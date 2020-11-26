Ограничения в связи с коронавирусом в Москве продлены до 15 января

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 15 января 2021 года срок действия ограничений, введенных в российской столице из-за распространения коронавируса.

«Ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной. За неделю с 16 по 22 ноября 2020 года количество выявленных случаев ковидной пневмонии увеличилось на 2%, число госпитализаций – на 3%», – говорится в сообщении на сайте Собянина.

В то же время мэр указал, что в октябре темпы роста госпитализаций и пневмоний были намного выше, а сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста. Однако, отметил градоначальник, говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости рано. «Система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой», – указал Собянин.

«Специалисты полагают, что в этих условиях нет необходимости вводить дополнительные ограничения, но и отмена действующих мер будет преждевременным и опрометчивым решением. Поэтому мы приняли решение продлить меры противодействия распространению коронавируса, срок действия которых истекает 29 ноября», – добавил мэр.

Он сообщил, что подписал указ, согласно которому до 15 января 2021 года москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, по-прежнему следует оставаться дома. До этого же срока будут закрыты городские досуговые учреждения для детей, а предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30% персонала.

«Друзья, в этом режиме нам предстоит прожить следующие полтора месяца. И даже Новый год мы, скорее всего, будем встречать как семейный праздник – в малом домашнем кругу. Но в то же время промышленные предприятия, бизнес, магазины, сфера обслуживания продолжают свою работу. Благодаря принятым мерам пока удается избежать самого тяжелого весеннего сценария развития пандемии с тотальным закрытием всего и вся. Прошу вас по-прежнему быть максимально осторожными и не подвергать ненужному риску свое здоровье. Тем самым мы вместе приближаем окончание пандемии», – заключил Собянин.

Ранее Собянин заявил, что по сравнению с весной нынешняя ситуация с коронавирусом носит более длительный, но контролируемый характер. Тем временем министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с лекарственным обеспечением в России в условиях пандемии начала меняться в лучшую сторону, но требует доработки.