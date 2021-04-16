Украина захотела помощи Китая в «сдерживании» России

Киев выражает надежду на присоединение Китая к процессу «сдерживания российской агрессии», говорится в сообщении МИД Украины по итогам консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел Украины и КНР Евгения Енина и Ле Юйчэна.

В сообщении МИД Украины говорится, что «заместитель министра проинформировал китайского коллегу об обострении ситуации безопасности на временно оккупированных территориях Украины и наращивании российских военных формирований вблизи украинских границ», передает РИА «Новости».

Енин «выразил надежду, что КНР присоединится к процессу сдерживания российской агрессии... Ле Юйчэн заверил в поддержке КНР независимости, суверенитета и территориальной целостности нашего государства и выразил уверенность в разрешении конфликтов путем переговоров».

Стороны обсудили также перспективы участия высокого представителя КНР в торжествах по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Кроме того, стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в рамках международных организаций, сотрудничество в торговой, экономической, инфраструктурной, транспортной, логистической и гуманитарной сферах.

Енин также выразил благодарность правительству КНР за поставку на Украину первой партии вакцины CoronaVac от COVID-19 в марте.

Представители Украины и Китая договорились о продолжении сотрудничества Украины и Китая в этой сфере.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность. Кроме того, в начале апреля в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность. Также Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил о переброске войск НАТО к границам России. В МИД России предупредили, что Вашингтону лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России.

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