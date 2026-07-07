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Жертвами ДТП под Ульяновском стали три человека
Авария на трассе в Мелекесском районе Ульяновской области унесла жизни троих взрослых, один ребенок получил травмы и был экстренно госпитализирован.
Трагедия произошла днем 7 июля на третьем километре автодороги Димитровград – Узюково – Тольятти, передает ТАСС. По предварительной информации, водитель автомобиля Haval выехал на встречную полосу, где на полном ходу врезался в машину «Газель Некст».
В пресс-службе управления МВД России по региону уточнили последствия страшного удара. «В результате ДТП водитель и два пассажира автомашины Haval Jolion скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, несовершеннолетний пассажир (девочка) доставляется в медицинское учреждение», – сообщили в ведомстве.
Сейчас на месте происшествия продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты выясняют все обстоятельства и точные причины смертельной аварии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии на территории Хакасии.
Несколькими днями ранее авария на встречной полосе в Астраханской области унесла жизни четырех человек.
В начале прошлого месяца три человека скончались при столкновении фуры и микроавтобуса в Пермском крае.