Украинские силовики обстреляли из миномета окраины Горловки

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20 апреля, вторник | Последнее обновление — 21:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно о планах новой высылки российских дипломатов из Чехии
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Манипуляторы, которые говорят: лезьте на баррикады, и будет вам свобода, лгут. В лучшем случае – искренне заблуждаются. Свобода – не манна небесная, на всех не падает. Почему-то еще ни одна революция не превратила рабов в свободных людей – скорее наоборот.
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Чехия сама по себе представляет определенную угрозу для России, и данную угрозу необходимо брать в расчет. В то же время надо помнить, что в чешской политической элите есть противники разрыва с Россией, а кроме русофобской, в стране есть и русофильская традиция.
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Вместе с Раулем, которому скоро 90 лет, уходит эпоха Кастро – удивительное время Кубинской революции, которая разом вывела эту небольшую страну в топы глобальной большой политики.
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Украинские силовики обстреляли из миномета окраины Горловки
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Военнослужащие украинской армии обстреляли во вторник из минометов окраины Горловки, подконтрольной Донецкой народной республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении поелка шахты имени Гагарина: выпущено 16 мин калибром 120 миллиметров. Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма», – говорится на сайте представительства ДНР.
В понедельник в ДНР заявили об обстреле минами Донецка украинскими силовиками. Также сообщалось, что власти ДНР зафиксировали обстрелы Горловки и Донецка со стороны украинских силовиков. 14 апреля украинские военные обстреляли окраины Донецка из миномета. Также применялось стрелковое оружие.
Киев обвинил Москву в превращении Украины в «аграрную провинцию»
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Украина рискует лишиться транзита газа из-за того, что Россия строит газопроводы в обход страны, заявил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины (ТППУ) Михаил Непран. По его словам, если это произойдет, страна перестанет быть интересной Европе и превратится в «аграрную провинцию».
«Фактически русские создают все условия для того, чтобы быстро превратить Украину из важного посредника между РФ и ЕС в аграрную провинцию. Нас методично, быстро и эффективно выводят из списка ключевых участников большой геополитической игры», – заявил Непран в своем блоге на портале «Обозреватель».
По его словам, проблема кроется не только в потере средств, которые приносила в бюджет газотранспортная система. Он отметил, что большую беду представляет то, что потеряв газотранспортную систему (ГТС), Украина перестанет быть интересной Европе, и западные партнеры перестанут заниматься ее судьбой.
Непран подчеркнул, что ситуация становится не просто сложной, а угрожающей. По мнению вице-президента ТППУ, сейчас Киеву следует предложить ЕС любые удобные условия, чтобы не потерять ГТС как последний рычаг влияния на мировую политику.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал противодействие строительству газопровода «Северный поток – 2» вопросом войны, а не бизнеса. Политика Москвы в отношении Киева является энергетической войной, а потому в ней «кто-то точно проиграет», заявил украинский лидер.
Украинский вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что начало эксплуатации газопровода «Северный поток – 2» приведет к «непоправимому ослаблению» Украины. Тем временем украинский экономист Олег Пендзин заявил, что после запуска газопровода «Северный поток – 2» прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины станет убыточной.
Дипслужба ЕС изменила слова Борреля о численности войск России близ Украины
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Внешнеполитическая служба Евросоюза скорректировала заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который утверждал о развертывании у границ с Украиной 150 тыс. российских военных.
Теперь в стенограмме его пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, опубликованной на сайте дипслужбы ЕС, это число изменено на 100 тысяч, передает ТАСС.
Никаких пояснений служба Борреля не привела. В сноске к тексту лишь указано, что «число исправлено со 150 тысяч». Отныне данный фрагмент речи Борреля звучит так: «Наращивание военных сил на границе с Украиной вызывает большую озабоченность. Более 100 тысяч российских войск сконцентрированы на границе и в Крыму».
Боррелю на пресс-конференции в понедельник был задан вопрос, откуда у ЕС данные о 150 тыс. российских военных. В стенограмме в этом вопросе число также изменено на 100 тысяч, а ответ остался без изменений: «Я не могу сказать, откуда у меня эта цифра, но это крупнейшее развертывание сил, которое было когда-либо. И это, конечно, причина для беспокойства».
