Эксперты объяснили рост числа православных в России

ВЦИОМ: Рост интереса к православию в России растет среди взрослых и молодежи

Tекст: Олег Исайченко

«Православная вера создала неповторимую культурную матрицу России и ее нравственные устои. Более тысячи лет назад князь Владимир и русский народ приняли эту религию, сделали ее цивилизационным стержнем страны. Именно так и закладывались основы нашей государственности», – пояснил Владимир Шаповалов, руководитель проектов департамента по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ.

Важно, что в России наблюдается рост популярности православия, говорит Мария Григорьева, эксперт департамента политических исследований ВЦИОМ. «За последние четыре года доля тех, кто считает себя верующими людьми, прибавила семь пунктов и сейчас достигла 83%. Это говорит о том, что религия стала восприниматься в обществе как значимый институт», – считает эксперт.

Неслучайно Россия является центром притяжения, в котором сформирована общая нравственная база сосуществования последователей многих религий, подчеркивает Шаповалов. «При этом в обществе растет интерес к христианским принципам среди взрослых и молодежи. Но на фоне острого геополитического противостояния в сопредельных странах каноническое православие подвергается гонениям», – добавил он.

После распада СССР ряд стран постсоветского пространства принялись разрушать духовное единство Православной церкви, напомнил Александр Рудаков, эксперт ЭИСИ. «На Украине начались репрессии, погромы в храмах, аресты, тюремные сроки. В странах Балтии каноническое православие лишено госзащиты. Латвия принудительно расторгла связь с Русской церковью», – указал он, напомнив, что «дехристианизация – это вечный спутник русофобии».

Примечательно, что Россия и западный мир были частью единой греческой цивилизации до 1054 года, то есть до раскола христианской церкви, напоминает Александр Дугин, директор Высшей политической школы им. Ильина. «Затем Европа пошла по пути отрицания своих корней, а мы – по стезе их сохранения», – добавил он. По его словам, сейчас Москва является «Третьим Римом» – преемницей истинно христианских традиций.

На этом фоне Запад полностью отказывается от духовных ценностей, и это одна из причин нашего цивилизационного конфликта, согласен Вардан Багдасарян, профессор кафедры госполитики МГУ. «Это не просто потеря религиозности, а превращение ее в противоположность изначальным догмам традиционных религий», – добавил спикер.

С другой стороны, в мире растет интерес к православию, причем это касается не только стран Африки или Латинской Америки, но и Запада – в Америке это стало модным трендом, который поддерживают и знаменитости, и обычные люди, напомнил Александр Асафов, первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов.

«В России же религиозность воспринимается как интимное пространство, которым не всегда принято делиться – особенно у молодежи. Но по изучению медиаполя мы видим подтверждение моды на русское и на православное», – добавил эксперт.

При этом традиционные ценности России, которые исходят из православного канона, разделяются всеми традиционными конфессиями и религиями. «Поэтому ценностная основа, которую мы называем православной, стала основой нашего общества, что проявляется даже в части принятия каких-либо решений, а также понимании добра и зла», – заключил Асафов.