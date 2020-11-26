Путин поручил усовершенствовать «удаленку» в интересах работодателей и сотрудников

Президент Владимир Путин поручил усовершенствовать регулирование дистанционной работы, исходя из необходимости соблюдения баланса интересов работников и работодателей.

«Обеспечить совершенствование нормативного регулирования дистанционной работы исходя из необходимости соблюдения баланса интересов работников и работодателей, минимизации расходов на организацию данного вида работы, а также недопущения ее излишнего нормативного регулирования», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Соответствующее поручение глава государства дал правительству по итогам встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 15 января 2021 года срок действия ограничений, введенных в российской столице из-за распространения коронавируса. До этого срока предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30% персонала.