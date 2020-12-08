Путин подписал закон об удаленной работе

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о дистанционной работе. Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ дает в Трудовом кодексе (ТК) определения понятий дистанционной (удаленной) работы, временной и комбинированной дистанционной работы.

Первое – дистанционная работа. Второе – временная дистанционная работа: такой режим предусматривает временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя. Третье – комбинированная дистанционная работа: стационарная занятость на рабочем месте и дистанционная работа.

Постоянное, временное или комбинированное выполнение работы в дистанционном формате может быть предусмотрено в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему.

Закон предусматривает, что работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия, но будет обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты. Также работодатель будет обязан провести дистанционному сотруднику инструктаж по использованию оборудования, которое ему предоставляется при переводе на удаленную работу, но другие обязанности работодателя по обеспечению охраны труда на этот период распространяться не будут.

Также в ТК вводится норма, согласно которой выполнение работы дистанционно не может быть основанием для снижения заработной платы, в том числе при внеплановом переводе сотрудника на временную удаленную работу. Закон предусматривает оплату командировок дистанционным работникам. Вместе с тем работодатель сможет уволить дистанционного сотрудника, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь. При этом сохраняется право дистанционных работников быть офлайн, а нарушение этого права будет расцениваться как сверхурочная работа.

В случае болезни дистанционные работники смогут отправлять работодателю «номер электронного листка нетрудоспособности». При этом сохранится возможность по желанию дистанционного сотрудника при заключении трудового договора вносить сведения о найме в его бумажную трудовую книжку. Кроме того, отмечается, что прогулом при дистанционной работе будет считаться отсутствие связи между работником и работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины.

В ноябре Путин поручил усовершенствовать регулирование дистанционной работы, исходя из необходимости соблюдения баланса интересов работников и работодателей.