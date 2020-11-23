Собянин сравнил характер поведения коронавируса осенью и весной

По сравнению с весной нынешняя ситуация с коронавирусом носит более длительный, но контролируемый характер, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.

«Сегодня она более продолжительная по сложности ситуация. Если мы весной достигли пика и затем за счет жестких карантинных мер мы резко его сбросили, то теперь, сохраняя практически все отрасли экономики, балансируя эту систему, мы, конечно, живем в другой медицинской ситуации, в другой ситуации с коронавирусом», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом он подчеркнул, что ситуация контролируема, управляема и обеспечивает нормальную, стабильную работу медицинской системы в Москве». Также он добавил, что Москва держит в запасе коечный фонд объемом около 5 тыс. коек для лечения больных коронавирусом, а за последнюю неделю по количеству вновь выявленных пневмоний была самая маленькая динамика – 2%. «Тем не менее мы держим в запасе очень большой коечный фонд – около 5 тыс. коек. Причем если взять всю группировку в 17 тыс. коек, половина из этой группировки госпитальной создана в резервных госпиталях. Таким образом мы не затронули больницы, которые оказывают плановую и экстренную помощь», – сказал Собянин.

Кроме того, мэр Москвы заявил, что в столице продолжают стабильно оказывать все виды медицинской помощи. «В Москве продолжают напряженно, но стабильно оказываться все спектры медицинской помощи: экстренная помощь, плановая помощь, работа скорой помощи, амбулаторного звена, поликлиническая помощь», – сказал он.

Собянин также заявил, что принятые в столице меры ограничительного характера крайне неприятные, но необходимые, и это дает свой эффект. «По согласованию с правительством Российской Федерации мы приняли целый ряд мер в Москве ограничительного характера. Крайне неприятные, но, должен сказать, необходимые меры. Но с другой стороны, это, конечно, безусловно, дает свой эффект», – сказал он.

Отмечается также, что статистика по коронавирусу разноплановая, но в значительном количестве регионов ситуация крайне сложная. «По регионам, по ситуации, я думаю, коллеги сегодня сегодня доложат более подробно, не буду останавливаться на той статистике - она разноплановая. Некоторые регионы улучшают свою ситуацию, но в значительном количестве регионов ситуация остается крайне сложной», – указал Собянин.

По словам мэра, последние две недели происходит «сглаживание» процессов распространения коронавируса. «Последние две недели мы видим сглаживание процессов. За последнюю неделю количество вновь выявленных заболевших было около 6%», – сказал Собянин.

Тем временем министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с лекарственным обеспечением в России в условиях пандемии начала меняться в лучшую сторону, но требует доработки.

За минувшие сутки в России выявлено 25 173 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,1 млн случаев заболевания.