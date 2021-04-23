Страны Прибалтики объявили о высылке российских дипломатов

Слуцкий посоветовал Чехии требовать компенсации у Вашингтона

России не за что извиняться перед Чехией, а Праге лучше попросить компенсации у Вашингтона, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление чешского МИДа об извинениях.

«Чехии стоит требовать компенсации у Вашингтона, что он втравил Прагу в мощнейшую провокацию для прикрытия собственных преступлений, неудавшейся попытки госпереворота в Белоруссии с физическим устранением президента [Александра] Лукашенко», – передает его слова РИА «Новости».

Слуцкий подчеркнул, что на месте Праги «стоит действительно подсчитать ущерб от дипломатического скандала, а также свертывания переговоров по поставкам российских вакцин против коронавируса». «Цена здесь даже не рубли и евро, а жизни простого населения Чешской Республики», – сказал глава комитета.

«Извиняться России не за что… Извиниться стоит Чехии за очередной спектакль в стиле highly likely с заокеанской режиссурой, а не усугублять дальше непростую ситуацию в российско-чешских отношениях», – заявил Слуцкий.

Он также призвал Прагу прекратить раскручивать спираль дипломатического противостояния с Россией. «В противном случае это может нанести непоправимый вред взаимодействию, и так заведенному в тупик по вине чешской стороны», – пояснил Слуцкий, отметив, что Чехия продолжает движение по пути деградации отношений с Россией.

«Последние решения относительно российского диппредставительства как раз являются ярким тому подтверждением», – сказал депутат.

«Не Москва начала ничем не обоснованные высылки дипломатов. Изначально именно Прага по абсолютно надуманным, если не сказать бредовым причинам, следуя вассальной логике, подвергла высылке 18 сотрудников посольства России», – заключил Слуцкий.

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В среду новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.

Кроме того, Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

Напомним, Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.

Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон. Между тем в НАТО поддержали Чехию, обвинив Россию в «дестабилизирующем поведении».