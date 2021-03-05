Российские ученые получили отказ в поставке зарубежного оборудования

Российские ученые столкнулись с проблемами при покупке уникального иностранного оборудования, в частности, Объединенный институт высоких температур РАН год не может купить камеру сверхвысокого разрешения: на ее экспорт в Россию не дает согласия страна-производитель, сообщил завлабораторией диагностики вещества в экстремальных состояниях ОИВТ Сергей Пикуз.

Он рассказал, что недавно институт получил от Министерства высшего образования и науки России средства на обновление приборного парка. В частности, ученые собирались приобрести оптическую камеру сверхвысокого временного разрешения. Фемтосекундная камера способна делать снимок раз в 0,000000000000001 секунды. Согласно открытым данным, фемтофотография используется в экспериментальной ядерной физике.

«Из трех существующих в мире поставщиков двое отказали сразу. Третий поставщик дал согласие пройти все сложные процедуры предоставления экспортной лицензии от своего правительства, но уже больше года ожидает разрешения на поставку в РФ», – передает РИА «Новости» слова Пикуза.

Он пояснил, что иностранное оборудование заменить отечественным очень сложно. В любом случае в российском оборудовании используется зарубежная элементная база, а штучное производство, нацеленное на локальный российский рынок, оказывается неоправданно дорогим.

Так он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил о внесении России в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий.

Комментируя представленный санкционный список, ученый сказал, что тот достаточно адресный и наверняка затронет разработчиков авиационной и космической техники, а также биотехнологов. Введение санкций только со стороны США не должно, по его мнению, вызвать критических проблем, однако если к ним присоединятся остальные страны-лидеры в технологиях, такие как Германия, Япония, Франция, Южная Корея, то проблемы в проведении ряда исследований могут стать неразрешимыми.

Напомним, во вторник Соединенные Штаты объявили о внесении России в список стран, в которые запрещается вывозить оборонные технологии. Исключение коснется только космической отрасли.