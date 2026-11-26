Компания «Техно-Д» решила нарастить производство прожекторов для поиска БПЛА

Tекст: Дмитрий Зубарев

Прожекторы обладают мощностью от 30 до 600 Вт и способны создавать световой поток для освещения удаленных объектов на расстоянии до 6 тыс. м, пишет ТАСС со ссылкой на Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), резидентом которого является «Техно-Д».

Корпус устройств выполнен из морского алюминия с антикоррозионным покрытием. Прожекторы могут применяться самостоятельно или в составе комплексных систем безопасности вместе с тепловизорами и оптико-электронными устройствами. Разработчик также предусмотрел возможность дистанционного управления.

В ЦБСТ подчеркнули, что светодиодные прожекторы позволяют мобильным огневым группам и расчетам ПВО распознавать низколетящие цели, которые не всегда фиксируются радиолокационными станциями (РЛС) и оптическими системами. Кроме того, они незаменимы для обнаружения надводных целей в темное время суток.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пяти регионах России начали использовать акустическую систему «Ухо» для обнаружения беспилотников.

Также сообщалось о способности новейшей российской радиолокационной станции находить дроны размером с ноутбук на расстоянии семи километров.

Кроме того, министр обороны Андрей Белоусов заявил об активном внедрении мобильных огневых групп для защиты от беспилотников.