Власти Москвы разъяснили условия для проведения массовых мероприятий в городе Обязательный перевод пожилых работников на удаленку решено отменить 5 марта 2021, 22:28 Текст: Антон Антонов

Перевод сотрудников в возрасте 65 и старше на удаленную работу станет не обязательным, а рекомендательным, следует из постановления российского правительства. Постановление вступает в силу с 1 апреля. В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, указывается, что кабмин решил «рекомендовать» работодателям в связи с ситуацией с коронавирусом «осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу», передает РИА «Новости». Также в документе признаются утратившими силу постановления правительства о временных правилах по оформлению электронных больничных для пожилых. В частности, речь идет о постановлении, в котором говорилось, что оформление электронных больничных и выплата пособий по временной нетрудоспособности осуществляются в случае принятия властями регионов решений о необходимости соблюдения режима самоизоляции лицами в возрасте 65 лет и старше, передает ТАСС. В августе более половины компаний России перешли на удаленный формат работы. В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о дистанционной работе. В ноябре Путин поручил усовершенствовать регулирование дистанционной работы, исходя из необходимости соблюдения баланса интересов работников и работодателей.

Украинцев призвали готовиться к голоду 5 марта 2021, 09:18 Текст: Евгения Шестак

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива призвал жителей Украины готовиться к голоду из-за коронавируса. По его словам, провальная работа команды действующего президента Украины Владимира Зеленского по вакцинации населения привела к третьей волне пандемии коронавируса. «Новый локдаун и запреты, которые уже сейчас готовит кабмин во главе со Шмыгалем (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль), окончательно убьет средний и малый бизнес. Готовимся к голоду!» – написал Кива в Facebook. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране решили проводить вакцинацию в аптеках. «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире 5 марта 2021, 18:27

Фото: Zoltan Mathe/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Российский препарат «Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств, заявили разработчики. «Спутник V» – вторая по популярности вакцина против коронавируса по количеству одобрений от регуляторов. Спасибо за Ваше доверие!», – говорится в сообщении в официальном аккаунте вакцины в Twitter. Первое место в мире по количеству одобрений в настоящее время занимает вакцина AstraZeneca, разрешенная в 49 странах, за ней следует «Спутник V» с 45 странами. Третью строчку занимает Pfizer (43 страны). Далее следуют вакцина Moderna (19 стран), а также три китайские вакцины - Sinopharm (18), Sinovac (16), CanSino (4). Восьмое место занимает вакцина Johnson&Johnson, ее одобрили четыре страны, передает РИА «Новости». В настоящее время применение вакцины «Спутник V» одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе и Ираке. Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. Стало известно о махинациях властей штата Нью-Йорк с численностью жертв COVID 5 марта 2021, 07:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Ближайшее окружение губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо принимало участие в фальсификации данных по количеству жертв коронавируса в домах престарелых, сообщает газета The New York Times. Как сообщает издание, речь идет о подготовленном в июле докладе регионального минздрава, в котором говорилось о более чем 9 тыс. жертв среди постояльцев домов престарелых. Штаб Куомо не хотел предавать эту цифру огласке и переписал документ, передает РИА «Новости». В «подчистке» документа, по данным газеты, участвовали старший помощник Куомо Мелисса ДеРоза, глава департамента финансовых услуг Линда Лейсуэлл и Джим Малатрас – бывший помощник, которого срочно вернули на службу по случаю пандемии. В материале говорится, что цифры, фигурировавшие в черновике доклада, были приблизительно на 50% выше данных, которые публично озвучивала администрация Куомо. Отмечается, что переписывание доклада происходило вскоре после того, как Куомо начал писать книгу о своей борьбе с пандемией. Сам Куомо заявил, что власти штата Нью-Йорк всегда и в полной мере сообщали обо всех случаях смерти от коронавируса в домах престарелых. Он также отметил, что для спасения людей было сделано все возможное. Скандал вокруг предполагаемого утаивания данных о действительном количестве летальных случаях из-за COVID-19 в домах престарелых разразился в штате в начале февраля. Местные законодатели-республиканцы тогда потребовали отставки Куомо. Собянин отменил обязательную самоизоляцию для москвичей из групп риска 5 марта 2021, 15:52

Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»

