с которой он внедрил вакцину против коронавируса. В результате темпы передачи вируса внутри страны замедлились, сообщает канал «360» со ссылкой на The New Zealand Herald.
До сих пор Новая Зеландия занимала первое место в рейтинге стран, устойчивым к COVID-19. Рейтинг был запущен Bloomberg в ноябре 2020 года.
Из-за того, что почти пятая часть всего населения Сингапура уже вакцинирована, государство значительно опережает другие страны, такие как Новая Зеландия, Австралия и Тайвань.
В Новой Зеландии вакцинировано всего 1,9% населения, в Австралии – 3,7%.
Ключевыми показателями для расчета положения страны в рейтинге стали данные об общем числе заболевших, показателях смертности, количестве протестированных людей и информация о темпах вакцинации.
Россия разместилась на 22-й строчке рейтинга из 53, опередив Португалию, Испанию, Ирландию, Германию и Австрию. На последних строчках – Аргентина, Польша и Бразилия.
Ранее в Кремле связали темпы вакцинации от COVID в России с национальной особенностью.
ВОЗ заявила о достижении «мягкого плато» по COVID-19 в России
Распространение новой коронавирусной инфекции в России достигло «мягкого плато», однако опасность сохраняется, заявила региональный представитель ВОЗ Мелита Вуйнович в эфире канала «Россия 24».
«Даже в России мы находимся на плато или мягком снижении, но не везде... Более 8 тыс. каждый день (заболевших COVID-19)», – передает слова Вуйнович РИА «Новости».
Как подчеркнула представитель ВОЗ, организация согласна с рекомендациями Роспотребнадзора по предотвращению распространения коронавируса. Она отметила, что маски должны носить даже вакцинированные граждане, поскольку они могут быть переносчиками COVID-19. «Вакцина защищает в первую очередь человека, который вакцинирован. Это не значит, что вирус не попадает на его руки, рот, нос и что он не будет переносчиком вируса... Да, вирус не будет размножаться в его клетках, он не заболеет. Но он остается переносчиком, если не будет соблюдать гигиенические правила», – объяснила Вуйнович.
В России за последние сутки выявлено наименьшее с 27 сентября число новых случаев заболевания коронавирусом – 8 053, общее число инфицированных достигло 4 779 425.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова обозначила сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в России.
В центре Гамалеи ответили на заявления регулятора Бразилии о «Спутнике V»
Заявление национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) вакцине «Спутник V» не имеет ничего общего с действительностью, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
По его словам, в России осуществляется посерийный контроль за тем, что выпускает центр Гамалеи и другие площадки. Данных о том, что в препарате содержится реплекативно компетентный аденовирус, нет ни в одном отчете, однако бразильский регулятор не запрашивал сводных протоколов контроля качества, передает РИА «Новости»
«То есть, речь о конкретном препарате, о конкретном содержании реплекативно компетентных частиц в препарате не шла совсем. На этом очень важно заострить внимание и сказать, что заявление, которое я, по крайней мере, видел в прессе, конечно, не имеет ничего общего с действительностью», – сказал Логунов.
Напомним, во вторник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Заседание регулятора продолжалось более четырех часов, на нем были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российской вакцины.
При этом ранее глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.
Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова предоставить Бразилии необходимую информацию для разрешения поставок и использования в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что комментарии бразильского регулятора не соответствуют действительности.
Академик РАН прокомментировал претензии Бразилии к «Спутнику V»
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То, что бразильские эксперты заявили об обнаружении в российской вакцине аденовируса, который способен размножаться, может быть политическим ходом, поскольку в мире сейчас идет борьба за рынок вакцин, рассказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.
Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не одобрило импорт и использование российской вакцины «Спутник V». Такое решение было принято в связи с тем, что эксперты усомнились в безопасности и эффективности препарата. Одним из критических моментов назвали присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса.
«Я бы не воспринимал слова бразильцев всерьез. Думаю, нужно подождать какое-то время. Сейчас, естественно, все будут проверять и делать свои выводы. Здесь очень много политических моментов. Мы всегда для всего мира были раздражителями, может на Бразилию надавили США. Это же огромные деньги для того, кто в многомиллионную страну будет поставлять вакцину. Поэтому идет борьба за рынок, это политика и бизнес», – считает Зверев.
Академик подчеркивает, что не является автором данной вакцины, поэтому не может ни подтвердить слова бразильских экспертов, ни опровергнуть. Тем не менее он предупреждает, что из-за борьбы за место поставщика вакцины в мире разные люди будут абсолютно по-разному говорить про российский продукт, и это мнение не всегда будет отражать правду, к сожалению.