Ситуация на Украине была в понедельник главной темой видеоконференции глав МИД ЕС. На совещание был приглашен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По итогам встречи он сообщил, что «проинформировал коллег об опасном курсе РФ на обострение» и предложил подготовить пакет «секторальных санкций» против Москвы.
В тот же день Боррель заявил, что ситуация на границе России и Украины остается крайне опасной, и Евросоюз призывает Москву отвести войска от границы.
США потребовали от России не мешать проходу кораблей Украины в Азовское море
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США обеспокоены намерением России блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов в некоторых частях Черного моря, заявил Госдеп.
«У России есть послужной список агрессивных действий против украинских судов и воспрепятствования доступа к украинским портам в Азовском море, что влияет на международную торговлю Украины», – приводит РИА «Новости» текст заявления.
В американском ведомстве назвали решение Москвы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», которую Россия якобы ведет «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине. Кроме того, такая ситуация «вызывает особенное беспокойство» у США в связи с «вызывающими доверие сообщениями о наращивании военного присутствия России» у границ с Украиной, передает ТАСС.
Госдеп заявил, что «продолжающаяся сдержанность Украины перед лицом российских провокаций заслуживает похвалы». США призвали Москву «прекратить угрозы судам в регионе и обратить вспять наращивание сил».
Напомним, по данным бюллетеня управления Минобороны, «временно, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны.
Пентагон призвал Москву «прояснить намерения» относительно Украины
США хотят лучше понять, каковы намерения России в отношении Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, призвав Москву быть более транспарентной.
Он призвал Россию «прояснить свои намерения», «прекратить провокации и сделать вклад в безопасность и стабильность региона, будучи, для начала, более транспарентной в том, что делает». Кирби считает, что у границ Украины российских войск сейчас «определенно больше, чем в 2014 году». «Русские объясняли это учениями, но для нас это не совсем очевидно», – приводит его слова РИА «Новости».
Кирби также заявил, что сами США перебросили американские истребители в Польшу в рамках учений, «это не конкретная реакция на то, что происходит на границе с Украиной или в Крыму», а «вполне рутинная» операция – у США есть «ротационное присутствие в Польше». По его словам, переброска истребителей – «часть этого ротационного элемента подготовки», передает ТАСС.
Напомним, Кирби уже не раз выражал мнение, что России нужно быть более транспарентной касательно происходящего наращивания сил в Крыму и вдоль восточной границы Украины. Москва в ответ подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
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В партии Зеленского открестились от призыва разорвать дипотношения с Россией
Призыв разорвать дипломатические отношения с Россией является мнением отдельных депутатов украинской партии «Слуга народа», а не ее официальной позицией, заявила депутат пропрезидентской партии Ирина Верещук.
Она назвала заявление «несогласованным», его не обсуждали «на фракции». «Мы в партийном чате коротко обменялись мыслями, и я поддерживаю мнение коллег, что необходимо координировать свои действия с МИДом, а также с президентом», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.
Верещук подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский «делает все возможное и невозможное, чтобы была объединенная поддержка западного мира».
Комментируя предложение разорвать дипотношения, Верещук сказала, что «в данном случае эмоции имеют место». «Мы депутаты, каждый имеет право обнародовать заявления, которые считает необходимым, но в данном случае это не позиция фракции», – заверила она.
Напомним, парламентарии из партии «Слуга народа» потребовали разрыва дипломатических отношений с Москвой, а также призвали работающих на территории России украинцев вернуться на Украину.
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Лукашенко: Нормализация в Донбассе зависит только от Украины
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Урегулирование конфликта в Донбассе зависит только от Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с депутатом Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Евгением Шевченко.
«Я вам абсолютно искренне скажу, в противном случае я мог бы промолчать: нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего в Донбассе, зависит только от Украины. Пусть, может быть, с завтрашнего дня, если пойти по Минским соглашениям и так далее, где-то немножко зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы, но поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет», – передает слова президента «БелТА».
По его словам, с бывшим президентом Украины и с нынешним он «просчитывал эти варианты». «Выиграет! Я понимаю, что лицо хотят сохранить и одни, и вторые… Но Россия – огромная страна, и она очень многим может помочь Украине в плане восстановления Донбасса и так далее», – заметил глава Белоруссии.