Текст: Алина Назарова

Москвичам из групп риска в понедельник, 8 марта, разблокируют социальные карты для проезда на общественном транспорте, с этого же дня домашний режим для москвичей из групп риска будет носить рекомендательный характер, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Ситуация с пандемией постепенно улучшается. (…) Каждую неделю снижается уровень заболеваемости. Почти в пять раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев ковида. По госпитализациям и другим показателям уровень распространения коронавируса снизился в два-три раза», – говорится в сообщении на сайте Собянина. Мэр напомнил, что власти Москвы уже сняли большое количество ограничений. «Работают общепит, музеи, театры и кино. Растет активность горожан, причем с хорошей динамикой. Все больше и больше пассажиров пользуется общественным транспортом», – добавил он. «Наши бабушки и дедушки, люди старшего поколения, которые находятся на самоизоляции, все чаще обращаются к нам и говорят: «Когда вы выпустите нас из дома? Когда вы разблокируете социальные карты, чтобы мы могли ездить? Мы все понимаем, конечно, и не бросимся сломя голову в метро, но все равно такая возможность у нас должна быть». Действительно, есть такая возможность – принять решение о переводе самоизоляции для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный и разблокировать социальные карты», – отметил мэр. В то же время он обратился к москвичам старше 65 лет, напомнив, что их возраст и хронические заболевания – это зона риска. «По-прежнему каждый день в больницы с ковидом в тяжелой форме попадают 700–800 человек. Поэтому, пожалуйста, если возможно, воздерживайтесь от поездок. А если уж куда-то ехать, то в первую очередь на пункты вакцинации, чтобы сделать прививку и защитить себя. Тем более что пунктов вакцинации в Москве достаточно и никаких проблем с записью нет», – указал Собянин. Он добавил, что решение об отмене обязательного домашнего режима и разблокировке социальных карт вступит в силу с 8 марта. Напомним, из-за роста заболеваемости коронавирусом в прошлом году нескольким категориям москвичей были заблокированы социальные карты, которые дают право бесплатного проезда на общественном транспорте пенсионерам и гражданам с инвалидностью, а также льготного – школьникам и студентам очного отделения. Недавно сообщалось, что привившиеся от COVID-19 столичные пенсионеры жалуются на неразблокированные социальные карты. Мэр аргентинского города объяснил свою вакцинацию с портретом Путина в руках 5 марта 2021, 04:35 Текст: Наталья Ануфриева

Вакцинироваться от коронавируса с портретом президента России Владимира Путина в руках было способом высказать признательность за спасение жизней аргентинцев, заявил мэр аргентинского города Хуан Карлос Гаспарини. Глава города Роке Перес в провинции Буэнос-Айрес выложил в Instagram фото того, как он с портретом Путина в руках получает вакцину. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chinchu Gasparini (@juancarlosgaspariniok) «Таким образом я хотел поблагодарить (Путина) за то, что он сделал для Аргентины. Сколько жизней спасла эта вакцина?.. Это был способ отдать дань уважения... на фоне критики оппозиции», – передает РИА «Новости» слова Гаспарини. Он добавил, что «любой образованный человек знает, на что способны русские, которые обладают большими научными знаниями». Напомним, в феврале Москва и Буэнос-Айрес подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на создание производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V». 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина приобрела 30 млн доз «Спутника V». 23 декабря Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в южноамериканскую республику 24 декабря 2020 года. 16 января в Аргентину доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 20 января в Аргентине одобрили использование «Спутника V» для вакцинации лиц старше 60 лет. После этого «Спутником V» привились президент Аргентины Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер. Президент Аргентины поблагодарил Владимира Путина за поставку российской вакцины «Спутник V». 27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V». Коренные народы Эквадора захотели привиться «Спутником V» 5 марта 2021, 03:40 Текст: Алексей Дегтярев

Общины коренных народов Эквадора намерены получить российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V», заявил президент Движения коренных народов провинции Котопакси Леонидас Иса. «Вчера мы говорили с представителями посольства России в Кито, а на следующей неделе у нас будет встреча с директором Агентства по регулированию, контролю и санитарному надзору Arcsa, чтобы выяснить, почему не продвигается процесс авторизации (вакцины)», – пояснил Леонидас Иса РИА «Новости». Он добавил, что на встрече с российскими дипломатами были мэры городов Каямбе, Гуаранда и Котопакси. Движение планирует продвигать выдачу разрешения на ввоз препарата вместе с Ассоциацией муниципалитетов Эквадора. Потребность коренных народов, по словам президента движения, составляет 500 тыс. доз, это позволит привить 40% коренного населения. «Мы сделаем все, что можем, со своей стороны, со стороны местных властей, и будем оказывать давление на государство, чтобы правительство выполнило свой долг и обеспечило охват всего эквадорского населения», – подчеркнул Леонидас Иса. Напомним, в четверг Ирак одобрил вакцину против коронавируса «Спутник V», став 45 страной, где зарегистрирован российский препарат. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее президент России Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее эффективными в мире. «ЭпиВакКорону» разрешили применять лицам старше 60 лет 5 марта 2021, 11:36

