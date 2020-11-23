Мурашко заявил об улучшении ситуации с лекарствами в России

Ситуация с лекарственным обеспечением в России в условиях пандемии начала меняться в лучшую сторону, но требует доработки, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«По лекарственному обеспечению ситуация начала меняться в лучшую сторону, но пока еще от идеальной остается далека», – передает РИА «Новости» его слова. По его словам, за последние дни ноября внесли дополнительные коррективы на 12 производственных площадок по выпуску антибактериальных препаратов.

Он также отметил, что порядка 774 тыс. пациентов в России находятся на амбулаторном лечении с коронавирусом на сегодняшний день. «Это 79% от общего количества заболевших», – сказал он.

При этом Мурашко добавил, что из 31 тыс. развернутых в России реанимационных коек около 82% свободны и готовы принимать пациентов. «Позитивная динамика отмечается в том, что количество свободных коек составляет на уровне 20% в среднем по территории России. Сегодня регионы научились управлять коечным фондом, в том числе, своевременно выписывая, переводя на долечивание и задействуя медицинских работников, в том числе, воскресных дней, для того, чтобы своевременно обеспечивать оборот коек. Из реанимационных развернутых коек – 31 тыс. их всего в стране – 82% коек свободны и готовы принимать пациентов», – заключил министр.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что все вакцины от коронавируса будут включены в список жизненно необходимых препаратов.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов сообщил, что рост числа новых случаев коронавируса в России затормозится только после того, как заболевание в той или иной форме перенесут около 60-70% от населения.

За минувшие сутки в России выявлено 25 173 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,1 млн случаев заболевания.