В то же время Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не хочет плохих отношений с Украиной, однако Минск готов реагировать на переход «красных линий». «Мы не будем лоб в лоб по каким-то вопросам сталкиваться с Украиной и вести себя неприлично. Ну, где-то мы будем вынуждены реагировать, если уж дальше некуда, если уж мы переходим эти запретные, запрещенные красные линии. Но мы не хотим плохих отношений», – сказал он.
По словам Лукашенко, для Белоруссии Украина является не просто южной соседкой. «Я не считаю Украину чужой вообще. Я служил в погранвойсках, нашей зоной ответственности был Западный пограничный округ с центром в Киеве, это вот с молодости у меня Украина осталась там, не говоря уже о корнях моих предков между Черниговом и Киевом», – сказал он.
Глава Белоруссии подчеркнул, что белорусы очень хорошо относятся к украинцам. «Когда у вас начался там конфликт в Донбассе, мы, можно сказать, одномоментно приняли 150 тыс. украинцев. Кто-то потом вернулся, многие трудоустроились здесь, и указ я подписал, предоставив равные права приехавшим украинцам в Беларуси. А это, вы знаете, большой социальный пакет. Это бесплатное образование, бесплатное медицинское обслуживание, трудоустройство на работу, 150 тысяч «проглотить» непросто», – продолжил Лукашенко.
Для сравнения глава республики обратил внимание на положение мигрантов в Европе. «Вы видите, как в Евросоюзе мигранты прибывают, а они не могут две тысячи человек разделить, чтобы их расселить. Тут – 150 тысяч. Поэтому мы всегда с открытым сердцем [к украинцам]», – добавил президент.
В апреле Киев обвинил Белоруссию во «вражеской риторике» и заявил, что Минск находится под влиянием России. Украина заявила, что для проведения переговоров по Донбассу сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.
Замгоссекретаря белорусского Совбеза Владимир Арчаков заявил, что с украинской стороны «раздаются крики» о том, что Белоруссия «чуть ли не собирается вторгаться» на Украину.
В российской делегации дали оценку позиции Киева на переговорах по Донбассу
Учитывая позицию Киева, вряд ли на заседании рабочей группы «нормандской четверки» по безопасности стороны добьются прогресса в переговорах по ситуации в Донбассе, заявил источник в российской делегации, близкий к переговорам.
В понедельник состоялась видеоконференция политсоветников и представителей МИД стран «нормандской четверки». На переговорах обсудили кластеры по выполнению минских соглашений. Источник РИА «Новости» заявил, что Париж, Берлин и Киев настроены имитировать деятельность и затягивать обсуждение, даже если это приведет к новым жертвам в Донбассе.
На вторник запланировано внеочередное заседание рабочей группы по безопасности – этого потребовала ДНР в связи с гибелью мирного жителя 14 апреля. Судя по позиции Киева, «вряд ли следует ожидать каких-либо подвижек на завтрашнем заседании рабочей группы», сказал источник.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, говоря о встрече политсоветников «нормандской четверки», заявлял, что к ней «будут разработаны кластеры, сделанные французской и немецкой стороной», они, «с дополнениями Украины, также рассматриваются Россией». По его словам, все четыре страны «подготовят дополнения к этим кластерам – с чем согласны, с чем не согласны». «Эти кластеры – пошаговое выполнение минских договоренностей», – заявил Зеленский.
МИД выразил Киеву протест из-за высылки российского дипломата
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Москва выразила решительный протест Киеву в связи с высылкой российского дипломата и оставляет за собой право объявить персоной нон грата украинского дипломата, заявили в пресс-службе МИД России.
«19 апреля в посольство России в Киеве поступила нота МИД Украины об объявлении советника посольства персоной нон грата из-за деятельности якобы несовместимой с дипломатическим статусом. МИД России выражает решительный протест в связи с очередным недружественным шагом украинской стороны. Обвинения в адрес российского дипломата являются голословными и беспочвенными. Он не совершал действий, выходящих за рамки дипломатических функций», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
В ведомстве обратили внимание на то, что Киев попытался представить письменную ноту об объявлении персоной нон грата советника посольства России в качестве симметричного ответа на устное объявление о нежелательности пребывания на территории России консула генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге.
«Подобный подход абсолютно неприемлем. Украинскому консулу было рекомендовано покинуть Россию, после того как он был задержан с поличным при совершении противоправных действий. Он пытался приобрести закрытые базы данных российских правоохранительных органов, содержащие персональные сведения о частных лицах. Эти материалы нужны киевским властям для подготовки политических репрессий против своих же соотечественников, обладающих двойным гражданством России и Украины или имеющих собственность и родственников в нашей стране. Под эти категории подпадает значительная часть населения Украины. Таким образом, покидающий Россию консул, призванный защищать граждан Украины, на деле действовал против их интересов», – указали в МИД.
Там добавили, что Москва не может рассматривать высылку российского дипломата с Украины в качестве симметричной меры и оставляет за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов посольства Украины в Москве.
Украинский министр не поверил в угрозу «российского вторжения»
Ситуация на границе России и Украины не приведет к «настоящему военному вторжению», заявил украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Он заявил, что Россия «играет мышцами» и пытается «продемонстрировать определенную угрозу, которая как правило страшнее, чем сама угроза». Резников сказал, что разговор советников «нормандской четверки» прошел в «рабочей атмосфере», это «дает дополнительный повод оптимистично смотреть на вещи и считать, что не должно быть вторжения на Украину».
Резников сообщил, что обсуждались кластеры (пошаговый план выполнения минских соглашений по Донбассу, которые «достались» нынешним властям «в наследство») и «необходимость и возможность возобновления режима тишины», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.
Пресс-служба офиса президента Украины по итогам видеоконференции сообщила, что делегация Киева в Трехсторонней контактной группе предложила усилить ответственность за снайперские обстрелы и ввести обязательные заседания подгруппы по вопросам безопасности в случаях гибели людей. Пресс-служба делегации Киева рассказала, что советники лидеров «нормандской четверки» также обсудили «интересное предложение» – проведение следующей встречи на линии разграничения в Донбассе.
Напомним, по мнению источника в российской делегации, стороны вряд ли добьются прогресса на заседании рабочей группы, учитывая позицию Киева на переговорах политсоветников и представителей МИД стран «нормандской четверки».
Больше половины украинцев сочли Зеленского дилетантом
Украинского лидера Владимира Зеленского и других представителей нынешней власти на Украине 57,1% граждан страны считают дилетантами и непрофессионалами, свидетельствуют результаты опроса социологического центра Социс.
Согласно данным опроса, на вопрос, «как бы вы оценили в целом нынешнюю власть президента Владимира Зеленского», 57,1% украинцев выбрали ответ «непрофессиональная, дилетантская». Также 16,3% опрошенных считают ее «популистской» и 12,1% – «профессиональной». Остальные респонденты на вопрос не ответили, передает РИА «Новости».
По отношению к нынешней власти на Украине 44,8% опрошенных испытывают чувство разочарования, надежду ощущают 25,7% респондентов, страх и тревогу – 22,1%, ненависть – 5,8%, симпатию – 4,1%, гордость – только 1,5%. Более 13% респондентов не смогли сформулировать свое отношение в этом вопросе.
В опросе приняли участие две тыс. респондентов во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.
Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Петр Порошенко «догнал» действующего главу государства Владимира Зеленского в президентском рейтинге.
Между тем, согласно данным опроса социологической группы «Рейтинг», по состоянию на февраль 2021 года Зеленскому не доверяют около 58% жителей страны, 38%, напротив, доверяют.
Украинский генерал посоветовал не надеяться на Запад в вопросе Донбасса
Конфликт на востоке Украины в определенной мере отвечает интересам Запада, но воевать за Киев он не будет, заявил экс-глава СБУ, бывший руководитель военной разведки страны генерал-полковник Игорь Смешко.
«Запад не имеет сейчас общей стратегии в отношении Украины и не имеет общего видения стратегии в отношении России», – передает РИА «Новости» слова Смешко в эфире телеканала «Наш».
По его словам, противостояние в Донбассе отвечает интересам стран Запада, при этом они не знают, как обеспечить решение конфликта. «Мы должны рассчитывать в первую очередь сами на себя. За нас ни Соединенные Штаты, ни европейские страны воевать не будут. Не надо иметь иллюзий», – указал генерал.
Напомним, аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон заявил, что прямая конфронтация с Россией из-за ситуации на юго-востоке Украины обернется для США «грандиозным стратегическим провалом» и гибелью десятков миллионов американцев.
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Барельеф с орденом Ленина восстановили в горсовете Харькова
Полиция начала проверку законности восстановления барельефа с изображением ордена Ленина в помещении Харьковского городского совета, сообщил руководитель общественной организации «Рассвет» Вадим Поздняков.
«На обращение общественных активистов полиция начала проверку по факту восстановления макета ордена Ленина в холле Харьковского городского совета», – написал он в Facebook.
Поліція розпочала перевірку за фактом відновлення макету ордена Леніна у холі Харківської міської ради.
(Документ у 1-му...Опубликовано Pozdniakov Vadym Понедельник, 19 апреля 2021 г.
В феврале барельеф с изображением Ленина общественные активисты сняли со стены. Но позднее работники мэрии снова повесили макет ордена на стену. Местные чиновники считают, что награды города должны занимать почетное место в горсовете.
Ранее одесские националисты демонтировали последний барельеф советскому маршалу Георгию Жукову. Барельеф маршала неоднократно страдал от действий вандалов.
В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов, среди которых отмечено 987 населенных пунктов и 32 города. Также под снос попали 2,5 тыс. памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. На Украине подвергли декоммунизации даже хлеб.
На Украине заочно арестовали экс-главу МВД за поставки оружия из России
Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко и его заместителя Виктора Ратушняка за незаконные поставки гранат из России и растрату средств МВД республики при таможенном оформлении боеприпасов, сообщил офис генерального прокурора Украины.
В январе 2014 года с целью вооружения личного состава чиновники организовали незаконную поставку 13 тыс. 406 гранат российского производства и их таможенное оформление, за которое министерство заплатило более 1,17 млн гривен (свыше 41 тыс. долларов по нынешнему курсу). В феврале того же года эти гранаты были применены в центре Киева против митингующих, в результате чего пострадали 86 человек, один из которых погиб, утверждается на сайте офиса генпрокурора.
«Такое решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывших министра и его заместителя процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (заочно)», – отмечается в сообщении.
В феврале 2019 года Совет нацбезопасности и обороны Украины наложил санкции на десять человек за госизмену, среди них оказался и Захарченко. Тогда его лишили всех наград и звания, а также арестовали все его имущество. Тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что есть «все доказательства», якобы свидетельствующие о том, что «команды Януковича, экс-главы СБУ Якименко, бывшего главы МВД Захарченко и их подчиненных привели к расстрелу мирных людей».
Новый посол Украины вылетела в США
Новый украинский посол в США Оксана Маркарова сообщила, что во вторник утром вылетает в Вашингтон.
«Впервые с 1999 года иду на посадку в самолет с one way ticket (билетом в одну сторону). С сегодняшнего дня – 24/7 в рядах дипломатической teamUkraine», – написала Маркарова на странице в Facebook, опубликовав селфи из аэропорта и фотографию дипломатического паспорта.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении экс-министра финансов страны Маркаровой послом Украины в США 25 февраля. Сразу после этого Маркарова призвала США максимально ужесточить санкции против России.
В Киеве призвали к «ласковой украинизации»
Чтобы украинский язык стал не просто государственным, но и основным языком общения в быту, нужна «ласковая украинизация», заявил министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко.
«Я сторонник «ласковой украинизации». Я считаю, что рано или поздно украинский язык может стать не просто государственным, а реально основным языком для территории под названием Украина. Другой момент, что мы не должны отказываться от большого наследия, которое нам подарили выходцы из Украины», – сказал министр в интервью «РБК-Украина».
По его словам, де-факто украинский язык является доминирующим, но многие люди используют русский язык в быту. Ткаченко подчеркнул, что продвижение украинского языка очень важно для страны.
«Поэтому у нас есть платформы, созданные для бесплатного изучения украинского языка, в ближайшие дни будет принята государственная программа поддержки украинского языка. И, безусловно, этот процесс важен не только для всего населения, но прежде всего для молодого поколения, для которого естественно говорить на украинском языке», – сказал он.
Напомним, в 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке, который закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. Но результаты опроса центра «Социальный мониторинг» показали, что более 50% жителей Украины дома в своих семьях говорят либо преимущественно на русском языке, либо на украинском и русском в равной степени.
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что считает: Россия не имеет монополии на русский язык, Киеву нужно заявить, что есть украинский русский. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя это заявление Мендель, назвал это реверансом в сторону Москвы.
Газета ВЗГЛЯД, комментируя заявление Мендель, разбиралась, зачем делаются подобные заявления и что будет, если их реализовать на практике.
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