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет, сообщает Роспотребнадзор. «В результате исследований, показавших иммуногенность и высокую безопасность данного препарата для пожилых пациентов, вакцина «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». «ЭпиВакКорона» – вторая после «Спутника V» зарегистрированная в России вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции, ее разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что основной объем массовой вакцинации от коронавируса должен быть завершен до осени. Тем временем в России завершилась вторая фаза клинических исследований вакцины «Спутник Лайт». ЕС подтвердил право стран-членов покупать «Спутник V» 5 марта 2021, 15:58 Текст: Абдулла Шакиров

Страны Евросоюза имеют юридическое право закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер. «Страны-члены ЕС с юридической точки зрения имеют право закупать вакцины от поставщиков, которые не входят в европейский пакет предзаказов вакцин (в него включены 6 западных компаний), – передает слова Мамера ТАСС. Представитель ЕК подчеркнул, что страны ЕС, разрешая российский препарат, «сами будут нести ответственность за все последствия применения этих вакцин». В четверг Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Между тем Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутник V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее эффективными в мире. У вакцины Moderna выявили побочные эффекты в виде кожных воспалений 5 марта 2021, 02:52 Текст: Алексей Дегтярев

Ученые выявили у вакцины против коронавирусной инфекции от компании Moderna выявили побочные эффекты в виде кожных воспалений и высыпаний. «Мы сообщаем о серии из 12 пациентов с подобными реакциями, все из которых появляются рядом с местом инъекции уже после полного рассасывания локальных и системных симптомов, ассоциирующихся с вакцинацией», – говорится в материале американских медиков, опубликованном в New England Journal of Medicine, передает РИА «Новости». Высыпания в среднем появляются на восьмой день после инъекции первой дозы, всего реакция возникала в диапазоне от четырех до 11 дней. Отмечается, что медики убедили пациентов вакцинироваться второй дозой препарата, чтобы закончить иммунизацию. После второй прививки только у троих человек появились кожные воспаления той же интенсивности, еще у троих воспаление было более мягким, у оставшихся вторая инъекция прошла без воспалений. Ранее на Украине зарегистрировали несколько побочных эффектов после прививки от коронавируса Oxford/AstraZeneca. Все побочные эффекты оказались несерьезными. Украинские власти захотели разрешить вакцинацию в аптеках 5 марта 2021, 01:59 Текст: Алексей Дегтярев

На Украине решили проводить вакцинацию в аптеках, об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов в эфире местного телевидения. «Вакцинация в аптеках – это обязательная опция, которую мы введем уже в этом году. Это обязательно нужно делать, чтобы был легкий доступ к вакцинации», – цитирует Максимова РИА «Новости». Он добавил, что на первом этапе в аптеках планируется проводить вакцинацию от гриппа, а не от коронавирусной инфекции. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения. Лидер Баварии призвал ускорить процесс регистрации «Спутник V» в ЕС 5 марта 2021, 16:53 Текст: Елизавета Булкина

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал Евросоюз не политизировать сертификацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и провести этот процесс в кратчайшие сроки, сообщил телеканал N24. «Очень надеюсь, что, применительно к вакцинам типа «Спутник», будут рассмотрены исключительно научные аргументы в вопросе об одобрении, другие (аргументы) не будут использованы», – передает его слова РИА «Новости».



Зедер попросил Европейское агентство лекарственных средств (EMA) «ускорить процесс рассмотрения» новых вакцин, в том числе «Спутника V», для сертификации в ЕС.



В четверг Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Между тем Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутник V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее эффективными в мире. В РФПИ сравнили число вакцинировавшихся от коронавируса россиян и британцев 5 марта 2021, 15:03 Текст: Алина Назарова

Полную иммунизацию против коронавируса, то есть оба укола вакцины, получили вдвое больше россиян, чем британцев, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя мнение, что Великобритания является лидером по массовой вакцинации. «И это так, но между первой и второй прививками у них должно пройти три месяца, а у нас всего три недели», – пояснил глава Фонда, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. Он отметил, что «вакцинация в России проходит очень хорошо, и людям просто нужно знать цифры». Так, Дмитриев рассчитывает, что к июню около 40 млн граждан страны привьются «Спутником V». Он подчеркнул, что доверие к препарату растет, поскольку у него нет побочных эффектов и он не провоцирует аллергию. Как сообщил накануне Владимир Путин, около 2 млн россиян уже получили обе дозы вакцины, почти столько же – одну дозу. Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что основной объем массовой вакцинации от коронавируса должен быть завершен до осени. США первыми в мире начали прививать от коронавируса обезьян 5 марта 2021, 09:31