«По-видимому, в вакцине действительно живой аденовирус. Но способен ли он размножаться, я не знаю. Лично я не пробовал этого делать. Нужно подождать, посмотреть, что скажут другие специалисты, потому что до этого подобных претензий не было, хотя вакцина уже восемь месяцев применяется. Может быть это связано с определенной серией производства, потому что когда это вышло на массовое производство, то не исключено, что могло что-то произойти», – говорит собеседник.
Академик объясняет, что аденовирусы – это очень неприятные вирусы, которые вызывают тяжелое респираторное заболевание. В данном случае должен был использоваться векторный вирус (лишенный способности размножаться).
«Аденовирус вызывает очень тяжелое заболевание респираторного тракта, похожее на грипп. И иногда даже более продолжительное. И вообще, аденовирусов человека очень много, и лекарств никаких нет, и особо вакцин нет. Но в данном случае, насколько я знаю, брался лабораторный штамм, который использовали в качестве вектора. Другое дело, что мы такие вакцины никогда особо не испытывали и широко не применяли, поэтому до конца не знаем, что там может быть», – заключил Зверев.
Разработчики «Спутника V» уверены, что Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии приняло данное решение по политическим причинам.
Россия решила помочь Индии «Спутником V», а Соединенные Штаты – AstraZeneсa
Российский фонд прямых инвестиций и администрация США рассказали, какую помощь окажут Индии, где ухудшилась ситуация с коронавирусом.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, отвечая на вопрос, поставит ли фонд вакцину «Спутник V» на фоне тяжелой ситуации в Индии, заявил: «Определенно, и первые дозы будут доставлены 1 мая». При этом он подчеркнул, что Индия будет одним из ключевых производителей российской вакцины. Она является государством с самым большим количеством населения среди 60 стран, в которых зарегистрирован «Спутник V», передает РИА «Новости».
Белый дом сообщил, что США в ближайшее время начнут поставки медицинского кислорода, медикаментов и средств индивидуальной защиты в Индию. Кроме того, идет обсуждение возможностей поставок оборудования для производства кислорода, вентиляторов и тестов на COVID-19. Также США готовятся к поставкам в Индию материалов для производства вакцины AstraZeneсa и передачи Индии размещенного ранее заказа на вакцину этого производителя, передает ТАСС.
Тем временем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США рассматривают возможность предоставления другим государствам всех своих запасов вакцины AstraZeneca. Отмечается, что препарат AstraZeneca «не одобрен к применению в США». Специалисты правительства США изучат вопрос о том, безопасна ли эта вакцина. Перед отправкой американские власти «подтвердят, что такие дозы отвечают ожиданиям, которые связаны с качеством продукции».
Сейчас у США нет ни одной готовой дозы препарата от AstraZeneca. Как пояснила Псаки, США рассчитывают, что по завершении процесса изучения вакцины будет доступно «примерно 10 млн доз». Это может произойти «в предстоящие недели». А в мае – июне в США, по словам Псаки, будет выпущено еще приблизительно 50 млн доз.
Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В стране в последние дни регистрируется более 350 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.
Жителям Западной Вирджинии до 35 лет пообещали по 100 долларов за вакцинацию
Власти штата Западная Вирджиния пообещали предоставить сберегательные облигации на 100 долларов гражданам в возрасте от 16 до 35 лет за вакцинацию от коронавируса.
В названной властями возрастной группе насчитывается около 380 тыс. жителей Западной Вирджинии, многие из которых уже сделали первую инъекцию вакциной. Власти надеются, что деньги подтолкнут остальных также сделать прививку. В настоящее время, по словам руководства штата, скорость вакцинации слишком медленная, пишет New York Times.
Те жители штата от 16 до 35 лет, которые уже вакцинировались, также получат облигации, уточнили власти.
Западная Вирджиния занимает 16-е место по количеству новых случаев коронавируса на человека среди штатов США и 12-е место по количеству госпитализаций.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители Москвы старше 60 лет, сделавшие первую прививку от COVID-19, с 27 апреля смогут получить подарочные карты номиналом 1000 баллов (рублей) или промокоды на такую же сумму.
В Кремле прокомментировали отказ Бразилии от ввоза «Спутника V»
Москва готова предоставить Бразилии необходимую информацию для разрешения поставок и использования в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Контакты будут продолжаться, если не хватает каких-то данных, они будут предоставлены, здесь сомнений быть не должно», – сказал представитель Кремля, комментируя решение бразильского регулятора, передает ТАСС.
Ранее во вторник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Заседание регулятора продолжалось более четырех часов, на нем были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российской вакцины.
При этом ранее глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.
Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса.