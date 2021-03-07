США захотели «превзойти остальной мир»

Принятие пакета стимулирующих экономику мер позволит США «превзойти остальной мир», заявил глава американского государства Джо Байден.

В субботу Байден выступил в Белом доме с заявлением в связи с принятием в Сенате соответствующей программы в размере 1,9 трлн долларов. Законопроект поддержали 50 сенаторов, против выступили 49. Так как в документ внесены изменения, Палате представителей предстоит вновь рассмотреть его, передает ТАСС.

По словам Байдена, «это создаст миллионы рабочих мест». «Мы ожидаем 6 млн рабочих мест», – сказал он, добавив, что «план поможет увеличить ВВП на триллион долларов, поможет превзойти остальной мир», который «не стоит на месте, особенно Китай». Байден заявил, что противостояние США никогда не приводило ни к чему хорошему. Он заверил, что страна преодолеет последствия коронавируса и «останется ведущей и самой успешной экономикой мира».

Напомним, беспрецедентные меры властей США по спасению экономики от коронавирусного кризиса привели к рекордному увеличению дефицита федерального бюджета страны – в начале 2021 года он приблизился к астрономическим 3,5 трлн долларов. Основным способом наращивания бюджетного дефицита остается постоянное расширение госдолга США.

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