Фото: Paul Zinken/DPA/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Девять представителей приматов зоопарка в американском городе Сан-Диего первыми в мире получили прививку от коронавируса. К настоящему моменту вакцинированы четыре орангутана и пять карликовых шимпанзе-бонобо. Как отмечается, они получили экспериментальный препарат. В скором времени планируется вакцинация еще трех бонобо и гориллы, передает РИА «Новости» со ссылкой на San Diego Union-Tribune. Ранее в январе зоопарк в Сан-Диего сообщил о первом в мире случае заражения горилл коронавирусом. COVID-19 был выявлен у восьми особей. «Это позволило нам осознать, что другие наши приматы находятся в зоне риска. Мы хотели сделать все возможное, чтобы защитить их от вируса, потому что мы на самом деле не знаем, как он может на них повлиять», – заявила главный специалист по охране природы зоопарка Надин Ламберски. С интервалом в три недели приматы получили по две дозы вакцины, разработанной ветеринарной фармацевтической компанией Zoetis. По словам Ламберски, компания уже провела тестирование своего препарата на норках, кошках и собаках. Вакцина не была одобрена к применению в отношении людей. Однако зоопарк решил использовать препарат на своих обезьянах, посчитав, что опасность от использования вакцины, которая не была протестирована на приматах, превышает риски от заражения животных COVID-19. Как сообщила Ламберски, у большинства животных не было видимых побочных эффектов. После вакцинации только одна или две особи терли голову или область, куда был сделан укол. У двух приматов – орангутана и бонобо – были взяты образцы крови, что позволит ученым узнать уровень антител. В конце февраля львы и горилла заразились коронавирусом в зоопарке Праги. Премьер Словакии поблагодарил главу МИД Венгрии за помощь в покупке «Спутник V» 5 марта 2021, 20:21

Фото: Zoltan Mathe/EPA/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Премьер Словакии Игор Матович заявил, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто помог ему установить контакты с российской стороной для приобретения партии вакцины «Спутник V». «Хочу публично поблагодарить главу МИД Венгрии Петера Сийярто за его большую помощь. Именно Сийярто дал мне первоначальную информацию, а также контакт главы Минпромторга России Дениса Мантурова. Выражаю ему за это огромное спасибо. После этого я уже действовал самостоятельно», – цитирует РИА «Новости» Матовича. Поставки российской вакцины «Спутник V» в Словакию спровоцировали скандал между Братиславой и Киевом. Ранее премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. В результате в правящей коалиции произошел раскол, а МИД Украины потребовал от Словакии официальных извинений. Здание консульства Словакии в Харькове разрисовали краской. Позже глава МИД Словакии извинился за шутку премьера. А Матович назвал свои слова неподобающими. Первая партия российской вакцины «Спутник V» была доставлена в понедельник из Москвы в город Кошице на востоке Словакии. Премьер Словакии Игорь Матович раскритиковал политиков, выступающих против закупки вакцины от коронавируса в России, когда в Словакии от болезни ежедневно умирает около ста человек. Здание консульства Словакии в Харькове разрисовали краской 5 марта 2021, 16:06 Текст: Евгения Шестак

Неизвестные написали краской на фасаде здания почетного консульства Словакии «Меняем Словакию на Крым» в ответ на шутку словацкого премьер-министра Игора Матовича о «передаче» Закарпатской Украины в обмен на российскую вакцину. По информации телеканала «Те-а-три», граффити появилось в ответ на недавнюю шутку Матовича о Закарпатской Украине, передает ТАСС. Глава МИД Словакии Иван Корчок отегировал на инцидент с консульством, отметив, что нанесение надписи подтверждает силу слов в политике. «Инцидент в Харькове показывает, что слова во внешней политике имеют даже больший вес, чем во внутренней, и к ним необходимо подходить взвешенно», – заявил он. Ранее премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. Однако МИД Украины потребовал от Словакии официальных извинений за слова словацкого премьера. В украинский МИД пригласили временного поверенного в делах Словакии на Украине Матуша Корбу, ему выразили протест. Позже глава МИД Словакии извинился за шутку премьера. А Матович назвал свои слова неподобающими. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как шутка европейского соседа задела Украину за больное место.